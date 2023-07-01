https://ria.ru/20230701/obstrel-1881657624.html

В Донецке общежитие с инвалидами по слуху пострадало от обстрела ВСУ

В Донецке общежитие с инвалидами по слуху пострадало от обстрела ВСУ - РИА Новости, 01.07.2023

В Донецке общежитие с инвалидами по слуху пострадало от обстрела ВСУ

Общежитие с инвалидами по слуху пострадало в Киевском районе Донецка в результате обстрела украинскими военными, ранены два человека, передает корреспондент РИА РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T16:35

2023-07-01T16:35

2023-07-01T17:43

донецк

донецкая народная республика

происшествия

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Общежитие с инвалидами по слуху пострадало в Киевском районе Донецка в результате обстрела украинскими военными, ранены два человека, передает корреспондент РИА Новости. "Прилетел снаряд, повылетали стекла, люди сидели раненые, увезли в больницу двоих человек. Здесь живут дети, инвалиды по слуху (глухонемые люди), которые даже ничего не успели понять, ничего не услышали. …Мирная абсолютно территория, никаких военных объектов здесь нет", - рассказала очевидец происшествия Елена. Ранее в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили о выпущенных по Донецку в общей сложности 27 снарядах натовского калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20230701/donetsk-1881615897.html

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Общежитие в Донецке после обстрела ВСУ Общежитие с инвалидами по слуху пострадало в Киевском районе Донецка в результате обстрела украинскими военными, ранены два человека, передает корреспондент РИА Новости. 2023-07-01T16:35 true PT0M25S

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донецк, донецкая народная республика, происшествия