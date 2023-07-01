Рейтинг@Mail.ru
Пошлина на экспорт нефти из России снизилась до 15,6 долларов за тонну - РИА Новости, 01.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:03 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/poshlina-1881589980.html
Пошлина на экспорт нефти из России снизилась до 15,6 долларов за тонну
Пошлина на экспорт нефти из России снизилась до 15,6 долларов за тонну - РИА Новости, 01.07.2023
Пошлина на экспорт нефти из России снизилась до 15,6 долларов за тонну
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июля понижается на 0,6 доллара - до 15,6 доллара за тонну, следует из данных Минфина. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T01:03
2023-07-01T01:03
экономика
россия
цены на нефть
министерство финансов рф (минфин россии)
brent
urals
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850261677_0:207:3198:2005_1920x0_80_0_0_b6c3f7117563796bd1b2843d39412919.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июля понижается на 0,6 доллара - до 15,6 доллара за тонну, следует из данных Минфина. Средняя цена нефти Urals, основной российской экспортной марки, за период с 15 мая по 14 июня составила 54,57 доллара за баррель, или 398,3 доллара за тонну. При этом стоимость North Sea Dated (Brent датированный) составляла 75,46 доллара, таким образом российская марка торговалась с дисконтом 20,89 доллара. Месяцем ранее баррель Urals стоил 55,97 доллара. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 июля понижается на 0,2 доллара и составит 4,6 доллара за тонну, на темные - 15,6 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина составит 4,6 доллара, прямогонного (нафты) – 8,5 доллара за тонну. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и чистые фракции СУГ по-прежнему остается нулевой. Пошлина на кокс составит 1 доллар за тонну.
https://ria.ru/20230417/neft-1865795016.html
https://ria.ru/20230224/poshliny-1854124474.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850261677_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_bcd1d432a430ec07596a1630dfd930f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, цены на нефть, министерство финансов рф (минфин россии), brent, urals
Экономика, Россия, Цены на нефть, Министерство финансов РФ (Минфин России), Brent, Urals
Пошлина на экспорт нефти из России снизилась до 15,6 долларов за тонну

С 1 июля пошлина на экспорт нефти из России снизилась до 15,6 долларов за тонну

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГазовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы "Приразломная"
Газовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы Приразломная - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Газовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы "Приразломная". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июля понижается на 0,6 доллара - до 15,6 доллара за тонну, следует из данных Минфина.
Средняя цена нефти Urals, основной российской экспортной марки, за период с 15 мая по 14 июня составила 54,57 доллара за баррель, или 398,3 доллара за тонну. При этом стоимость North Sea Dated (Brent датированный) составляла 75,46 доллара, таким образом российская марка торговалась с дисконтом 20,89 доллара. Месяцем ранее баррель Urals стоил 55,97 доллара.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Пошлина на экспорт нефти из России с мая повысится на 0,1 доллара за тонну
17 апреля, 13:14
Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 июля понижается на 0,2 доллара и составит 4,6 доллара за тонну, на темные - 15,6 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина составит 4,6 доллара, прямогонного (нафты) – 8,5 доллара за тонну.
Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и чистые фракции СУГ по-прежнему остается нулевой. Пошлина на кокс составит 1 доллар за тонну.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
США повысят пошлины на российские металлы и минералы
24 февраля, 14:08
 
ЭкономикаРоссияЦены на нефтьМинистерство финансов РФ (Минфин России)BrentUrals
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала