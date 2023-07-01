История повторяется: Варшаве не терпится наступить на любимые грабли
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе
Польша подтверждает свою репутацию провокатора: премьер-министр Матеуш Моравецкий высказал готовность разместить на территории страны американское ядерное оружие.
Почему это провокация, если это заявлено как ответный шаг? Потому, что Польша является сейчас главным хабом для снабжения Украины в ходе конфликта Запада и России, начавшегося как раз из-за намерения атлантизировать Незалежную. В выдвинутом Россией в ноябре 2021-го ультиматуме содержалось требование предоставить нашей стране гарантии безопасности на западном направлении. Среди них было не только требование вывести натовские вооружения с территории стран, ставшими членами альянса после 1997-го года (то есть это касается и Польши), но и отказаться от любой военной активности в Восточной Европе (и тут Польша), а также предложение взять взаимное обязательство не развертывать ядерное оружие за пределами своих границ и вернуть уже размещенное.
Понятно, что после начала СВО натовцы усилили контингенты в Польше и Прибалтике, а Россия разместила тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Но у России и Белоруссии — Союзное государство, то есть, по сути, общая оборона. НАТО, конечно, тоже создана для обеспечения безопасности, но у нее и так есть американский ядерный зонтик. Причем как стратегический — то есть ракеты и носители, размещенные в Штатах и в Мировом океане, — так и тактический. Последний уже и так размещен в Европе: в пяти странах на авиабазах расположены американские подземные хранилища тактического ядерного оружия. Правда, одна из этих стран, Турция, — полуевропейская (а база Инджирлик и вовсе находится в Азии), но все остальные — чисто европейские: Германия, Италия, Бельгия и Нидерланды. Всего около 150 боезарядов — да, это ничто по сравнению с семью тысячами, которые были в годы холодной войны, но для ядерного сдерживания вполне достаточно.
Планы разместить тактическое ядерное оружие еще в нескольких странах существуют давно, но особо активно они обсуждаются после начала СВО. Речь идет в первую очередь о Польше и Румынии. В той же Польше уже базируются американские истребители, способные нести его, и ничто не мешает США построить хранилища и перевезти туда бомбы. Тем более что и просьба Варшавы уже есть. К чему это может привести?
По случайному совпадению практически сразу же после выступления Моравецкого косвенный ответ ему дал Александр Лукашенко. Выступая в Минске на торжествах по случаю Дня независимости, президент Белоруссии напомнил о попытках насильственным путем поменять власть в республике и о том, что "если кто-то хочет повторить — это их выбор". Не самый умный, учитывая изменившийся расклад сил: "Интрига во всей этой истории только одна. Осознают ли западные политики, что они собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину? Они всерьез думают, что отделаются малой жертвой — Вильнюсом и Европой?"
Лукашенко говорит о возможных последствиях вооруженного вторжения в Белоруссию, намекая на то, что в республике теперь есть ядерное оружие, которое хоть и принадлежит и управляется Россией, но может быть применено Москвой для защиты своего союзника. Сценарий нападения на Белоруссию, ставшую полуядерной державой, представляется абсолютно нереальным? Но размещение тактического ядерного оружия в Польше уравновешивает польско-белорусский баланс сил: теперь у обеих стран будет атомная бомба, пусть и принадлежащая их старшему союзнику. И что произойдет, если конфликт из-за Украины перейдет в стадию ее раздела, в котором будут участвовать ее соседи с запада и севера, а между ними начнутся боевые действия? Не возникнет ли у старших партнеров, то есть США и России, вариант ведения ограниченной ядерной войны на территории Польши и Белоруссии?
Лукашенко говорит о возможных последствиях вооруженного вторжения в Белоруссию, намекая на то, что в республике теперь есть ядерное оружие, которое хоть и принадлежит и управляется Россией, но может быть применено Москвой для защиты своего союзника. Сценарий нападения на Белоруссию, ставшую полуядерной державой, представляется абсолютно нереальным? Но размещение тактического ядерного оружия в Польше уравновешивает польско-белорусский баланс сил: теперь у обеих стран будет атомная бомба, пусть и принадлежащая их старшему союзнику. И что произойдет, если конфликт из-за Украины перейдет в стадию ее раздела, в котором будут участвовать ее соседи с запада и севера, а между ними начнутся боевые действия? Не возникнет ли у старших партнеров, то есть США и России, вариант ведения ограниченной ядерной войны на территории Польши и Белоруссии?
Эти вопросы могут показаться надуманными, но не стоит забывать о том, что последнее время в России активно обсуждаются предложения политолога Сергея Караганова о вероятности нанесения тактического ядерного удара по одной из европейских стран. Смысл его концепции прост: НАТО ведет с Россией конфликт на истощение, будучи нацелена на удержание в своих руках Украины и поражение нашей страны. И в случае бесконечного затягивания конфликта у России не останется никакого другого варианта, чтобы сломить волю Запада к сопротивлению, кроме как выдвинуть ультиматум о прекращении поддержки Украины, а в случае его невыполнения применить тактическое ядерное оружие по группе целей в ряде стран Центральной и Восточной Европы. Караганов не называет конкретные страны, но все понимают, что речь идет в первую очередь о Польше: "США не захотят рисковать Вашингтоном ради условной Познани".
Предупреждение Караганова вызвало бурную дискуссию не только в России, но и на Западе — кто-то соглашается с его уверенностью в том, что Штаты не станут развязывать полноценную ядерную войну с Россией из-за Европы, кто-то спорит с этим. Но тут выходит премьер Моравецкий и своими заявлениями напоминает всем, что любимая историческая роль Польши — это роль провокатора. Причем провокатора, все потуги которого всегда заканчиваются одинаково: он бывает бит. Дать такому везунчику ядерное оружие может только самоубийца.