https://ria.ru/20230701/pismo-1881596457.html

Письмо пассажира "Титаника" ушло с молотка за 12 тысяч долларов

Письмо пассажира "Титаника" ушло с молотка за 12 тысяч долларов - РИА Новости, 01.07.2023

Письмо пассажира "Титаника" ушло с молотка за 12 тысяч долларов

Последнее письмо, которое уругвайский пассажир "Титаника" Рамон Артагавейтия Гомес отправил своей семье за несколько дней до затопления лайнера в 1912 году,... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T03:32

2023-07-01T03:32

2023-07-01T03:32

культура

в мире

монтевидео (город)

ирландия

атлантический океан

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МОНТЕВИДЕО, 1 июл - РИА Новости. Последнее письмо, которое уругвайский пассажир "Титаника" Рамон Артагавейтия Гомес отправил своей семье за несколько дней до затопления лайнера в 1912 году, ушло с молотка за 12 тысяч долларов на аукционе в Монтевидео, сообщил РИА Новости представитель аукционного дома Zorrilla. "(Письмо) было продано на аукционе за 12 тысяч долларов", - заявил представитель аукционного дома. Письмо, написанное от руки на трех страницах, было выставлено на аукцион вместе с фотографией уругвайца, которое было сделано в 1909 году. Письмо было отправлено 12 апреля из Ирландии, последней остановки лайнера перед тем, как он вышел в воды Атлантического океана. Британский пароход "Титаник", считавшийся крупнейшим пассажирским судном в мире, 14 апреля 1912 года столкнулся с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк и затонул спустя 2 часа 40 минут. Погибли около 1,5 тысячи человек. Обломки "Титаника" были обнаружены в сентябре 1985 года примерно в 350 морских милях от берега канадского острова Ньюфаундленд на глубине около четырех километров.

https://ria.ru/20230531/arkheologiya-1875132875.html

монтевидео (город)

ирландия

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в мире, монтевидео (город), ирландия, атлантический океан