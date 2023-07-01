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Интенсивность украинских обстрелов Белгородской области снизилась - РИА Новости, 01.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:24 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/obstrel-1881622312.html
Интенсивность украинских обстрелов Белгородской области снизилась
Интенсивность украинских обстрелов Белгородской области снизилась - РИА Новости, 01.07.2023
Интенсивность украинских обстрелов Белгородской области снизилась
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 23 снарядами, это почти в четыре раза меньше, чем днем ранее, сообщил... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T11:24
2023-07-01T11:24
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 23 снарядами, это почти в четыре раза меньше, чем днем ранее, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Глава области в своем Telegram-канале разместил информацию об обстрелах региона со стороны Украины за 30 июня. Согласно этим данным, общее количество выпущенных снарядов - 23, обстрелы зафиксированы в трех приграничных муниципалитетах, разрушений и пострадавших в результате обстрелов нет. Ранее обстрелам подверглись пять приграничных районов, было выпущено около 80 снарядов. "В Шебекинском городском округе по хутору Панков выпущено два минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" - три. Из артиллерии обстреляли село Новая Таволжанка. Зафиксировано шесть прилетов", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по селу Солнцевка выпущено семь артиллерийских снарядов, а в Волоконовском районе из миномета обстреляна окраина хутора Старый, было зафиксировано пять прилетов. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230630/shebekino-1881375238.html
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
Интенсивность украинских обстрелов Белгородской области снизилась

Губернатор Гладков: ВСУ выпустили за сутки 23 снаряда по территории Белгородской области

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 23 снарядами, это почти в четыре раза меньше, чем днем ранее, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Глава области в своем Telegram-канале разместил информацию об обстрелах региона со стороны Украины за 30 июня. Согласно этим данным, общее количество выпущенных снарядов - 23, обстрелы зафиксированы в трех приграничных муниципалитетах, разрушений и пострадавших в результате обстрелов нет. Ранее обстрелам подверглись пять приграничных районов, было выпущено около 80 снарядов.
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"В Шебекинском городском округе по хутору Панков выпущено два минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" - три. Из артиллерии обстреляли село Новая Таволжанка. Зафиксировано шесть прилетов", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по селу Солнцевка выпущено семь артиллерийских снарядов, а в Волоконовском районе из миномета обстреляна окраина хутора Старый, было зафиксировано пять прилетов.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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