https://ria.ru/20230701/polsha-1881646990.html

Премьер Польши объяснил желание получить американское ядерное оружие

Премьер Польши объяснил желание получить американское ядерное оружие - РИА Новости, 01.07.2023

Премьер Польши объяснил желание получить американское ядерное оружие

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что делает заявления о желании разместить в своей стране американское ядерное оружие, так как "капля камень... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T15:17

2023-07-01T15:17

2023-07-01T15:17

в мире

белоруссия

польша

матеуш моравецкий

сша

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ВАРШАВА, 1 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что делает заявления о желании разместить в своей стране американское ядерное оружие, так как "капля камень точит". Ранее Моравецкий заявил, что Польша хочет разместить у себя американское ядерное оружие в ответ на размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. В ответ на это координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что ему нечего сказать о желании Польши принять у себя американское ядерное оружие. "Вода камень точит. В тот момент, когда (президент России Владимир) Путин пугает и шантажирует Запад, передислоцирует или по меньшей мере заявляет о передислоцировании тактического ядерного оружия в Белоруссию, мы также хотим иметь самый высокий уровень безопасности", - сказал Моравецкий журналистам в субботу."Мы делаем все, чтобы укрепить безопасность. Nuclear Sharing – программа совместного использования ядерного оружия серьезно укрепила бы нашу безопасность. Мы будем разговаривать с нашими союзниками", - добавил он. Программа Nuclear Sharing позволяет странам США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые таким оружием не обладают. США держат в странах Европы и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в пяти странах НАТО - Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий. Путин заявил в июне, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью.

https://ria.ru/20230701/polsha-1881563149.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, польша, матеуш моравецкий, сша, нато