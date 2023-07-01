https://ria.ru/20230701/ofshory-1881590616.html

Минфин вдвое расширил перечень офшорных зон

Минфин вдвое расширил перечень офшорных зон - РИА Новости, 01.07.2023

Минфин вдвое расширил перечень офшорных зон

Минфин России более чем вдвое расширил перечень офшорных зон - до 91 страны, соответствующий приказ вступает в силу с 1 июля. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T01:13

2023-07-01T01:13

2023-07-01T01:13

экономика

россия

украина

великобритания

министерство финансов рф (минфин россии)

bgp litigation

совет евросоюза

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Минфин России более чем вдвое расширил перечень офшорных зон - до 91 страны, соответствующий приказ вступает в силу с 1 июля. Согласно приказу министерства, который был опубликован в 2007 году, ранее в этот перечень входило только 42 страны. В новой редакции документа добавились страны Евросоюза, а также Украина, Великобритания, Швейцария, США, Канада, Япония, Южная Корея, Сингапур, Тайвань, Австралия, Новая Зеландия и Норвегия. Также в перечень были внесены Британская Антарктическая территория; Британская территория в Индийском океане; Питкерн; Албания; Исландия; Северная Македония; острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья; Суверенные базовые районы Акротири и Декелия; Федеративные Штаты Микронезии; Фолклендские острова (Мальвинские); Черногория, а также Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова. Как отметила в комментарии РИА Новости юрист практики международного налогового планирования BGP Litigation Линда Куркулите, такое расширение списка повлияет, прежде всего, на бизнес. "Расширение списка повлияет в первую очередь на налоговую нагрузку бизнеса, в составе группы компаний которых есть иностранные компании, в особенности холдинговые и субхолдинговые компании", - полагает она. "Налоговые резиденты РФ не смогут освободить прибыль КИК (контролируемых иностранных компаний. - ред.), зарегистрированной в юрисдикции из списка, по критерию активной холдинговой компании или активной субхолдинговой компании", - отмечает она. "Российские организации не смогут применять 0% ставку по НнП (налогу на прибыль - ред.) при получении дивидендов от дочерних компаний, чьи 50% акций/долей принадлежат ей на праве собственности не менее 1 года, если такая дочерняя компания будет зарегистрирована в юрисдикции из списка", - добавляет эксперт. "Российские организации не смогут применить 0% ставку по НнП к имуществу или имущественным правам, полученным от иностранной компании, владеющей 50% акциями/долями такой российской компании, если иностранная компания будет зарегистрирована в юрисдикции из списка", - отмечает она. В этом разрезе компаниям стоит задуматься, по ее мнению, о редомициляции в САРы или в иные зарубежные юрисдикции, не включенные в "черный список". В феврале Совет Евросоюза включил Российскую Федерацию в "черный список" несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере. В марте Минфин и МИД РФ выступили с инициативой в адрес президента РФ приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели санкции против России.

https://ria.ru/20230323/ofshor-1860008342.html

https://ria.ru/20230616/ofshory-1878703833.html

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экономика, россия, украина, великобритания, министерство финансов рф (минфин россии), bgp litigation, совет евросоюза