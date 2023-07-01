https://ria.ru/20230701/protesty-1881588818.html

В Марселе полиция задержала 80 человек на протестах, пишут СМИ

В Марселе полиция задержала 80 человек на протестах, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2023

В Марселе полиция задержала 80 человек на протестах, пишут СМИ

Французская полиция задержала 80 человек в Марселе в ходе протестов, спровоцированных гибелью молодого человека от пули полицейского в Нантере, сообщает в... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T00:35

2023-07-01T00:35

2023-07-01T00:36

в мире

нантер

марсель

париж

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Французская полиция задержала 80 человек в Марселе в ходе протестов, спровоцированных гибелью молодого человека от пули полицейского в Нантере, сообщает в субботу телеканал BFM TV со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Также сообщается, что двое полицейских получили легкие травмы. Ранее газета Figaro сообщила, что два офицера судебной полиции Марселя были избиты в центре города, один получил ножевые ранения. Телевидение показывает кадры того, как толпы протестующих нападают на проезжающие автомобили и грабят магазины. На сайте местного радио France Bleu сообщается, что во время беспорядков в Марселе в эту пятницу произошло множество ограблений магазинов, был ограблен оружейный магазин: четыре охотничьих ружья были украдены из Оружейной палаты Negrel et Mistral, расположенной на улице Обань. По словам источника в полиции, никаких боеприпасов украдено не было, один участник был задержан, полиция охраняет магазин. Владелец магазина заявил France Bleu, что за этим грабежом стоят около 30 "детей" и что товары больше не находятся в безопасности. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей, грабит магазины. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

https://ria.ru/20230701/frantsiya-1881587306.html

https://ria.ru/20230630/paris-1881583779.html

нантер

марсель

париж

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в мире, нантер, марсель, париж, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере