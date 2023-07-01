https://ria.ru/20230701/pozhar-1881597906.html
В результате возгорания автобуса в Индии погибли 25 человек
В результате возгорания автобуса в Индии погибли 25 человек - РИА Новости, 01.07.2023
В результате возгорания автобуса в Индии погибли 25 человек
Как минимум 25 человек погибли в результате возгорания автобуса в индийском штате Махараштра, передает агентство Ani. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T04:30
2023-07-01T04:30
2023-07-01T04:43
в мире
индия
махараштра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564432702_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_f72069414d6f49aeff9f6a6362a58b23.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Как минимум 25 человек погибли в результате возгорания автобуса в индийском штате Махараштра, передает агентство Ani."Двадцать пять человек извлечены из автобуса. Всего в автобусе ехали 32 человека", — заявил представитель полиции города Булдхана Бабурао Махамуни.Как отмечает агентство, инцидент произошел в субботу около двух часов утра по местному времени (в пятницу около 23.30 мск).
https://ria.ru/20230603/indiya-1875917850.html
индия
махараштра
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564432702_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_99a658b1b9de69dfe1cb2d687b560519.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, махараштра
В мире, Индия, Махараштра
В результате возгорания автобуса в Индии погибли 25 человек
Ani: в индийском штате Махараштра в результате возгорания автобуса погибли 25 человек