https://ria.ru/20230701/noutbuk-1881602966.html

Россиян предупредили о том, в каком положении опасно использовать ноутбук

Россиян предупредили о том, в каком положении опасно использовать ноутбук - РИА Новости, 01.07.2023

Россиян предупредили о том, в каком положении опасно использовать ноутбук

Использование ноутбука на коленях или любой другой мягкой поверхности несет в себе риски перекрытия вентиляционных отверстий, что может привести не только к... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T07:35

2023-07-01T07:35

2023-07-01T07:59

общество

технологии

мтс

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Использование ноутбука на коленях или любой другой мягкой поверхности несет в себе риски перекрытия вентиляционных отверстий, что может привести не только к сокращению сроков его службы, но и к полному прекращению работы, рассказала РИА Новости директор категории "Электроника" розничной сети МТС Нина Пластинина."Очень часто владельцы ноутбуков пренебрегают важным правилом — включенный ноутбук не стоит класть на колени и иные мягкие поверхности из-за риска перекрытия вентиляционных отверстий, предназначенных для охлаждения процессора. Это чревато сокращением срока службы из-за использования устройства с нарушением условий эксплуатации, либо вовсе частичным или полным прекращением работы ноутбука", — заявила она.По ее словам, также стоит уделять внимание и сетевому зарядному устройству, поскольку каждый провод рассчитан на передачу напряжения определенного уровня."Если вы будете подпитывать свое устройство неподходящей мощностью, это может сказаться на работоспособности материнской платы. Попросту она может выйти из строя из-за скачка напряжения в сети, поэтому рекомендуется использовать только "родной" блок питания", — уточнила эксперт. Кроме того, следует регулярно чистить ноутбук, чтобы продлить время его работы. Так, рекомендуется каждый месяц проводить чистку поверхности с помощью пылесоса или специальной жидкости и щетки, а раз в год — разбирать устройство, чтобы очистить его от пыли. "Необходимо следить за состоянием аккумулятора. От него зависит автономность работы вашего ноутбука. В среднем аккумулятор рассчитан до 1000 циклов полной зарядки, после чего он начинает постепенно терять ёмкость, поэтому не стоит оставлять ноутбук постоянно включенным в розетку", — добавила Пластинина.Чтобы продлить срок службы батареи рекомендуется держать заряд на уровне от 20 процентов до 80 процентов — это позволит значительно увеличить количество циклов, заключила собеседница агентства.

https://ria.ru/20230303/noutbuk-1855740501.html

https://ria.ru/20230125/internet-1847218073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, мтс