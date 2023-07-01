https://ria.ru/20230701/otvazhnye-1881601276.html
Бойцы "Отважных" спасли командира, раненного во время боя под Кременной
Бойцы "Отважных" спасли командира, раненного во время боя под Кременной - РИА Новости, 01.07.2023
Бойцы "Отважных" спасли командира, раненного во время боя под Кременной
Бойцы группировки Вооруженных сил России "Отважные" ("О") спасли из-под обстрела своего командира, раненного во время боя, когда продвигались к передовым... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T06:33
2023-07-01T06:33
2023-07-01T07:45
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безопасность
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ЛУГАНСК, 1 июл — РИА Новости. Бойцы группировки Вооруженных сил России "Отважные" ("О") спасли из-под обстрела своего командира, раненного во время боя, когда продвигались к передовым позициям под Кременной, сообщил РИА Новости военнослужащий Центрального военного округа с позывным "Алмаз". Видео, на котором "Алмаз" и его товарищи спасают командира, есть в распоряжении агентства."Нас заметил противник, когда мы шли в лесу вместе с нашим командиром к позициям. Попали под обстрел из АГС (автоматический гранатомет станковый. — Прим. ред.). Командира, его позывной "Броха", ранило осколками гранаты в ноги и руку", — сказал он.Вместе с сослуживцем они оказали раненому первую помощь, остановили кровь и запросили эвакуацию."Все это время противник вел за нами наблюдение с "птицы" (беспилотник. — Прим. ред.) и продолжал обстрел. Но мы не могли позволить себе бросить раненого "Броху", потому что он — наш брат", – отметил боец.В итоге российские военные вытащили командира из-под обстрела и спасли его, все остались живы. Источник в силовых структурах России сообщил РИА Новости в пятницу, что Киев потерял более 700 человек убитыми у Кременной с 20-х чисел июня, десятки военных попали в плен после неудачных попыток атаковать.Активные боевые действия у города Кременная начались как раз в 20-х числах этого месяца. Washington Post писала со ссылкой на украинских военных медиков, что потери ВСУ в этом районе выросли в десять раз по сравнению с менее горячими периодами.Изначально украинские подразделения пытались атаковать российские войска, но неудачно, а группировка "О" контратаковала и вынудила вернуться на фронт подразделения 95-й и 25-й аэромобильных бригад ВСУ. Части ЦВО продолжают отбивать атаки противника на Краснолиманском направлении.
https://ria.ru/20230701/geroy-1881599614.html
https://ria.ru/20230701/geroy-1881599614.html
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россия, кременная, вооруженные силы украины, центральный военный округ, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Кременная, Вооруженные силы Украины, Центральный военный округ, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Бойцы "Отважных" спасли командира, раненного во время боя под Кременной
Российский военный: бойцы "Отважных" спасли командира, раненного во время боя у Кременной
ЛУГАНСК, 1 июл — РИА Новости. Бойцы группировки Вооруженных сил России "Отважные" ("О") спасли из-под обстрела своего командира, раненного во время боя, когда продвигались к передовым позициям под Кременной, сообщил РИА Новости военнослужащий Центрального военного округа с позывным "Алмаз".
Видео, на котором "Алмаз" и его товарищи спасают командира, есть в распоряжении агентства.
"Нас заметил противник, когда мы шли в лесу вместе с нашим командиром к позициям. Попали под обстрел из АГС (автоматический гранатомет станковый. — Прим. ред.). Командира, его позывной "Броха", ранило осколками гранаты в ноги и руку", — сказал он.
Героизм связиста позволил поразить силы ВСУ на Южнодонецком направлении
Вместе с сослуживцем они оказали раненому первую помощь, остановили кровь и запросили эвакуацию.
"Все это время противник вел за нами наблюдение с "птицы" (беспилотник. — Прим. ред.) и продолжал обстрел. Но мы не могли позволить себе бросить раненого "Броху", потому что он — наш брат", – отметил боец.
В итоге российские военные вытащили командира из-под обстрела и спасли его, все остались живы.
Источник в силовых структурах России сообщил РИА Новости в пятницу, что Киев
потерял более 700 человек убитыми у Кременной с 20-х чисел июня, десятки военных попали в плен после неудачных попыток атаковать.
Активные боевые действия у города Кременная начались как раз в 20-х числах этого месяца. Washington Post писала со ссылкой на украинских военных медиков, что потери ВСУ
в этом районе выросли в десять раз по сравнению с менее горячими периодами.
Изначально украинские подразделения пытались атаковать российские войска, но неудачно, а группировка "О" контратаковала и вынудила вернуться на фронт подразделения 95-й и 25-й аэромобильных бригад ВСУ. Части ЦВО
продолжают отбивать атаки противника на Краснолиманском направлении.
Героизм связиста позволил поразить силы ВСУ на Южнодонецком направлении