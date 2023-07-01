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При обстреле Токмака погиб мирный житель, пострадали пятеро детей - РИА Новости, 01.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:00 01.07.2023 (обновлено: 21:49 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/obstrel-1881667130.html
При обстреле Токмака погиб мирный житель, пострадали пятеро детей
При обстреле Токмака погиб мирный житель, пострадали пятеро детей - РИА Новости, 01.07.2023
При обстреле Токмака погиб мирный житель, пострадали пятеро детей
В Токмаке Запорожской области пятеро детей пострадали при обстреле со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T18:00
2023-07-01T21:49
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
владимир рогов
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости. В Токмаке Запорожской области пятеро детей пострадали при обстреле со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."По уточнений информации, в результате обстрела города Токмак ранения различной степени тяжести получили пятеро детей. В настоящее время им оказана медицинская помощь", — сказал собеседник агентства. Кроме того, как ранее заявили оперативные службы региона, в результате атаки ВСУ погиб один мирный жителей, еще один получил ранения. Уточняется, что при обстреле украинские боевики использовали РСЗО HIMARS.Во вторник глава областного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что на запорожском участке фронта продолжаются ожесточенные бои. По его словам, наиболее горячая точка — в районе Времевского выступа.Наступление войск противника на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня. Киевский режим бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard.Как отметил президент России Владимир Путин, ВСУ в ходе контрнаступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном участке фронта.
https://ria.ru/20230701/nastuplenie-1881647992.html
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токмак
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токмак, запорожская область, владимир рогов, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, артемовский, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Владимир Рогов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Артемовский, Безопасность
При обстреле Токмака погиб мирный житель, пострадали пятеро детей

Пятеро детей пострадали из-за обстрела ВСУ города Токмак в Запорожской области

© Максим Захаров | Перейти в медиабанкПоследствие обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS
Последствие обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS
© Максим Захаров
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Последствие обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS
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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости. В Токмаке Запорожской области пятеро детей пострадали при обстреле со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"По уточнений информации, в результате обстрела города Токмак ранения различной степени тяжести получили пятеро детей. В настоящее время им оказана медицинская помощь", — сказал собеседник агентства.
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Кроме того, как ранее заявили оперативные службы региона, в результате атаки ВСУ погиб один мирный жителей, еще один получил ранения. Уточняется, что при обстреле украинские боевики использовали РСЗО HIMARS.
Во вторник глава областного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что на запорожском участке фронта продолжаются ожесточенные бои. По его словам, наиболее горячая точка — в районе Времевского выступа.
Наступление войск противника на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня. Киевский режим бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard.
Как отметил президент России Владимир Путин, ВСУ в ходе контрнаступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном участке фронта.
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Специальная военная операция на УкраинеТокмакЗапорожская областьВладимир РоговВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОАртемовскийБезопасность
 
 
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