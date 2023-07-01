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Пошлина на экспорт нефти из России снизилась до 15,6 долларов за тонну

Пошлина на экспорт нефти из России снизилась до 15,6 долларов за тонну - РИА Новости, 01.07.2023

Пошлина на экспорт нефти из России снизилась до 15,6 долларов за тонну

Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июля понижается на 0,6 доллара - до 15,6 доллара за тонну, следует из данных Минфина. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T01:03

2023-07-01T01:03

2023-07-01T01:03

экономика

россия

цены на нефть

министерство финансов рф (минфин россии)

brent

urals

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июля понижается на 0,6 доллара - до 15,6 доллара за тонну, следует из данных Минфина. Средняя цена нефти Urals, основной российской экспортной марки, за период с 15 мая по 14 июня составила 54,57 доллара за баррель, или 398,3 доллара за тонну. При этом стоимость North Sea Dated (Brent датированный) составляла 75,46 доллара, таким образом российская марка торговалась с дисконтом 20,89 доллара. Месяцем ранее баррель Urals стоил 55,97 доллара. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 июля понижается на 0,2 доллара и составит 4,6 доллара за тонну, на темные - 15,6 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина составит 4,6 доллара, прямогонного (нафты) – 8,5 доллара за тонну. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и чистые фракции СУГ по-прежнему остается нулевой. Пошлина на кокс составит 1 доллар за тонну.

https://ria.ru/20230417/neft-1865795016.html

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экономика, россия, цены на нефть, министерство финансов рф (минфин россии), brent, urals