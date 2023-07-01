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У Крымского моста образовалась пятикилометровая пробка
У Крымского моста образовалась пятикилометровая пробка - РИА Новости, 01.07.2023
У Крымского моста образовалась пятикилометровая пробка
Очередь из автомобилей до пяти километров образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, время досмотра увеличилось до двух часов,... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T12:46
2023-07-01T12:46
2023-07-01T12:46
краснодарский край
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Очередь из автомобилей до пяти километров образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, время досмотра увеличилось до двух часов, написал в телеграм-канале министр транспорта республики Николай Лукашенко. "В ходе проведения минтрансом РК мониторинга досмотровых мероприятий на Крымском мосту установлено образование очереди со стороны Краснодарского края на Крымский мост до 5 километров, время ожидания досмотра составило более 2 часов", - сообщил Лукашенко. В целях увеличения пропускной способности досмотрового пункта был увеличен штат сотрудников на линиях досмотра и усилен контроль за их работой, сообщил он. Министр принес извинения гражданам за доставленные неудобства.
https://ria.ru/20230622/most-1879741031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, республика крым, происшествия
Краснодарский край, Республика Крым, Происшествия
У Крымского моста образовалась пятикилометровая пробка
У Крымского моста со стороны Кубани образовалась пятикилометровая пробка