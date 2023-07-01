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В Госдуме призвали Польшу сбавить пыл насчет размещения ядерного оружия - РИА Новости, 01.07.2023
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14:02 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/polsha-1881639772.html
В Госдуме призвали Польшу сбавить пыл насчет размещения ядерного оружия
В Госдуме призвали Польшу сбавить пыл насчет размещения ядерного оружия - РИА Новости, 01.07.2023
В Госдуме призвали Польшу сбавить пыл насчет размещения ядерного оружия
Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал власти Польши "сбавить пыл" насчет размещения американского тактического ядерного оружия (ТЯО), в противном случае вместо РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T14:02
2023-07-01T14:02
польша
белоруссия
россия
михаил шеремет
матеуш моравецкий
госдума рф
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал власти Польши "сбавить пыл" насчет размещения американского тактического ядерного оружия (ТЯО), в противном случае вместо ядерной державы она рискует стать ядерным полигоном. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что его страна хочет разместить у себя американское ядерное оружие в ответ на размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. При этом он отметил, что хотел бы, чтобы ядерное оружие было размещено в Польше как можно скорее. "Призываю Польшу сбавить свой пыл, иначе она окажется у разбитого корыта, и вместо ядерной державы рискует стать ядерным полигоном. У России большое терпение, но оно не бесконечно", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, Польша не является для России как Украина "заблудшей овцой", поэтому любая агрессивная риторика, угрожающая безопасности страны, будет "пресекаться всеми доступными средствами и методами". Депутат подчеркнул, что США вряд ли бы с радостью восприняли известие о том, что российские ядерные боеголовки установлены вблизи их границ, например в Мексике или Канаде. "Уверен, они тут же развязали бы третью мировую войну, в которой не будет победителей. Сегодня западный мир в силу русофобского помешательства и маниакальной уверенности в правильности выбранного ими радужного пути по принципу, кто не снами, тот против нас, подвергает весь современный мир реальной угрозе полного уничтожения цивилизации", - сказал депутат. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий. Путин заявил в июне, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью.
https://ria.ru/20230701/polsha-1881536163.html
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польша, белоруссия, россия, михаил шеремет, матеуш моравецкий, госдума рф, в мире
Польша, Белоруссия, Россия, Михаил Шеремет, Матеуш Моравецкий, Госдума РФ, В мире
В Госдуме призвали Польшу сбавить пыл насчет размещения ядерного оружия

Депутат Шеремет призвал власти Польши сбавить пыл насчет размещения ядерного оружия

© iStock.com / Janusz BączyńskiФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© iStock.com / Janusz Bączyński
Флаг Польши. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал власти Польши "сбавить пыл" насчет размещения американского тактического ядерного оружия (ТЯО), в противном случае вместо ядерной державы она рискует стать ядерным полигоном.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что его страна хочет разместить у себя американское ядерное оружие в ответ на размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. При этом он отметил, что хотел бы, чтобы ядерное оружие было размещено в Польше как можно скорее.
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"Призываю Польшу сбавить свой пыл, иначе она окажется у разбитого корыта, и вместо ядерной державы рискует стать ядерным полигоном. У России большое терпение, но оно не бесконечно", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Польша не является для России как Украина "заблудшей овцой", поэтому любая агрессивная риторика, угрожающая безопасности страны, будет "пресекаться всеми доступными средствами и методами".
Депутат подчеркнул, что США вряд ли бы с радостью восприняли известие о том, что российские ядерные боеголовки установлены вблизи их границ, например в Мексике или Канаде.
«
"Уверен, они тут же развязали бы третью мировую войну, в которой не будет победителей. Сегодня западный мир в силу русофобского помешательства и маниакальной уверенности в правильности выбранного ими радужного пути по принципу, кто не снами, тот против нас, подвергает весь современный мир реальной угрозе полного уничтожения цивилизации", - сказал депутат.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий. Путин заявил в июне, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью.
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