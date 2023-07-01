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В Марселе полиция задержала 80 человек на протестах, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2023
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00:35 01.07.2023 (обновлено: 00:36 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/protesty-1881588818.html
В Марселе полиция задержала 80 человек на протестах, пишут СМИ
В Марселе полиция задержала 80 человек на протестах, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2023
В Марселе полиция задержала 80 человек на протестах, пишут СМИ
Французская полиция задержала 80 человек в Марселе в ходе протестов, спровоцированных гибелью молодого человека от пули полицейского в Нантере, сообщает в... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T00:35
2023-07-01T00:36
в мире
нантер
марсель
париж
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Французская полиция задержала 80 человек в Марселе в ходе протестов, спровоцированных гибелью молодого человека от пули полицейского в Нантере, сообщает в субботу телеканал BFM TV со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Также сообщается, что двое полицейских получили легкие травмы. Ранее газета Figaro сообщила, что два офицера судебной полиции Марселя были избиты в центре города, один получил ножевые ранения. Телевидение показывает кадры того, как толпы протестующих нападают на проезжающие автомобили и грабят магазины. На сайте местного радио France Bleu сообщается, что во время беспорядков в Марселе в эту пятницу произошло множество ограблений магазинов, был ограблен оружейный магазин: четыре охотничьих ружья были украдены из Оружейной палаты Negrel et Mistral, расположенной на улице Обань. По словам источника в полиции, никаких боеприпасов украдено не было, один участник был задержан, полиция охраняет магазин. Владелец магазина заявил France Bleu, что за этим грабежом стоят около 30 "детей" и что товары больше не находятся в безопасности. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей, грабит магазины. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
https://ria.ru/20230701/frantsiya-1881587306.html
https://ria.ru/20230630/paris-1881583779.html
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в мире, нантер, марсель, париж, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Нантер, Марсель, Париж, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
В Марселе полиция задержала 80 человек на протестах, пишут СМИ

BFM TV: на протестах в Марселе французская полиция задержала 80 человек

© РИА Новости / Евгений ПолойкоСотрудники французской полиции во время беспорядков
Сотрудники французской полиции во время беспорядков - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
Сотрудники французской полиции во время беспорядков. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Французская полиция задержала 80 человек в Марселе в ходе протестов, спровоцированных гибелью молодого человека от пули полицейского в Нантере, сообщает в субботу телеканал BFM TV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Также сообщается, что двое полицейских получили легкие травмы. Ранее газета Figaro сообщила, что два офицера судебной полиции Марселя были избиты в центре города, один получил ножевые ранения.
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Телевидение показывает кадры того, как толпы протестующих нападают на проезжающие автомобили и грабят магазины.
На сайте местного радио France Bleu сообщается, что во время беспорядков в Марселе в эту пятницу произошло множество ограблений магазинов, был ограблен оружейный магазин: четыре охотничьих ружья были украдены из Оружейной палаты Negrel et Mistral, расположенной на улице Обань. По словам источника в полиции, никаких боеприпасов украдено не было, один участник был задержан, полиция охраняет магазин.
Владелец магазина заявил France Bleu, что за этим грабежом стоят около 30 "детей" и что товары больше не находятся в безопасности.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей, грабит магазины. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
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