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У Крымского моста образовалась пятикилометровая пробка - РИА Новости, 01.07.2023
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12:46 01.07.2023
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У Крымского моста образовалась пятикилометровая пробка
У Крымского моста образовалась пятикилометровая пробка - РИА Новости, 01.07.2023
У Крымского моста образовалась пятикилометровая пробка
Очередь из автомобилей до пяти километров образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, время досмотра увеличилось до двух часов,... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T12:46
2023-07-01T12:46
краснодарский край
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Очередь из автомобилей до пяти километров образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, время досмотра увеличилось до двух часов, написал в телеграм-канале министр транспорта республики Николай Лукашенко. "В ходе проведения минтрансом РК мониторинга досмотровых мероприятий на Крымском мосту установлено образование очереди со стороны Краснодарского края на Крымский мост до 5 километров, время ожидания досмотра составило более 2 часов", - сообщил Лукашенко. В целях увеличения пропускной способности досмотрового пункта был увеличен штат сотрудников на линиях досмотра и усилен контроль за их работой, сообщил он. Министр принес извинения гражданам за доставленные неудобства.
https://ria.ru/20230622/most-1879741031.html
краснодарский край
республика крым
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краснодарский край, республика крым, происшествия
Краснодарский край, Республика Крым, Происшествия
У Крымского моста образовалась пятикилометровая пробка

У Крымского моста со стороны Кубани образовалась пятикилометровая пробка

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили на Крымском мосту
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Очередь из автомобилей до пяти километров образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, время досмотра увеличилось до двух часов, написал в телеграм-канале министр транспорта республики Николай Лукашенко.
"В ходе проведения минтрансом РК мониторинга досмотровых мероприятий на Крымском мосту установлено образование очереди со стороны Краснодарского края на Крымский мост до 5 километров, время ожидания досмотра составило более 2 часов", - сообщил Лукашенко.
В целях увеличения пропускной способности досмотрового пункта был увеличен штат сотрудников на линиях досмотра и усилен контроль за их работой, сообщил он. Министр принес извинения гражданам за доставленные неудобства.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Крымский мост работает в штатном режиме
22 июня, 10:22
 
Краснодарский крайРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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