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"Время истекает". В США предупредили Макрона об опасной ситуации во Франции

"Время истекает". В США предупредили Макрона об опасной ситуации во Франции - РИА Новости, 01.07.2023

"Время истекает". В США предупредили Макрона об опасной ситуации во Франции

Президенту Франции Эммануэлю Макрону необходимо как можно скорее урегулировать ситуацию в стране, чтобы не допустить более опасных последствий, написал... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T04:00

2023-07-01T04:00

2023-07-01T04:00

в мире

франция

эммануэль макрон

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

германия

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону необходимо как можно скорее урегулировать ситуацию в стране, чтобы не допустить более опасных последствий, написал обозреватель New York Times Роджер Коэн."Французскому лидеру, который в воскресенье должен отправиться с двухдневным государственным визитом в Германию, необходимо восстановить порядок достаточно быстро, чтобы избежать объявления чрезвычайного положения, которое расценивалось бы в качестве признания того, что правительство потеряло контроль над ситуацией", — заявил журналист.По его мнению, разногласия во Франции могут оказаться слишком глубоки, а обиды на Макрона слишком остры, чтобы "исцеление" в стране стало возможным.Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В результате в нескольких городах Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В некоторых районах развернули полицейский спецназ и задействовали бронетехнику и вертолеты.

франция

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, франция, эммануэль макрон, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, германия