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Пробка на подъездах к Крымскому мосту начала сокращаться - РИА Новости, 01.07.2023
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23:40 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/probka-1881698933.html
Пробка на подъездах к Крымскому мосту начала сокращаться
Пробка на подъездах к Крымскому мосту начала сокращаться - РИА Новости, 01.07.2023
Пробка на подъездах к Крымскому мосту начала сокращаться
Пробки на подъездах к Крымскому мосту начали сокращаться, время ожидания со стороны Кубани составляет до трех часов, со стороны Крыма – 20 минут, сообщил... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T23:40
2023-07-01T23:40
общество
краснодарский край
россия
николай лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Пробки на подъездах к Крымскому мосту начали сокращаться, время ожидания со стороны Кубани составляет до трех часов, со стороны Крыма – 20 минут, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко в своем Telegram-канале. В оперативном штабе Краснодарского края в субботу заявили о пробке длиной около девяти километров, позже она сократилась до семи, время ожидания составляло до четырех часов. В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ сообщили, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и багажа, подлежащего досмотру, в связи с чем увеличено количество постов и смен. В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. "Маршрут через Крымский мост Краснодарский край-Республика Крым. По состоянию на 23:00 пробка 5 км, время ожидания до 3 часов", - написал Лукашенко в своем телеграм-канале. При этом, по его словам, на подъезде к Крымскому мосту со стороны Крыма, по состоянию на 23:00, пробка растянулась на 300 метров, время ожидания составляет 20 минут.
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общество, краснодарский край, россия, николай лукашенко
Общество, Краснодарский край, Россия, Николай Лукашенко
Пробка на подъездах к Крымскому мосту начала сокращаться

Глава Минтранса Крыма Лукашенко: пробка на подъездах к Крымскому мосту начала сокращаться

© Оперативный штаб - Краснодарский крайНа подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района скопилось большое количество машин
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района скопилось большое количество машин
© Оперативный штаб - Краснодарский край
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района скопилось большое количество машин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Пробки на подъездах к Крымскому мосту начали сокращаться, время ожидания со стороны Кубани составляет до трех часов, со стороны Крыма – 20 минут, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.
В оперативном штабе Краснодарского края в субботу заявили о пробке длиной около девяти километров, позже она сократилась до семи, время ожидания составляло до четырех часов. В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ сообщили, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и багажа, подлежащего досмотру, в связи с чем увеличено количество постов и смен. В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки.
"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край-Республика Крым. По состоянию на 23:00 пробка 5 км, время ожидания до 3 часов", - написал Лукашенко в своем телеграм-канале.
При этом, по его словам, на подъезде к Крымскому мосту со стороны Крыма, по состоянию на 23:00, пробка растянулась на 300 метров, время ожидания составляет 20 минут.
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ОбществоКраснодарский крайРоссияНиколай Лукашенко
 
 
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