https://ria.ru/20230701/obstrel-1881667130.html
При обстреле Токмака погиб мирный житель, пострадали пятеро детей
При обстреле Токмака погиб мирный житель, пострадали пятеро детей - РИА Новости, 01.07.2023
При обстреле Токмака погиб мирный житель, пострадали пятеро детей
В Токмаке Запорожской области пятеро детей пострадали при обстреле со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T18:00
2023-07-01T18:00
2023-07-01T21:49
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
владимир рогов
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
артемовский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/01/1881670540_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cd129269dc846a618b9d9ba7548a0b26.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости. В Токмаке Запорожской области пятеро детей пострадали при обстреле со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."По уточнений информации, в результате обстрела города Токмак ранения различной степени тяжести получили пятеро детей. В настоящее время им оказана медицинская помощь", — сказал собеседник агентства. Кроме того, как ранее заявили оперативные службы региона, в результате атаки ВСУ погиб один мирный жителей, еще один получил ранения. Уточняется, что при обстреле украинские боевики использовали РСЗО HIMARS.Во вторник глава областного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что на запорожском участке фронта продолжаются ожесточенные бои. По его словам, наиболее горячая точка — в районе Времевского выступа.Наступление войск противника на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня. Киевский режим бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard.Как отметил президент России Владимир Путин, ВСУ в ходе контрнаступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном участке фронта.
https://ria.ru/20230701/nastuplenie-1881647992.html
https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html
токмак
запорожская область
артемовский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/01/1881670540_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_23f1779daa03be59a0c93ac0d84b19ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
токмак, запорожская область, владимир рогов, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, артемовский, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Владимир Рогов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Артемовский, Безопасность
При обстреле Токмака погиб мирный житель, пострадали пятеро детей
Пятеро детей пострадали из-за обстрела ВСУ города Токмак в Запорожской области