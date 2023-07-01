https://ria.ru/20230701/plan-1881596827.html

"Их загнали в угол". В США жестко высказались о контрнаступлении ВСУ

"Их загнали в угол". В США жестко высказались о контрнаступлении ВСУ - РИА Новости, 01.07.2023

"Их загнали в угол". В США жестко высказались о контрнаступлении ВСУ

У украинской армии не было шансов на успешное проведение контрнаступления, заявил американский ведущий Гарланд Никсон в эфире "Соловьев LIVE". РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T03:50

2023-07-01T03:50

2023-07-01T03:50

киев

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877407612_102:0:1136:581_1920x0_80_0_0_393d1fadcde91a9fecf820382621ecea.jpg

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. У украинской армии не было шансов на успешное проведение контрнаступления, заявил американский ведущий Гарланд Никсон в эфире "Соловьев LIVE". "Дела у них (призванных в ВСУ. — Прим.ред.) шли не очень хорошо. Они каким-то образом прогнозировали, что доберутся до российских позиций, и, не успев опомниться, эти люди будут танцевать победный танец на Красной площади. Но ясно, что любой здравомыслящий человек понимает, что у этого плана не было никаких шансов. План был слабым, плохо продуманным, и, откровенно говоря, иррациональным. Они были загнаны в угол, они не знали, что делать", — высказался ведущий.Никсон добавил, что украинские военкомы выхватывали мужчин из баров, хватали на улицах и поджидали по ночам для того, чтобы бросить их в атаку без должной подготовки.Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин сообщил, что ВСУ несут большие потери, не добившись успеха ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230630/kontrnastuplenie-1881570505.html

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, в мире