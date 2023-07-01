https://ria.ru/20230701/prokuror-1881652904.html

Источник: прокурор Чувашии Андрей Фомин умер во время заплыва по Волге

Источник: прокурор Чувашии Андрей Фомин умер во время заплыва по Волге - РИА Новости, 01.07.2023

Источник: прокурор Чувашии Андрей Фомин умер во время заплыва по Волге

Прокурор Чувашской Республики Андрей Фомин утонул во время заплыва через Волгу Chebswim в Чебоксарах, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T15:57

2023-07-01T15:57

2023-07-01T18:00

происшествия

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

киржач

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Прокурор Чувашской Республики Андрей Фомин утонул во время заплыва через Волгу Chebswim в Чебоксарах, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Андрей Фомин скончался во время заплыва по Волге в субботу в Чебоксарах. Причина смерти пока не установлена", — сказал собеседник агентства, отметив, что погибший не раз участвовал в таких соревнованиях.В региональных управлениях МЧС и СК комментировать информацию о трагедии отказались. Организатор мероприятия также не стала отвечать на вопросы корреспондента агентства.При этом на сайте Генпрокуратуры появилось сообщение: "Генеральный прокурор Игорь Краснов и коллектив выражают глубокие соболезнования родным и близким Фомина в связи с его кончиной".Андрей Фомин родился 4 августа 1965 года в Киржаче Владимирской области. Окончил Ярославский государственный университет. С 1992 года занимал различные посты в областной прокуратуре. С 2014 по 2020 год был первым заместителем прокурора Республики Крым. В июне 2020 года назначен на должность прокурора Чувашии. Классный чин — государственный советник юстиции третьего класса.

киржач

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

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происшествия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, киржач, чебоксары, чувашская республика (чувашия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)