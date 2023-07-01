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СК разбирается в преследовании на Украине журналиста Сергея Мардана - РИА Новости, 01.07.2023
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17:43 01.07.2023 (обновлено: 17:44 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/presledovanie-1881666118.html
СК разбирается в преследовании на Украине журналиста Сергея Мардана
СК разбирается в преследовании на Украине журналиста Сергея Мардана - РИА Новости, 01.07.2023
СК разбирается в преследовании на Украине журналиста Сергея Мардана
Следователи РФ расследуют факт незаконного уголовного преследования на Украине российского журналиста Сергея Ключенкова и установят конкретных сотрудников СБУ,... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T17:43
2023-07-01T17:44
россия
украина
киев
служба безопасности украины
следственный комитет россии (ск рф)
112 украина
кирилл вышинский
виктор медведчук
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Следователи РФ расследуют факт незаконного уголовного преследования на Украине российского журналиста Сергея Ключенкова и установят конкретных сотрудников СБУ, принявших это решение, сообщается в телеграм-канале ведомства. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в субботу, что завела уголовное дело против российского журналиста Сергея Ключенкова, известного под псевдонимом Сергей Мардан. "Следственный комитет РФ установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконное решение об уголовном преследовании гражданина России", - говорится в сообщении. СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения российским общественным деятелям, но ни к каким последствиям это не привело. При этом Киев преследует журналистов, как российских, так и украинских, и зарубежных. Задолго до начала спецоперации на Украине запретили все российские СМИ, больше года провел под стражей возглавлявший портал РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого обвиняли в госизмене и поддержке республик Донбасса. На пять лет ввели санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ассоциируют с оппозиционным политиком Виктором Медведчуком. Позднее ограничения затронули издания "Страна.ua" и "Шарий.нет". Кроме того, были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет. Еще в марте 2022-го украинское правительство предложило бессрочно запретить входящие в медиагруппу "Россия сегодня" агентства РИА Новости и Sputnik, а также другие российские СМИ, ввести санкции против отечественных журналистов и медиаменеджеров, среди которых генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. При этом "Россия сегодня" и агентство РИА Новости Украина попали в санкционный список Украины еще в мае 2018 года. Тогда украинским провайдерам было предписано заблокировать доступ к сайтам: россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru и rian.com.ua.
https://ria.ru/20230628/gosizmena-1880971842.html
https://ria.ru/20230629/gritsak-1881044925.html
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украина
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2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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353
60
россия, украина, киев, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф), 112 украина , кирилл вышинский, виктор медведчук, олесь бузина
Россия, Украина, Киев, Служба безопасности Украины, Следственный комитет России (СК РФ), 112 Украина , Кирилл Вышинский, Виктор Медведчук, Олесь Бузина
СК разбирается в преследовании на Украине журналиста Сергея Мардана

СК разбирается в незаконном уголовном преследовании СБУ российского журналиста Мардана

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Следователи РФ расследуют факт незаконного уголовного преследования на Украине российского журналиста Сергея Ключенкова и установят конкретных сотрудников СБУ, принявших это решение, сообщается в телеграм-канале ведомства.
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в субботу, что завела уголовное дело против российского журналиста Сергея Ключенкова, известного под псевдонимом Сергей Мардан.
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28 июня, 18:59
"Следственный комитет РФ установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконное решение об уголовном преследовании гражданина России", - говорится в сообщении.
СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения российским общественным деятелям, но ни к каким последствиям это не привело. При этом Киев преследует журналистов, как российских, так и украинских, и зарубежных. Задолго до начала спецоперации на Украине запретили все российские СМИ, больше года провел под стражей возглавлявший портал РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого обвиняли в госизмене и поддержке республик Донбасса. На пять лет ввели санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ассоциируют с оппозиционным политиком Виктором Медведчуком. Позднее ограничения затронули издания "Страна.ua" и "Шарий.нет". Кроме того, были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет.
Еще в марте 2022-го украинское правительство предложило бессрочно запретить входящие в медиагруппу "Россия сегодня" агентства РИА Новости и Sputnik, а также другие российские СМИ, ввести санкции против отечественных журналистов и медиаменеджеров, среди которых генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. При этом "Россия сегодня" и агентство РИА Новости Украина попали в санкционный список Украины еще в мае 2018 года. Тогда украинским провайдерам было предписано заблокировать доступ к сайтам: россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru и rian.com.ua.
Василий Грицак - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
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РоссияУкраинаКиевСлужба безопасности УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)112 УкраинаКирилл ВышинскийВиктор МедведчукОлесь Бузина
 
 
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