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Пошлина на экспорт нефти из России снизилась до 15,6 долларов за тонну
Пошлина на экспорт нефти из России снизилась до 15,6 долларов за тонну - РИА Новости, 01.07.2023
Пошлина на экспорт нефти из России снизилась до 15,6 долларов за тонну
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июля понижается на 0,6 доллара - до 15,6 доллара за тонну, следует из данных Минфина. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T01:03
2023-07-01T01:03
2023-07-01T01:03
экономика
россия
цены на нефть
министерство финансов рф (минфин россии)
brent
urals
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июля понижается на 0,6 доллара - до 15,6 доллара за тонну, следует из данных Минфина. Средняя цена нефти Urals, основной российской экспортной марки, за период с 15 мая по 14 июня составила 54,57 доллара за баррель, или 398,3 доллара за тонну. При этом стоимость North Sea Dated (Brent датированный) составляла 75,46 доллара, таким образом российская марка торговалась с дисконтом 20,89 доллара. Месяцем ранее баррель Urals стоил 55,97 доллара. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 июля понижается на 0,2 доллара и составит 4,6 доллара за тонну, на темные - 15,6 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина составит 4,6 доллара, прямогонного (нафты) – 8,5 доллара за тонну. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и чистые фракции СУГ по-прежнему остается нулевой. Пошлина на кокс составит 1 доллар за тонну.
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экономика, россия, цены на нефть, министерство финансов рф (минфин россии), brent, urals
Экономика, Россия, Цены на нефть, Министерство финансов РФ (Минфин России), Brent, Urals
Пошлина на экспорт нефти из России снизилась до 15,6 долларов за тонну
С 1 июля пошлина на экспорт нефти из России снизилась до 15,6 долларов за тонну