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В результате возгорания автобуса в Индии погибли 25 человек

В результате возгорания автобуса в Индии погибли 25 человек - РИА Новости, 01.07.2023

В результате возгорания автобуса в Индии погибли 25 человек

Как минимум 25 человек погибли в результате возгорания автобуса в индийском штате Махараштра, передает агентство Ani. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T04:30

2023-07-01T04:30

2023-07-01T04:43

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Как минимум 25 человек погибли в результате возгорания автобуса в индийском штате Махараштра, передает агентство Ani."Двадцать пять человек извлечены из автобуса. Всего в автобусе ехали 32 человека", — заявил представитель полиции города Булдхана Бабурао Махамуни.Как отмечает агентство, инцидент произошел в субботу около двух часов утра по местному времени (в пятницу около 23.30 мск).

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в мире, индия, махараштра