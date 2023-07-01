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Источник: прокурор Чувашии Андрей Фомин умер во время заплыва по Волге - РИА Новости, 01.07.2023
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15:57 01.07.2023 (обновлено: 18:00 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/prokuror-1881652904.html
Источник: прокурор Чувашии Андрей Фомин умер во время заплыва по Волге
Источник: прокурор Чувашии Андрей Фомин умер во время заплыва по Волге - РИА Новости, 01.07.2023
Источник: прокурор Чувашии Андрей Фомин умер во время заплыва по Волге
Прокурор Чувашской Республики Андрей Фомин утонул во время заплыва через Волгу Chebswim в Чебоксарах, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T15:57
2023-07-01T18:00
происшествия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
киржач
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Прокурор Чувашской Республики Андрей Фомин утонул во время заплыва через Волгу Chebswim в Чебоксарах, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. &quot;Андрей Фомин скончался во время заплыва по Волге в субботу в Чебоксарах. Причина смерти пока не установлена&quot;, — сказал собеседник агентства, отметив, что погибший не раз участвовал в таких соревнованиях.В региональных управлениях МЧС и СК комментировать информацию о трагедии отказались. Организатор мероприятия также не стала отвечать на вопросы корреспондента агентства.При этом на сайте Генпрокуратуры появилось сообщение: "Генеральный прокурор Игорь Краснов и коллектив выражают глубокие соболезнования родным и близким Фомина в связи с его кончиной".Андрей Фомин родился 4 августа 1965 года в Киржаче Владимирской области. Окончил Ярославский государственный университет. С 1992 года занимал различные посты в областной прокуратуре. С 2014 по 2020 год был первым заместителем прокурора Республики Крым. В июне 2020 года назначен на должность прокурора Чувашии. Классный чин — государственный советник юстиции третьего класса.
киржач
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
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происшествия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, киржач, чебоксары, чувашская республика (чувашия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Киржач, Чебоксары, Чувашская Республика (Чувашия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Источник: прокурор Чувашии Андрей Фомин умер во время заплыва по Волге

Прокурор Чувашии Андрей Фомин умер в 57 лет во время заплыва по Волге в Чебоксарах

© Фото : УГП РФ попо Приволжскому федеральному округуПрокурор Чувашии Андрей Фомин
Прокурор Чувашии Андрей Фомин - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© Фото : УГП РФ попо Приволжскому федеральному округу
Прокурор Чувашии Андрей Фомин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Прокурор Чувашской Республики Андрей Фомин утонул во время заплыва через Волгу Chebswim в Чебоксарах, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
«

"Андрей Фомин скончался во время заплыва по Волге в субботу в Чебоксарах. Причина смерти пока не установлена", — сказал собеседник агентства, отметив, что погибший не раз участвовал в таких соревнованиях.

В региональных управлениях МЧС и СК комментировать информацию о трагедии отказались. Организатор мероприятия также не стала отвечать на вопросы корреспондента агентства.
При этом на сайте Генпрокуратуры появилось сообщение: "Генеральный прокурор Игорь Краснов и коллектив выражают глубокие соболезнования родным и близким Фомина в связи с его кончиной".
Андрей Фомин родился 4 августа 1965 года в Киржаче Владимирской области. Окончил Ярославский государственный университет. С 1992 года занимал различные посты в областной прокуратуре. С 2014 по 2020 год был первым заместителем прокурора Республики Крым. В июне 2020 года назначен на должность прокурора Чувашии. Классный чин — государственный советник юстиции третьего класса.
Прокурор Чувашии Андрей Фомин
Прокурор Чувашии Андрей Фомин
Прокурор Чувашии Андрей Фомин. Архивное фото
 
ПроисшествияИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФКиржачЧебоксарыЧувашская Республика (Чувашия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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