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Байден принял верительные грамоты у нового посла Китая в США

Байден принял верительные грамоты у нового посла Китая в США - РИА Новости, 01.07.2023

Байден принял верительные грамоты у нового посла Китая в США

Президент США Джо Байден принял верительные грамоты у нового посла Китая в Соединенных Штатах Се Фэна, сообщило китайское посольство. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T18:10

2023-07-01T18:10

2023-07-01T18:10

в мире

сша

китай

джо байден

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ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден принял верительные грамоты у нового посла Китая в Соединенных Штатах Се Фэна, сообщило китайское посольство. Церемония, дающая официальный старт работе посла, прошла в пятницу в Белом доме. "Тридцатого июня 2023 года президент США Джо Байден принял верительные грамоты у нового посла в США Се Фэна в Овальном кабинете Белого дома. Президент Байден приветствовал посла Се на его новом посту и поговорил с послом Се о китайско-американских отношениях", - сказано в сообщении посольства. Посол назвал свое назначение "не только честью, но и колоссальной ответственностью". В США он прибыл 23 мая.

https://ria.ru/20230622/bayden-1879660195.html

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в мире, сша, китай, джо байден