В ООН заявили, что помогали ввести исключения из санкций против России
ООН заявляет, что помогла ввести исключения из санкций против продуктов и удобрений России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве. Архивное фото
ООН, 1 июл – РИА Новости. ООН утверждает, что содействовала введению ряда исключений из западных санкций против российских продовольствия и удобрений, но тем не менее признает, что "пробелы сохраняются".
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"С момента подписания Меморандума о взаимопонимании (между Россией и ООН – ред.) в июле 2022 года ООН предприняла значительные усилия по взаимодействию с соответствующими властями, в том числе в Евросоюзе, Великобритании и США, а также с частным бизнесом для осуществления исключений из санкций в отношении продуктов питания и удобрений, что может облегчить экспорт российских продуктов питания и удобрений", - говорится в комментарии.
В нем отмечается, что первым шагом было создание правовых и политических механизмов, необходимых для облегчения доступа на глобальные рынки российским продуктам питания и удобрениям.
"С этой целью ООН помогла обеспечить выдачу генеральных лицензий США 6B и 6C, двух генеральных лицензий Великобритании на финансовые операции и торговлю продовольствием и удобрениями, а также исключение в девятом пакете санкций ЕС, а также выход ряда пояснений для частного сектора", - говорится в комментарии.
Вместе с тем ООН признает, "что региональные и страновые различия и пробелы сохраняются". "Нехватка удобрений остается реальностью для фермеров в некоторых развивающихся странах", - сказано в комментарии.
Представители российских властей, в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров, неоднократно заявляли, что до сих пор отсутствует прогресс в реализации Меморандума Россия–ООН, призванного обеспечить реальное изъятие российских сельхозпродукции и удобрений из-под незаконных односторонних западных санкций.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.