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"Их загнали в угол". В США жестко высказались о контрнаступлении ВСУ - РИА Новости, 01.07.2023
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03:50 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/plan-1881596827.html
"Их загнали в угол". В США жестко высказались о контрнаступлении ВСУ
"Их загнали в угол". В США жестко высказались о контрнаступлении ВСУ - РИА Новости, 01.07.2023
"Их загнали в угол". В США жестко высказались о контрнаступлении ВСУ
У украинской армии не было шансов на успешное проведение контрнаступления, заявил американский ведущий Гарланд Никсон в эфире "Соловьев LIVE". РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T03:50
2023-07-01T03:50
киев
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
в мире
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. У украинской армии не было шансов на успешное проведение контрнаступления, заявил американский ведущий Гарланд Никсон в эфире "Соловьев LIVE". "Дела у них (призванных в ВСУ. — Прим.ред.) шли не очень хорошо. Они каким-то образом прогнозировали, что доберутся до российских позиций, и, не успев опомниться, эти люди будут танцевать победный танец на Красной площади. Но ясно, что любой здравомыслящий человек понимает, что у этого плана не было никаких шансов. План был слабым, плохо продуманным, и, откровенно говоря, иррациональным. Они были загнаны в угол, они не знали, что делать", — высказался ведущий.Никсон добавил, что украинские военкомы выхватывали мужчин из баров, хватали на улицах и поджидали по ночам для того, чтобы бросить их в атаку без должной подготовки.Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин сообщил, что ВСУ несут большие потери, не добившись успеха ни на одном направлении.
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киев, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, в мире
Киев, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
"Их загнали в угол". В США жестко высказались о контрнаступлении ВСУ

Американский ведущий Никсон: план контрнаступления ВСУ оказался слабым и иррациональным

Минобороны России показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023
Минобороны России показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023
Минобороны России показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. У украинской армии не было шансов на успешное проведение контрнаступления, заявил американский ведущий Гарланд Никсон в эфире "Соловьев LIVE".
«
"Дела у них (призванных в ВСУ. — Прим.ред.) шли не очень хорошо. Они каким-то образом прогнозировали, что доберутся до российских позиций, и, не успев опомниться, эти люди будут танцевать победный танец на Красной площади. Но ясно, что любой здравомыслящий человек понимает, что у этого плана не было никаких шансов. План был слабым, плохо продуманным, и, откровенно говоря, иррациональным. Они были загнаны в угол, они не знали, что делать", — высказался ведущий.
Никсон добавил, что украинские военкомы выхватывали мужчин из баров, хватали на улицах и поджидали по ночам для того, чтобы бросить их в атаку без должной подготовки.
Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин сообщил, что ВСУ несут большие потери, не добившись успеха ни на одном направлении.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
В США признали, что контрнаступление Украины идет медленнее, чем ожидалось
Вчера, 21:24
 
КиевРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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