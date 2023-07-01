Рейтинг@Mail.ru
Байден принял верительные грамоты у нового посла Китая в США - РИА Новости, 01.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/posol-1881668814.html
Байден принял верительные грамоты у нового посла Китая в США
Байден принял верительные грамоты у нового посла Китая в США - РИА Новости, 01.07.2023
Байден принял верительные грамоты у нового посла Китая в США
Президент США Джо Байден принял верительные грамоты у нового посла Китая в Соединенных Штатах Се Фэна, сообщило китайское посольство. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T18:10
2023-07-01T18:10
в мире
сша
китай
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873081229_0:0:3067:1726_1920x0_80_0_0_8f4164101946e7010f9f2bcec1b388b8.jpg
ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден принял верительные грамоты у нового посла Китая в Соединенных Штатах Се Фэна, сообщило китайское посольство. Церемония, дающая официальный старт работе посла, прошла в пятницу в Белом доме. "Тридцатого июня 2023 года президент США Джо Байден принял верительные грамоты у нового посла в США Се Фэна в Овальном кабинете Белого дома. Президент Байден приветствовал посла Се на его новом посту и поговорил с послом Се о китайско-американских отношениях", - сказано в сообщении посольства. Посол назвал свое назначение "не только честью, но и колоссальной ответственностью". В США он прибыл 23 мая.
https://ria.ru/20230622/bayden-1879660195.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873081229_15:0:2744:2047_1920x0_80_0_0_88385fc22f81ebee3bbeb750af5729ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, джо байден
В мире, США, Китай, Джо Байден
Байден принял верительные грамоты у нового посла Китая в США

Байден принял верительные грамоты у нового посла Китая в США Се Фэна

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден принял верительные грамоты у нового посла Китая в Соединенных Штатах Се Фэна, сообщило китайское посольство.
Церемония, дающая официальный старт работе посла, прошла в пятницу в Белом доме.
"Тридцатого июня 2023 года президент США Джо Байден принял верительные грамоты у нового посла в США Се Фэна в Овальном кабинете Белого дома. Президент Байден приветствовал посла Се на его новом посту и поговорил с послом Се о китайско-американских отношениях", - сказано в сообщении посольства.
Посол назвал свое назначение "не только честью, но и колоссальной ответственностью". В США он прибыл 23 мая.
Президент США Джо Байден в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Не смог удержаться: Байден обнулил договоренности с Китаем
22 июня, 08:00
 
В миреСШАКитайДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала