https://ria.ru/20230701/polsha-1881639772.html

В Госдуме призвали Польшу сбавить пыл насчет размещения ядерного оружия

В Госдуме призвали Польшу сбавить пыл насчет размещения ядерного оружия - РИА Новости, 01.07.2023

В Госдуме призвали Польшу сбавить пыл насчет размещения ядерного оружия

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал власти Польши "сбавить пыл" насчет размещения американского тактического ядерного оружия (ТЯО), в противном случае вместо РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T14:02

2023-07-01T14:02

2023-07-01T14:02

польша

белоруссия

россия

михаил шеремет

матеуш моравецкий

госдума рф

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал власти Польши "сбавить пыл" насчет размещения американского тактического ядерного оружия (ТЯО), в противном случае вместо ядерной державы она рискует стать ядерным полигоном. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что его страна хочет разместить у себя американское ядерное оружие в ответ на размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. При этом он отметил, что хотел бы, чтобы ядерное оружие было размещено в Польше как можно скорее. "Призываю Польшу сбавить свой пыл, иначе она окажется у разбитого корыта, и вместо ядерной державы рискует стать ядерным полигоном. У России большое терпение, но оно не бесконечно", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, Польша не является для России как Украина "заблудшей овцой", поэтому любая агрессивная риторика, угрожающая безопасности страны, будет "пресекаться всеми доступными средствами и методами". Депутат подчеркнул, что США вряд ли бы с радостью восприняли известие о том, что российские ядерные боеголовки установлены вблизи их границ, например в Мексике или Канаде. "Уверен, они тут же развязали бы третью мировую войну, в которой не будет победителей. Сегодня западный мир в силу русофобского помешательства и маниакальной уверенности в правильности выбранного ими радужного пути по принципу, кто не снами, тот против нас, подвергает весь современный мир реальной угрозе полного уничтожения цивилизации", - сказал депутат. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий. Путин заявил в июне, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью.

https://ria.ru/20230701/polsha-1881536163.html

https://ria.ru/20230701/polsha-1881563149.html

польша

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польша, белоруссия, россия, михаил шеремет, матеуш моравецкий, госдума рф, в мире