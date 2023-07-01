https://ria.ru/20230701/protesty-1881591876.html
В Париже полиция задерживает молодых людей на фоне протестов
В Париже полиция задерживает молодых людей на фоне протестов - РИА Новости, 01.07.2023
В Париже полиция задерживает молодых людей на фоне протестов
Парижская полиция задерживает молодых людей на улицах города на фоне ожидающихся протестов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T01:37
2023-07-01T01:37
2023-07-01T01:37
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беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Парижская полиция задерживает молодых людей на улицах города на фоне ожидающихся протестов, передает корреспондент РИА Новости. Как минимум четверо молодых людей восточной внешности были задержаны в районе Шатле неподалеку от разграбленной накануне улицы Риволи в центре Парижа. Молодые люди не оказали сопротивления. Ранее сообщалось, что полиция запретила несанкционированные собрания на площади Согласия, Елисейских Полях, в Тюильри, на Марсовом поле и у здания Национального собрания с 19.00 до 5.00. Ранее в социальных сетях звучали призывы собраться на площади Согласия в 21.00 мск, однако правоохранители под вечер полностью зачистили ее от собравшихся. Как передает корреспондент РИА Новости, в городе пока не наблюдается массовых протестов. Местами встречаются небольшие группы протестующих, однако ситуация в целом спокойная. В то же время СМИ сообщают о поджогах и грабежах в Марселе и Лионе. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей, грабит магазины. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
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РИА Новости
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в мире, париж, лион, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Париж, Лион, Франция, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
В Париже полиция задерживает молодых людей на фоне протестов
В Париже полиция задерживает молодых людей на фоне ожидающихся протестов
ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Парижская полиция задерживает молодых людей на улицах города на фоне ожидающихся протестов, передает корреспондент РИА Новости.
Как минимум четверо молодых людей восточной внешности были задержаны в районе Шатле неподалеку от разграбленной накануне улицы Риволи в центре Парижа. Молодые люди не оказали сопротивления.
Ранее сообщалось, что полиция запретила несанкционированные собрания на площади Согласия, Елисейских Полях, в Тюильри, на Марсовом поле и у здания Национального собрания с 19.00 до 5.00.
Ранее в социальных сетях звучали призывы собраться на площади Согласия в 21.00 мск, однако правоохранители под вечер полностью зачистили ее от собравшихся.
Как передает корреспондент РИА Новости, в городе пока не наблюдается массовых протестов. Местами встречаются небольшие группы протестующих, однако ситуация в целом спокойная.
В то же время СМИ сообщают о поджогах и грабежах в Марселе и Лионе
.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции
вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей, грабит магазины. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
В Марселе полиция задержала 80 человек на протестах, пишут СМИ