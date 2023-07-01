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Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 01.07.2023
Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 28 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 174 единицы различных боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T00:27
2023-07-01T00:27
2023-07-01T00:27
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
ясиноватая
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 28 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 174 единицы различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 28 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил девять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 17 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - два обстрела из РСЗО", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 174 единицы различных боеприпасов. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Донецк и Макеевка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении десятерых гражданских лиц в Ясиноватой и ранее освобожденном Урожайном. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 33 обстрела.
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донецкая народная республика, украина, ясиноватая, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Ясиноватая, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию Донбасса