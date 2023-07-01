https://ria.ru/20230701/polsha-1881563149.html

История повторяется: Варшаве не терпится наступить на любимые грабли

История повторяется: Варшаве не терпится наступить на любимые грабли - РИА Новости, 01.07.2023

История повторяется: Варшаве не терпится наступить на любимые грабли

Польша подтверждает свою репутацию провокатора: премьер-министр Матеуш Моравецкий высказал готовность разместить на территории страны американское ядерное... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T08:00

2023-07-01T08:00

2023-07-01T08:01

аналитика

польша

россия

матеуш моравецкий

александр лукашенко

белоруссия

нато

сергей караганов

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Польша подтверждает свою репутацию провокатора: премьер-министр Матеуш Моравецкий высказал готовность разместить на территории страны американское ядерное оружие.Почему это провокация, если это заявлено как ответный шаг? Потому, что Польша является сейчас главным хабом для снабжения Украины в ходе конфликта Запада и России, начавшегося как раз из-за намерения атлантизировать Незалежную. В выдвинутом Россией в ноябре 2021-го ультиматуме содержалось требование предоставить нашей стране гарантии безопасности на западном направлении. Среди них было не только требование вывести натовские вооружения с территории стран, ставшими членами альянса после 1997-го года (то есть это касается и Польши), но и отказаться от любой военной активности в Восточной Европе (и тут Польша), а также предложение взять взаимное обязательство не развертывать ядерное оружие за пределами своих границ и вернуть уже размещенное.Понятно, что после начала СВО натовцы усилили контингенты в Польше и Прибалтике, а Россия разместила тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Но у России и Белоруссии — Союзное государство, то есть, по сути, общая оборона. НАТО, конечно, тоже создана для обеспечения безопасности, но у нее и так есть американский ядерный зонтик. Причем как стратегический — то есть ракеты и носители, размещенные в Штатах и в Мировом океане, — так и тактический. Последний уже и так размещен в Европе: в пяти странах на авиабазах расположены американские подземные хранилища тактического ядерного оружия. Правда, одна из этих стран, Турция, — полуевропейская (а база Инджирлик и вовсе находится в Азии), но все остальные — чисто европейские: Германия, Италия, Бельгия и Нидерланды. Всего около 150 боезарядов — да, это ничто по сравнению с семью тысячами, которые были в годы холодной войны, но для ядерного сдерживания вполне достаточно.Планы разместить тактическое ядерное оружие еще в нескольких странах существуют давно, но особо активно они обсуждаются после начала СВО. Речь идет в первую очередь о Польше и Румынии. В той же Польше уже базируются американские истребители, способные нести его, и ничто не мешает США построить хранилища и перевезти туда бомбы. Тем более что и просьба Варшавы уже есть. К чему это может привести?По случайному совпадению практически сразу же после выступления Моравецкого косвенный ответ ему дал Александр Лукашенко. Выступая в Минске на торжествах по случаю Дня независимости, президент Белоруссии напомнил о попытках насильственным путем поменять власть в республике и о том, что "если кто-то хочет повторить — это их выбор". Не самый умный, учитывая изменившийся расклад сил: "Интрига во всей этой истории только одна. Осознают ли западные политики, что они собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину? Они всерьез думают, что отделаются малой жертвой — Вильнюсом и Европой?"Лукашенко говорит о возможных последствиях вооруженного вторжения в Белоруссию, намекая на то, что в республике теперь есть ядерное оружие, которое хоть и принадлежит и управляется Россией, но может быть применено Москвой для защиты своего союзника. Сценарий нападения на Белоруссию, ставшую полуядерной державой, представляется абсолютно нереальным? Но размещение тактического ядерного оружия в Польше уравновешивает польско-белорусский баланс сил: теперь у обеих стран будет атомная бомба, пусть и принадлежащая их старшему союзнику. И что произойдет, если конфликт из-за Украины перейдет в стадию ее раздела, в котором будут участвовать ее соседи с запада и севера, а между ними начнутся боевые действия? Не возникнет ли у старших партнеров, то есть США и России, вариант ведения ограниченной ядерной войны на территории Польши и Белоруссии?Эти вопросы могут показаться надуманными, но не стоит забывать о том, что последнее время в России активно обсуждаются предложения политолога Сергея Караганова о вероятности нанесения тактического ядерного удара по одной из европейских стран. Смысл его концепции прост: НАТО ведет с Россией конфликт на истощение, будучи нацелена на удержание в своих руках Украины и поражение нашей страны. И в случае бесконечного затягивания конфликта у России не останется никакого другого варианта, чтобы сломить волю Запада к сопротивлению, кроме как выдвинуть ультиматум о прекращении поддержки Украины, а в случае его невыполнения применить тактическое ядерное оружие по группе целей в ряде стран Центральной и Восточной Европы. Караганов не называет конкретные страны, но все понимают, что речь идет в первую очередь о Польше: "США не захотят рисковать Вашингтоном ради условной Познани".Предупреждение Караганова вызвало бурную дискуссию не только в России, но и на Западе — кто-то соглашается с его уверенностью в том, что Штаты не станут развязывать полноценную ядерную войну с Россией из-за Европы, кто-то спорит с этим. Но тут выходит премьер Моравецкий и своими заявлениями напоминает всем, что любимая историческая роль Польши — это роль провокатора. Причем провокатора, все потуги которого всегда заканчиваются одинаково: он бывает бит. Дать такому везунчику ядерное оружие может только самоубийца.

https://ria.ru/20230630/oruzhie-1881494352.html

https://ria.ru/20230630/polsha-1881543474.html

https://ria.ru/20230630/oruzhie-1881541326.html

https://ria.ru/20230625/yao-1880235742.html

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аналитика, польша, россия, матеуш моравецкий, александр лукашенко, белоруссия, нато, сергей караганов