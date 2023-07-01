https://ria.ru/20230701/obstrel-1881622312.html

Интенсивность украинских обстрелов Белгородской области снизилась

Интенсивность украинских обстрелов Белгородской области снизилась - РИА Новости, 01.07.2023

Интенсивность украинских обстрелов Белгородской области снизилась

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 23 снарядами, это почти в четыре раза меньше, чем днем ранее, сообщил... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T11:24

2023-07-01T11:24

2023-07-01T11:24

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 23 снарядами, это почти в четыре раза меньше, чем днем ранее, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Глава области в своем Telegram-канале разместил информацию об обстрелах региона со стороны Украины за 30 июня. Согласно этим данным, общее количество выпущенных снарядов - 23, обстрелы зафиксированы в трех приграничных муниципалитетах, разрушений и пострадавших в результате обстрелов нет. Ранее обстрелам подверглись пять приграничных районов, было выпущено около 80 снарядов. "В Шебекинском городском округе по хутору Панков выпущено два минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" - три. Из артиллерии обстреляли село Новая Таволжанка. Зафиксировано шесть прилетов", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по селу Солнцевка выпущено семь артиллерийских снарядов, а в Волоконовском районе из миномета обстреляна окраина хутора Старый, было зафиксировано пять прилетов. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230630/shebekino-1881375238.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия