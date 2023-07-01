https://ria.ru/20230701/niderlandy-1881661990.html
Король Нидерландов извинился за роль страны в рабовладении
Король Нидерландов извинился за роль страны в рабовладении - РИА Новости, 01.07.2023
Король Нидерландов извинился за роль страны в рабовладении
Король Нидерландов Виллем-Александр в День 150-летия отмены рабства в королевстве принес извинения за роль страны в рабовладении и его последствиях. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T17:13
2023-07-01T17:13
2023-07-01T17:13
в мире
нидерланды
амстердам
марк рютте
виллем-александр, король нидерландов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/107917/74/1079177471_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_335aaf1b8b55e1d4ad716872d3963ac4.jpg
ГААГА, 1 июл – РИА Новости. Король Нидерландов Виллем-Александр в День 150-летия отмены рабства в королевстве принес извинения за роль страны в рабовладении и его последствиях. В Нидерландах 1 июля отмечают 150 лет с отмены рабства в королевстве. В этот день король Виллем-Александр выступил с речью на мероприятии у Национального памятника в честь отмены рабства в Остерпарке в Амстердаме. В декабре 2022 года извинения за роль Нидерландов в рабовладении принес премьер-министр страны Марк Рютте. "Сегодня, как ваш король и как член правительства, я лично приношу извинения. Работорговля и рабство признаны преступлением против человечества, но штатгальтеры и королевский дом Оранских ничего не сделали, чтобы помешать этому. Вторая мировая война показала, что нельзя прятаться за законами, когда людей превращают в животных. Существует также моральное обязательство действовать. Поэтому я также прошу прощение за бездействие", - сказал король, слова которого приводятся на сайте Королевского дома Нидерландов. Он отметил, что последствия рабовладельческого прошлого Нидерландов до сих пор ощущаются в обществе в виде проявлений расизма. Король также сообщил, что заказанное им независимое исследование должно пролить больше света на роль королевской семьи Оранских-Нассау в колониальном прошлом Нидерландов и истории рабства. Ранее стало известно, что королевская династия Оранских-Нассау в Нидерландах заработала по меньшей мере 545 миллионов евро в пересчете на сегодняшний день на своих колониях на пике работорговли в период с 1675 по 1770 годы Нидерланды в XVI-XX веках были значимой колониальной державой. В голландских колониях рабство было отменено 1 июля 1863 года. В настоящее время от Нидерландов находятся в зависимости несколько заморских территорий расформированных Нидерландских Антильских островов: Аруба, Кюрасао, Синт-Мартен, а также Карибские Нидерланды: острова Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус.
https://ria.ru/20230627/potomok-1880716005.html
https://ria.ru/20230615/alzhir-1878392703.html
нидерланды
амстердам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/107917/74/1079177471_249:0:2000:1313_1920x0_80_0_0_55a07b549b0e0366b40a0a728791d100.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, амстердам, марк рютте, виллем-александр, король нидерландов
В мире, Нидерланды, Амстердам, Марк Рютте, Виллем-Александр, король Нидерландов
Король Нидерландов извинился за роль страны в рабовладении
Король Нидерландов в день 150-летия отмены рабства извинился за колониальное прошлое
ГААГА, 1 июл – РИА Новости. Король Нидерландов Виллем-Александр в День 150-летия отмены рабства в королевстве принес извинения за роль страны в рабовладении и его последствиях.
В Нидерландах 1 июля отмечают 150 лет с отмены рабства в королевстве. В этот день король Виллем-Александр выступил с речью на мероприятии у Национального памятника в честь отмены рабства в Остерпарке в Амстердаме
.
СМИ: из ныне живущих экс-лидеров США только Трамп не потомок рабовладельцев
В декабре 2022 года извинения за роль Нидерландов в рабовладении принес премьер-министр страны Марк Рютте
.
"Сегодня, как ваш король и как член правительства, я лично приношу извинения. Работорговля и рабство признаны преступлением против человечества, но штатгальтеры и королевский дом Оранских ничего не сделали, чтобы помешать этому. Вторая мировая война показала, что нельзя прятаться за законами, когда людей превращают в животных. Существует также моральное обязательство действовать. Поэтому я также прошу прощение за бездействие", - сказал король, слова которого приводятся на сайте Королевского дома Нидерландов.
Он отметил, что последствия рабовладельческого прошлого Нидерландов до сих пор ощущаются в обществе в виде проявлений расизма.
Король также сообщил, что заказанное им независимое исследование должно пролить больше света на роль королевской семьи Оранских-Нассау в колониальном прошлом Нидерландов и истории рабства.
Ранее стало известно, что королевская династия Оранских-Нассау в Нидерландах заработала по меньшей мере 545 миллионов евро в пересчете на сегодняшний день на своих колониях на пике работорговли в период с 1675 по 1770 годы
Нидерланды в XVI-XX веках были значимой колониальной державой. В голландских колониях рабство было отменено 1 июля 1863 года. В настоящее время от Нидерландов находятся в зависимости несколько заморских территорий расформированных Нидерландских Антильских островов: Аруба
, Кюрасао
, Синт-Мартен, а также Карибские Нидерланды: острова Бонайре, Саба
и Синт-Эстатиус.
Россия и Алжир выступили за недопустимость замалчивания фактов колониализма