СК разбирается в преследовании на Украине журналиста Сергея Мардана
СК разбирается в незаконном уголовном преследовании СБУ российского журналиста Мардана
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Следователи РФ расследуют факт незаконного уголовного преследования на Украине российского журналиста Сергея Ключенкова и установят конкретных сотрудников СБУ, принявших это решение, сообщается в телеграм-канале ведомства.
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в субботу, что завела уголовное дело против российского журналиста Сергея Ключенкова, известного под псевдонимом Сергей Мардан.
"Следственный комитет РФ установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконное решение об уголовном преследовании гражданина России", - говорится в сообщении.
СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения российским общественным деятелям, но ни к каким последствиям это не привело. При этом Киев преследует журналистов, как российских, так и украинских, и зарубежных. Задолго до начала спецоперации на Украине запретили все российские СМИ, больше года провел под стражей возглавлявший портал РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого обвиняли в госизмене и поддержке республик Донбасса. На пять лет ввели санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ассоциируют с оппозиционным политиком Виктором Медведчуком. Позднее ограничения затронули издания "Страна.ua" и "Шарий.нет". Кроме того, были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет.
Еще в марте 2022-го украинское правительство предложило бессрочно запретить входящие в медиагруппу "Россия сегодня" агентства РИА Новости и Sputnik, а также другие российские СМИ, ввести санкции против отечественных журналистов и медиаменеджеров, среди которых генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. При этом "Россия сегодня" и агентство РИА Новости Украина попали в санкционный список Украины еще в мае 2018 года. Тогда украинским провайдерам было предписано заблокировать доступ к сайтам: россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru и rian.com.ua.