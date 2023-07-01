"Москву решили шантажировать". Польша взвинтила ставки в "ядерной игре"
© Фото : U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Brandi HansenИстребитель F-16C с авиабомбой B61-12
© Фото : U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Brandi Hansen
Истребитель F-16C с авиабомбой B61-12. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Давид Нармания. Варшава хочет разместить у себя американское ядерное оружие, сообщил премьер Матеуш Моравецкий после саммита Европейского союза. Он объясняет это российскими ракетами в Белоруссии и ссылается на программу Nuclear Sharing. О том, что это за программа и какие цели преследуют польские власти, выступая со столь такими радикальными заявлениями, — в материале РИА Новости.
Nuclear Sharing
Сейчас около 150 специальных боеприпасов находятся на пяти базах в четырех странах ЕС: Бюхель в Германии, Кляйне Брогель в Бельгии, Волкель в Нидерландах, Авиано и Геди в Италии.
Эксперты видят в словах Моравецкого в первую очередь политический смысл, а не военный. "С точки зрения последствий — да, конечно, существенно сокращается подлетное время. Одно дело поднимать носители в Германии, другое — в Польше, — отмечает вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов. — Но ведь американские подводные лодки с атомными боеприпасами заходят в Балтийское море. Так что это не более чем попытка оказать давление на Москву и предмет торга".
Стремление Варшавы присоединиться к программе Совместных ядерных миссий не связано с решением Кремля о размещении ядерного оружия в Белоруссии, считает он.
"Польша давно ведет подобные разговоры. Действия Москвы и Минска — повод, но не причина", — подчеркивает эксперт.
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon
Милитаризация Польши
Варшава активно использует конфликт на Украине — и события вокруг него — для обновления собственных вооруженных сил. Щедро делится с Киевом: только к январю ВСУ получили от соседей 240 оставшихся с социалистических времен Т-72, танки PT-91 Twardy, советские РСЗО БМ-21, САУ Krab. На три миллиарда евро — это 0,5 процента польского ВВП. Более самоотверженными в этом отношении оказались лишь Эстония и Латвия, не пожалевшие 1,1 и 0,93 процента ВВП соответственно. Но абсолютные показатели, конечно, несопоставимы.
Однако Польша слабее не станет: помогают союзники, прежде всего США. Так, в начале года закупили 116 танков Abrams — их уже выгружают в польских портах. Украине же отдадут лишь одну роту "Леопардов" — десять-двенадцать машин.
© Фото : U.S. Army / Patrick AlbrightАмериканский танк M1 Abrams
© Фото : U.S. Army / Patrick Albright
Американский танк M1 Abrams
В прошлом году у поляков появился новый поставщик — Южная Корея. С Сеулом подписали крупные контракты:
- тысяча танков К2 Black Panther;
- более 600 гаубиц К9;
- три эскадрильи истребителей FA-50.
К 2020-му у Польши было около 50 F-16 — больше, чем у кого-либо из бывших стран социалистического блока. Но Варшава и Вашингтон подписали соглашение о закупке 32 новейших F-35.
"Польша всячески стремится закрепиться в качестве главного военного союзника США в Европе, и нынешнее высказывание Моравецкого целиком укладывается в эту логику", — считает Соколов.
В Белом доме не против военного и политического усиления Варшавы. Это автоматически ослабляет Германию, которая до СВО была главным партнером России в ЕС. И чем глубже раскол между Европой и Россией, тем легче Вашингтону контролировать союзников за океаном.