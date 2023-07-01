Рейтинг@Mail.ru
В результате возгорания автобуса в Индии погибли 25 человек - РИА Новости, 01.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:30 01.07.2023 (обновлено: 04:43 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/pozhar-1881597906.html
В результате возгорания автобуса в Индии погибли 25 человек
В результате возгорания автобуса в Индии погибли 25 человек - РИА Новости, 01.07.2023
В результате возгорания автобуса в Индии погибли 25 человек
Как минимум 25 человек погибли в результате возгорания автобуса в индийском штате Махараштра, передает агентство Ani. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T04:30
2023-07-01T04:43
в мире
индия
махараштра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564432702_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_f72069414d6f49aeff9f6a6362a58b23.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Как минимум 25 человек погибли в результате возгорания автобуса в индийском штате Махараштра, передает агентство Ani."Двадцать пять человек извлечены из автобуса. Всего в автобусе ехали 32 человека", — заявил представитель полиции города Булдхана Бабурао Махамуни.Как отмечает агентство, инцидент произошел в субботу около двух часов утра по местному времени (в пятницу около 23.30 мск).
https://ria.ru/20230603/indiya-1875917850.html
индия
махараштра
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564432702_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_99a658b1b9de69dfe1cb2d687b560519.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, махараштра
В мире, Индия, Махараштра
В результате возгорания автобуса в Индии погибли 25 человек

Ani: в индийском штате Махараштра в результате возгорания автобуса погибли 25 человек

© AP Photo / Manish SwarupПожарные в Индии
Пожарные в Индии - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© AP Photo / Manish Swarup
Пожарные в Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Как минимум 25 человек погибли в результате возгорания автобуса в индийском штате Махараштра, передает агентство Ani.
"Двадцать пять человек извлечены из автобуса. Всего в автобусе ехали 32 человека", — заявил представитель полиции города Булдхана Бабурао Махамуни.
Как отмечает агентство, инцидент произошел в субботу около двух часов утра по местному времени (в пятницу около 23.30 мск).
Спасатели работают на месте столкновения поездов в индийском штате Одиша - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Крушение поездов в Индии
3 июня, 10:52
 
В миреИндияМахараштра
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала