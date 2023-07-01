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В Донецке общежитие с инвалидами по слуху пострадало от обстрела ВСУ - РИА Новости, 01.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:35 01.07.2023 (обновлено: 17:43 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/obstrel-1881657624.html
В Донецке общежитие с инвалидами по слуху пострадало от обстрела ВСУ
В Донецке общежитие с инвалидами по слуху пострадало от обстрела ВСУ - РИА Новости, 01.07.2023
В Донецке общежитие с инвалидами по слуху пострадало от обстрела ВСУ
Общежитие с инвалидами по слуху пострадало в Киевском районе Донецка в результате обстрела украинскими военными, ранены два человека, передает корреспондент РИА РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T16:35
2023-07-01T17:43
донецк
донецкая народная республика
происшествия
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Общежитие с инвалидами по слуху пострадало в Киевском районе Донецка в результате обстрела украинскими военными, ранены два человека, передает корреспондент РИА Новости. "Прилетел снаряд, повылетали стекла, люди сидели раненые, увезли в больницу двоих человек. Здесь живут дети, инвалиды по слуху (глухонемые люди), которые даже ничего не успели понять, ничего не услышали. …Мирная абсолютно территория, никаких военных объектов здесь нет", - рассказала очевидец происшествия Елена. Ранее в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили о выпущенных по Донецку в общей сложности 27 снарядах натовского калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230701/donetsk-1881615897.html
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донецкая народная республика
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Общежитие в Донецке после обстрела ВСУ
Общежитие с инвалидами по слуху пострадало в Киевском районе Донецка в результате обстрела украинскими военными, ранены два человека, передает корреспондент РИА Новости.
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донецк, донецкая народная республика, происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В Донецке общежитие с инвалидами по слуху пострадало от обстрела ВСУ

Общежитие с инвалидами по слуху пострадало в Донецке от обстрела украинскими войсками

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Общежитие с инвалидами по слуху пострадало в Киевском районе Донецка в результате обстрела украинскими военными, ранены два человека, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Прилетел снаряд, повылетали стекла, люди сидели раненые, увезли в больницу двоих человек. Здесь живут дети, инвалиды по слуху (глухонемые люди), которые даже ничего не успели понять, ничего не услышали. …Мирная абсолютно территория, никаких военных объектов здесь нет", - рассказала очевидец происшествия Елена.
Ранее в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили о выпущенных по Донецку в общей сложности 27 снарядах натовского калибра 155 миллиметров.
Американская противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
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Вчера, 10:20
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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