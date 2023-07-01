https://ria.ru/20230701/presledovanie-1881666118.html

СК разбирается в преследовании на Украине журналиста Сергея Мардана

СК разбирается в преследовании на Украине журналиста Сергея Мардана - РИА Новости, 01.07.2023

СК разбирается в преследовании на Украине журналиста Сергея Мардана

Следователи РФ расследуют факт незаконного уголовного преследования на Украине российского журналиста Сергея Ключенкова и установят конкретных сотрудников СБУ,... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T17:43

2023-07-01T17:43

2023-07-01T17:44

россия

украина

киев

служба безопасности украины

следственный комитет россии (ск рф)

112 украина

кирилл вышинский

виктор медведчук

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Следователи РФ расследуют факт незаконного уголовного преследования на Украине российского журналиста Сергея Ключенкова и установят конкретных сотрудников СБУ, принявших это решение, сообщается в телеграм-канале ведомства. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в субботу, что завела уголовное дело против российского журналиста Сергея Ключенкова, известного под псевдонимом Сергей Мардан. "Следственный комитет РФ установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконное решение об уголовном преследовании гражданина России", - говорится в сообщении. СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения российским общественным деятелям, но ни к каким последствиям это не привело. При этом Киев преследует журналистов, как российских, так и украинских, и зарубежных. Задолго до начала спецоперации на Украине запретили все российские СМИ, больше года провел под стражей возглавлявший портал РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого обвиняли в госизмене и поддержке республик Донбасса. На пять лет ввели санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ассоциируют с оппозиционным политиком Виктором Медведчуком. Позднее ограничения затронули издания "Страна.ua" и "Шарий.нет". Кроме того, были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет. Еще в марте 2022-го украинское правительство предложило бессрочно запретить входящие в медиагруппу "Россия сегодня" агентства РИА Новости и Sputnik, а также другие российские СМИ, ввести санкции против отечественных журналистов и медиаменеджеров, среди которых генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. При этом "Россия сегодня" и агентство РИА Новости Украина попали в санкционный список Украины еще в мае 2018 года. Тогда украинским провайдерам было предписано заблокировать доступ к сайтам: россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru и rian.com.ua.

https://ria.ru/20230628/gosizmena-1880971842.html

https://ria.ru/20230629/gritsak-1881044925.html

россия

украина

киев

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, киев, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф), 112 украина , кирилл вышинский, виктор медведчук, олесь бузина