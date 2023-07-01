https://ria.ru/20230701/niderlandy-1881661990.html

Король Нидерландов извинился за роль страны в рабовладении

Король Нидерландов извинился за роль страны в рабовладении - РИА Новости, 01.07.2023

Король Нидерландов извинился за роль страны в рабовладении

Король Нидерландов Виллем-Александр в День 150-летия отмены рабства в королевстве принес извинения за роль страны в рабовладении и его последствиях. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T17:13

2023-07-01T17:13

2023-07-01T17:13

в мире

нидерланды

амстердам

марк рютте

виллем-александр, король нидерландов

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ГААГА, 1 июл – РИА Новости. Король Нидерландов Виллем-Александр в День 150-летия отмены рабства в королевстве принес извинения за роль страны в рабовладении и его последствиях. В Нидерландах 1 июля отмечают 150 лет с отмены рабства в королевстве. В этот день король Виллем-Александр выступил с речью на мероприятии у Национального памятника в честь отмены рабства в Остерпарке в Амстердаме. В декабре 2022 года извинения за роль Нидерландов в рабовладении принес премьер-министр страны Марк Рютте. "Сегодня, как ваш король и как член правительства, я лично приношу извинения. Работорговля и рабство признаны преступлением против человечества, но штатгальтеры и королевский дом Оранских ничего не сделали, чтобы помешать этому. Вторая мировая война показала, что нельзя прятаться за законами, когда людей превращают в животных. Существует также моральное обязательство действовать. Поэтому я также прошу прощение за бездействие", - сказал король, слова которого приводятся на сайте Королевского дома Нидерландов. Он отметил, что последствия рабовладельческого прошлого Нидерландов до сих пор ощущаются в обществе в виде проявлений расизма. Король также сообщил, что заказанное им независимое исследование должно пролить больше света на роль королевской семьи Оранских-Нассау в колониальном прошлом Нидерландов и истории рабства. Ранее стало известно, что королевская династия Оранских-Нассау в Нидерландах заработала по меньшей мере 545 миллионов евро в пересчете на сегодняшний день на своих колониях на пике работорговли в период с 1675 по 1770 годы Нидерланды в XVI-XX веках были значимой колониальной державой. В голландских колониях рабство было отменено 1 июля 1863 года. В настоящее время от Нидерландов находятся в зависимости несколько заморских территорий расформированных Нидерландских Антильских островов: Аруба, Кюрасао, Синт-Мартен, а также Карибские Нидерланды: острова Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус.

https://ria.ru/20230627/potomok-1880716005.html

https://ria.ru/20230615/alzhir-1878392703.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нидерланды, амстердам, марк рютте, виллем-александр, король нидерландов