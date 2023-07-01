https://ria.ru/20230701/otvazhnye-1881601276.html

Бойцы "Отважных" спасли командира, раненного во время боя под Кременной

Бойцы "Отважных" спасли командира, раненного во время боя под Кременной - РИА Новости, 01.07.2023

Бойцы "Отважных" спасли командира, раненного во время боя под Кременной

Бойцы группировки Вооруженных сил России "Отважные" ("О") спасли из-под обстрела своего командира, раненного во время боя, когда продвигались к передовым... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T06:33

2023-07-01T06:33

2023-07-01T07:45

специальная военная операция на украине

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кременная

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центральный военный округ

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безопасность

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ЛУГАНСК, 1 июл — РИА Новости. Бойцы группировки Вооруженных сил России "Отважные" ("О") спасли из-под обстрела своего командира, раненного во время боя, когда продвигались к передовым позициям под Кременной, сообщил РИА Новости военнослужащий Центрального военного округа с позывным "Алмаз". Видео, на котором "Алмаз" и его товарищи спасают командира, есть в распоряжении агентства."Нас заметил противник, когда мы шли в лесу вместе с нашим командиром к позициям. Попали под обстрел из АГС (автоматический гранатомет станковый. — Прим. ред.). Командира, его позывной "Броха", ранило осколками гранаты в ноги и руку", — сказал он.Вместе с сослуживцем они оказали раненому первую помощь, остановили кровь и запросили эвакуацию."Все это время противник вел за нами наблюдение с "птицы" (беспилотник. — Прим. ред.) и продолжал обстрел. Но мы не могли позволить себе бросить раненого "Броху", потому что он — наш брат", – отметил боец.В итоге российские военные вытащили командира из-под обстрела и спасли его, все остались живы. Источник в силовых структурах России сообщил РИА Новости в пятницу, что Киев потерял более 700 человек убитыми у Кременной с 20-х чисел июня, десятки военных попали в плен после неудачных попыток атаковать.Активные боевые действия у города Кременная начались как раз в 20-х числах этого месяца. Washington Post писала со ссылкой на украинских военных медиков, что потери ВСУ в этом районе выросли в десять раз по сравнению с менее горячими периодами.Изначально украинские подразделения пытались атаковать российские войска, но неудачно, а группировка "О" контратаковала и вынудила вернуться на фронт подразделения 95-й и 25-й аэромобильных бригад ВСУ. Части ЦВО продолжают отбивать атаки противника на Краснолиманском направлении.

https://ria.ru/20230701/geroy-1881599614.html

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россия, кременная, вооруженные силы украины, центральный военный округ, вооруженные силы рф, безопасность