https://ria.ru/20230701/protest-1881698194.html

В Тель-Авиве десятки тысяч людей вышли на митинг против судебной реформы

В Тель-Авиве десятки тысяч людей вышли на митинг против судебной реформы - РИА Новости, 01.07.2023

В Тель-Авиве десятки тысяч людей вышли на митинг против судебной реформы

Десятки тысяч протестующих собрались в центре Тель-Авива в 26-ю субботу подряд на митинг против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху на фоне... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T23:33

2023-07-01T23:33

2023-07-01T23:33

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тель-авив

израиль

биньямин нетаньяху

кнессет израиля

протесты против судебной реформы в израиле

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июл - РИА Новости. Десятки тысяч протестующих собрались в центре Тель-Авива в 26-ю субботу подряд на митинг против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху на фоне провала переговоров между правящей коалицией и оппозицией по поиску компромисса в продвижении нового законодательства, сообщает корреспондент РИА Новости. В эту субботу организаторы протестов анонсировали проведение акций в 150 местах по всему Израилю, включая крупные города. По оценкам израильской компании Crowd Solutions, изучающей поведение толпы на массовых мероприятиях, на главной акции протеста на улице Каплан в Тель-Авиве собралось порядка 130 тысяч человек. Организаторы протестов сообщают, что порядка 300 тысяч человек вышли на улицы в субботу вечером по всему Израилю, половина из которых митинговала на улице Каплан в Тель-Авиве в районе перекрестка Азриэли, где расположен комплекс правительственных зданий. Перед началом митинга небольшая группа протестующих заблокировала центральную автомагистраль Тель-Авива, однако полиции удалось быстро нормализовать движение. Дороги вокруг центрального перекрестка Азриэли были сегодня в очередной раз перекрыты. На месте акции протеста дежурили силы полиции и медики скорой помощи. В районе центральной автомагистрали Аялон дежурили автомобили с водометными установками. Главным спикером на сегодняшней акции протеста в Тель-Авиве выступил мэр города Рон Хулдай, который раскритиковал намерение коалиции в одностороннем порядке продвигать судебную реформу, в частности законопроект об отмене "фактора разумности". Этот законопроект касается пересмотра возможности Верховного суда использовать "фактор разумности" при оценке государственной политики и решений парламента. Эта часть реформы направлена ​​на ограничение возможности Верховного суда отменять решения парламента на основании их "неразумности". В случае принятия такого законопроекта правительство получит больше свободы в принятии политических решений и при назначениях различных людей, в том числе и неоднозначных, на государственные должности. Организаторы протестов также агитировали демонстрантов присоединиться к запланированной на понедельник акции по блокировке подъездных путей к центральной воздушной гавани страны - аэропорту имени Бен-Гуриона. Ранее на этой неделе Нетаньяху заявил в интервью американскому изданию Wall Street Journal, что правительство Израиля откажется от продвижения самого спорного пункта реформы судебной системы - законопроекта, который бы наделил парламент (Кнессет) полномочиями отменять решения Верховного суда. Тем не менее, организаторы протестов в ответ лишь объявили об усилении своей деятельности. Нетаньяху также сказал, что пересмотрит еще один спорный законопроект, который дал бы правящей коалиции больше полномочий по назначению судей, но оговорился, что финальной версии этого законопроекта еще нет. Премьер констатировал, что продолжающиеся уже несколько месяцев переговоры о компромиссе с оппозицией под эгидой президента не привели к каким-либо прорывным результатам, поэтому правительство продолжит продвигать судебную реформу, но без этих спорных пунктов. Массовые стихийные протесты в Израиле против судебной реформы правительства идут уже 26 недель. Оппоненты судебной реформы опасаются, что она ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда и даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Против реформы, в частности, выступили многие представители бизнеса, инвестиционного сообщества и отрасли стартапов.

https://ria.ru/20230629/kupol-1881034424.html

https://ria.ru/20230630/pismo-1881469055.html

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в мире, тель-авив, израиль, биньямин нетаньяху, кнессет израиля, протесты против судебной реформы в израиле