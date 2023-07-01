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"Москву решили шантажировать". Польша взвинтила ставки в "ядерной игре" - РИА Новости, 01.07.2023
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08:00 01.07.2023 (обновлено: 08:02 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/polsha-1881536163.html
"Москву решили шантажировать". Польша взвинтила ставки в "ядерной игре"
"Москву решили шантажировать". Польша взвинтила ставки в "ядерной игре" - РИА Новости, 01.07.2023
"Москву решили шантажировать". Польша взвинтила ставки в "ядерной игре"
Варшава хочет разместить у себя американское ядерное оружие, сообщил премьер Матеуш Моравецкий после саммита Европейского союза. Он объясняет это российскими... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T08:00
2023-07-01T08:02
в мире
польша
сша
евросоюз
нато
россия
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Давид Нармания. Варшава хочет разместить у себя американское ядерное оружие, сообщил премьер Матеуш Моравецкий после саммита Европейского союза. Он объясняет это российскими ракетами в Белоруссии и ссылается на программу Nuclear Sharing. О том, что это за программа и какие цели преследуют польские власти, выступая со столь такими радикальными заявлениями, — в материале РИА Новости.Nuclear SharingКонцепция Совместных ядерных миссий НАТО подразумевает, что США могут размещать атомное оружие в странах альянса, не обладающих им.Сейчас около 150 специальных боеприпасов находятся на пяти базах в четырех странах ЕС: Бюхель в Германии, Кляйне Брогель в Бельгии, Волкель в Нидерландах, Авиано и Геди в Италии.Вне Европы — только на базе Инджирлик в Турции. При этом полсотни бомб B-61 хранятся именно здесь, в то время как на пяти других — по 20. Их мощность достигает 170 килотонн в тротиловом эквиваленте. У тех, что непосредственно в США, — 400. Средство доставки — самолеты F-16 и Tornado.Эксперты видят в словах Моравецкого в первую очередь политический смысл, а не военный. "С точки зрения последствий — да, конечно, существенно сокращается подлетное время. Одно дело поднимать носители в Германии, другое — в Польше, — отмечает вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов. — Но ведь американские подводные лодки с атомными боеприпасами заходят в Балтийское море. Так что это не более чем попытка оказать давление на Москву и предмет торга".Стремление Варшавы присоединиться к программе Совместных ядерных миссий не связано с решением Кремля о размещении ядерного оружия в Белоруссии, считает он."Польша давно ведет подобные разговоры. Действия Москвы и Минска — повод, но не причина", — подчеркивает эксперт.Милитаризация ПольшиВаршава активно использует конфликт на Украине — и события вокруг него — для обновления собственных вооруженных сил. Щедро делится с Киевом: только к январю ВСУ получили от соседей 240 оставшихся с социалистических времен Т-72, танки PT-91 Twardy, советские РСЗО БМ-21, САУ Krab. На три миллиарда евро — это 0,5 процента польского ВВП. Более самоотверженными в этом отношении оказались лишь Эстония и Латвия, не пожалевшие 1,1 и 0,93 процента ВВП соответственно. Но абсолютные показатели, конечно, несопоставимы.Однако Польша слабее не станет: помогают союзники, прежде всего США. Так, в начале года закупили 116 танков Abrams — их уже выгружают в польских портах. Украине же отдадут лишь одну роту "Леопардов" — десять-двенадцать машин.В прошлом году у поляков появился новый поставщик — Южная Корея. С Сеулом подписали крупные контракты:К 2020-му у Польши было около 50 F-16 — больше, чем у кого-либо из бывших стран социалистического блока. Но Варшава и Вашингтон подписали соглашение о закупке 32 новейших F-35."Польша всячески стремится закрепиться в качестве главного военного союзника США в Европе, и нынешнее высказывание Моравецкого целиком укладывается в эту логику", — считает Соколов.В Белом доме не против военного и политического усиления Варшавы. Это автоматически ослабляет Германию, которая до СВО была главным партнером России в ЕС. И чем глубже раскол между Европой и Россией, тем легче Вашингтону контролировать союзников за океаном.
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Нармания Давид
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в мире, польша, сша, евросоюз, нато, россия, f-16, f-35
В мире, Польша, США, Евросоюз, НАТО, Россия, F-16, F-35

"Москву решили шантажировать". Польша взвинтила ставки в "ядерной игре"

© Фото : U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Brandi HansenИстребитель F-16C с авиабомбой B61-12
Истребитель F-16C с авиабомбой B61-12 - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© Фото : U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Brandi Hansen
Истребитель F-16C с авиабомбой B61-12. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Давид Нармания. Варшава хочет разместить у себя американское ядерное оружие, сообщил премьер Матеуш Моравецкий после саммита Европейского союза. Он объясняет это российскими ракетами в Белоруссии и ссылается на программу Nuclear Sharing. О том, что это за программа и какие цели преследуют польские власти, выступая со столь такими радикальными заявлениями, — в материале РИА Новости.

Nuclear Sharing

Концепция Совместных ядерных миссий НАТО подразумевает, что США могут размещать атомное оружие в странах альянса, не обладающих им.
Сейчас около 150 специальных боеприпасов находятся на пяти базах в четырех странах ЕС: Бюхель в Германии, Кляйне Брогель в Бельгии, Волкель в Нидерландах, Авиано и Геди в Италии.
© Фото : U.S. D.O.D. (SSGT Phil Schmitten)Ядерные бомбы B61
Ядерные бомбы B61 - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Фото : U.S. D.O.D. (SSGT Phil Schmitten)
Ядерные бомбы B61
Вне Европы — только на базе Инджирлик в Турции. При этом полсотни бомб B-61 хранятся именно здесь, в то время как на пяти других — по 20. Их мощность достигает 170 килотонн в тротиловом эквиваленте. У тех, что непосредственно в США, — 400. Средство доставки — самолеты F-16 и Tornado.
Эксперты видят в словах Моравецкого в первую очередь политический смысл, а не военный. "С точки зрения последствий — да, конечно, существенно сокращается подлетное время. Одно дело поднимать носители в Германии, другое — в Польше, — отмечает вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов. — Но ведь американские подводные лодки с атомными боеприпасами заходят в Балтийское море. Так что это не более чем попытка оказать давление на Москву и предмет торга".
Стремление Варшавы присоединиться к программе Совместных ядерных миссий не связано с решением Кремля о размещении ядерного оружия в Белоруссии, считает он.
"Польша давно ведет подобные разговоры. Действия Москвы и Минска — повод, но не причина", — подчеркивает эксперт.
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon

Милитаризация Польши

Варшава активно использует конфликт на Украине — и события вокруг него — для обновления собственных вооруженных сил. Щедро делится с Киевом: только к январю ВСУ получили от соседей 240 оставшихся с социалистических времен Т-72, танки PT-91 Twardy, советские РСЗО БМ-21, САУ Krab. На три миллиарда евро — это 0,5 процента польского ВВП. Более самоотверженными в этом отношении оказались лишь Эстония и Латвия, не пожалевшие 1,1 и 0,93 процента ВВП соответственно. Но абсолютные показатели, конечно, несопоставимы.
Однако Польша слабее не станет: помогают союзники, прежде всего США. Так, в начале года закупили 116 танков Abrams — их уже выгружают в польских портах. Украине же отдадут лишь одну роту "Леопардов" — десять-двенадцать машин.
© Фото : U.S. Army / Patrick AlbrightАмериканский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Фото : U.S. Army / Patrick Albright
Американский танк M1 Abrams
В прошлом году у поляков появился новый поставщик — Южная Корея. С Сеулом подписали крупные контракты:
  • тысяча танков К2 Black Panther;
  • более 600 гаубиц К9;
  • три эскадрильи истребителей FA-50.
К 2020-му у Польши было около 50 F-16 — больше, чем у кого-либо из бывших стран социалистического блока. Но Варшава и Вашингтон подписали соглашение о закупке 32 новейших F-35.
"Польша всячески стремится закрепиться в качестве главного военного союзника США в Европе, и нынешнее высказывание Моравецкого целиком укладывается в эту логику", — считает Соколов.
В Белом доме не против военного и политического усиления Варшавы. Это автоматически ослабляет Германию, которая до СВО была главным партнером России в ЕС. И чем глубже раскол между Европой и Россией, тем легче Вашингтону контролировать союзников за океаном.
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