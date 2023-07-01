https://ria.ru/20230701/obstrel-1881667130.html

При обстреле Токмака погиб мирный житель, пострадали пятеро детей

При обстреле Токмака погиб мирный житель, пострадали пятеро детей - РИА Новости, 01.07.2023

При обстреле Токмака погиб мирный житель, пострадали пятеро детей

В Токмаке Запорожской области пятеро детей пострадали при обстреле со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T18:00

2023-07-01T18:00

2023-07-01T21:49

специальная военная операция на украине

токмак

запорожская область

владимир рогов

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

артемовский

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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости. В Токмаке Запорожской области пятеро детей пострадали при обстреле со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."По уточнений информации, в результате обстрела города Токмак ранения различной степени тяжести получили пятеро детей. В настоящее время им оказана медицинская помощь", — сказал собеседник агентства. Кроме того, как ранее заявили оперативные службы региона, в результате атаки ВСУ погиб один мирный жителей, еще один получил ранения. Уточняется, что при обстреле украинские боевики использовали РСЗО HIMARS.Во вторник глава областного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что на запорожском участке фронта продолжаются ожесточенные бои. По его словам, наиболее горячая точка — в районе Времевского выступа.Наступление войск противника на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня. Киевский режим бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard.Как отметил президент России Владимир Путин, ВСУ в ходе контрнаступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном участке фронта.

https://ria.ru/20230701/nastuplenie-1881647992.html

https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html

токмак

запорожская область

артемовский

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токмак, запорожская область, владимир рогов, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, артемовский, безопасность