https://ria.ru/20230701/planshet-1881596278.html
На "Армии-2023" покажут новый планшет для управления артиллерией
На "Армии-2023" покажут новый планшет для управления артиллерией - РИА Новости, 01.07.2023
На "Армии-2023" покажут новый планшет для управления артиллерией
Обновленный комплекс управления артиллерией "Планшет-А" на шасси бронеавтомобилей "Атлет" и "Спартак" впервые представят на военно-техническом форуме... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T03:19
2023-07-01T03:19
2023-07-01T03:19
безопасность
технологии
кубинка
россия
высокоточные комплексы
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Обновленный комплекс управления артиллерией "Планшет-А" на шасси бронеавтомобилей "Атлет" и "Спартак" впервые представят на военно-техническом форуме "Армия-2023", сообщил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данного изделия ВНИИ "Сигнал" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) Владимир Пименов. Мероприятие пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа. "На форуме "Армия-2023" мы представим обновленную версию нашего комплекса автоматизации управления огнем артиллерии "Планшет-А" на двух новых шасси. Речь идёт о бронеавтомобилях "Атлет" и "Спартак". Новое шасси побольше габаритами и помощней", - сказал Пименов. По его словам, Минобороны РФ заинтересовано в приобретении "Планшета-А", в настоящее время ведутся предконтрактные переговоры о поставках данных систем в Вооруженные силы. Комплекс в полном объёме обеспечивает автоматизацию управления огнём артиллерийского дивизиона (батареи) и успешно апробирован в ходе многочисленных военно-практических экспериментов. Планшет управляет всеми видами артиллерийских огневых средств и полностью взаимодействует со всеми техническими средствами разведки, применяемыми в зоне спецоперации. Он является надежной основой для перспективных разведывательно-огневых контуров, обеспечивает получение информации со всех средств разведки, в том числе с БПЛА, позволяет выполнять оперативный расчет установок для ведения огня. "Тандем" с беспилотником в автоматизированном режиме дает возможность командиру видеть происходящее на поле боя в режиме реального времени и корректировать огонь. Закрытая спутниковая связь обеспечивает устойчивый контакт с вышестоящем командованием. Бронеавтомобиль "Атлет" имеет колесную формулу 4х4 и предназначен для перевозки личного состава и военных грузов с обеспечением требуемого уровня защиты, буксирования прицепов, монтажа вооружения, военной и специальной техники. Основными отличиями новой машины от броневиков предыдущего поколения "Тигр" являются увеличенная до 1,6 тысячи килограммов грузоподъемность, повышенная до двух килограмм в тротиловом эквиваленте противоминная стойкость, более мощный, на 240 лошадиных сил, дизельный двигатель российского производства ЯМЗ-5347-24. Броневик "Спартак" обеспечивает защиту от бронебойно-зажигательных пуль. Эта модель может защитить экипаж в составе девяти военнослужащих с вооружением от подрыва взрывного устройства массой до шести килограммов в тротиловом эквиваленте под колесом.
https://ria.ru/20230628/bmp-3-1880810955.html
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безопасность, технологии, кубинка, россия, высокоточные комплексы, ростех, патриот
Безопасность, Технологии, Кубинка, Россия, Высокоточные комплексы, Ростех, Патриот
На "Армии-2023" покажут новый планшет для управления артиллерией
На "Армии-2023" покажут новый планшет для управления артиллерией на шасси "Атлет"
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Обновленный комплекс управления артиллерией "Планшет-А" на шасси бронеавтомобилей "Атлет" и "Спартак" впервые представят на военно-техническом форуме "Армия-2023", сообщил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данного изделия ВНИИ "Сигнал" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) Владимир Пименов.
Мероприятие пройдет в парке "Патриот
" в подмосковной Кубинке
с 14 по 20 августа.
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"На форуме "Армия-2023" мы представим обновленную версию нашего комплекса автоматизации управления огнем артиллерии "Планшет-А" на двух новых шасси. Речь идёт о бронеавтомобилях "Атлет" и "Спартак". Новое шасси побольше габаритами и помощней", - сказал Пименов.
По его словам, Минобороны РФ
заинтересовано в приобретении "Планшета-А", в настоящее время ведутся предконтрактные переговоры о поставках данных систем в Вооруженные силы.
Комплекс в полном объёме обеспечивает автоматизацию управления огнём артиллерийского дивизиона (батареи) и успешно апробирован в ходе многочисленных военно-практических экспериментов.
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Планшет управляет всеми видами артиллерийских огневых средств и полностью взаимодействует со всеми техническими средствами разведки, применяемыми в зоне спецоперации. Он является надежной основой для перспективных разведывательно-огневых контуров, обеспечивает получение информации со всех средств разведки, в том числе с БПЛА, позволяет выполнять оперативный расчет установок для ведения огня. "Тандем" с беспилотником в автоматизированном режиме дает возможность командиру видеть происходящее на поле боя в режиме реального времени и корректировать огонь. Закрытая спутниковая связь обеспечивает устойчивый контакт с вышестоящем командованием.
Бронеавтомобиль "Атлет" имеет колесную формулу 4х4 и предназначен для перевозки личного состава и военных грузов с обеспечением требуемого уровня защиты, буксирования прицепов, монтажа вооружения, военной и специальной техники. Основными отличиями новой машины от броневиков предыдущего поколения "Тигр" являются увеличенная до 1,6 тысячи килограммов грузоподъемность, повышенная до двух килограмм в тротиловом эквиваленте противоминная стойкость, более мощный, на 240 лошадиных сил, дизельный двигатель российского производства ЯМЗ-5347-24.
Броневик "Спартак" обеспечивает защиту от бронебойно-зажигательных пуль. Эта модель может защитить экипаж в составе девяти военнослужащих с вооружением от подрыва взрывного устройства массой до шести килограммов в тротиловом эквиваленте под колесом.
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