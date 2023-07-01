https://ria.ru/20230701/probka-1881630539.html

У Крымского моста образовалась пятикилометровая пробка

У Крымского моста образовалась пятикилометровая пробка - РИА Новости, 01.07.2023

У Крымского моста образовалась пятикилометровая пробка

Очередь из автомобилей до пяти километров образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, время досмотра увеличилось до двух часов,... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T12:46

2023-07-01T12:46

2023-07-01T12:46

краснодарский край

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Очередь из автомобилей до пяти километров образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, время досмотра увеличилось до двух часов, написал в телеграм-канале министр транспорта республики Николай Лукашенко. "В ходе проведения минтрансом РК мониторинга досмотровых мероприятий на Крымском мосту установлено образование очереди со стороны Краснодарского края на Крымский мост до 5 километров, время ожидания досмотра составило более 2 часов", - сообщил Лукашенко. В целях увеличения пропускной способности досмотрового пункта был увеличен штат сотрудников на линиях досмотра и усилен контроль за их работой, сообщил он. Министр принес извинения гражданам за доставленные неудобства.

https://ria.ru/20230622/most-1879741031.html

краснодарский край

республика крым

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

краснодарский край, республика крым, происшествия