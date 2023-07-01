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Король Нидерландов извинился за роль страны в рабовладении - РИА Новости, 01.07.2023
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17:13 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/niderlandy-1881661990.html
Король Нидерландов извинился за роль страны в рабовладении
Король Нидерландов извинился за роль страны в рабовладении - РИА Новости, 01.07.2023
Король Нидерландов извинился за роль страны в рабовладении
Король Нидерландов Виллем-Александр в День 150-летия отмены рабства в королевстве принес извинения за роль страны в рабовладении и его последствиях. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T17:13
2023-07-01T17:13
в мире
нидерланды
амстердам
марк рютте
виллем-александр, король нидерландов
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ГААГА, 1 июл – РИА Новости. Король Нидерландов Виллем-Александр в День 150-летия отмены рабства в королевстве принес извинения за роль страны в рабовладении и его последствиях. В Нидерландах 1 июля отмечают 150 лет с отмены рабства в королевстве. В этот день король Виллем-Александр выступил с речью на мероприятии у Национального памятника в честь отмены рабства в Остерпарке в Амстердаме. В декабре 2022 года извинения за роль Нидерландов в рабовладении принес премьер-министр страны Марк Рютте. "Сегодня, как ваш король и как член правительства, я лично приношу извинения. Работорговля и рабство признаны преступлением против человечества, но штатгальтеры и королевский дом Оранских ничего не сделали, чтобы помешать этому. Вторая мировая война показала, что нельзя прятаться за законами, когда людей превращают в животных. Существует также моральное обязательство действовать. Поэтому я также прошу прощение за бездействие", - сказал король, слова которого приводятся на сайте Королевского дома Нидерландов. Он отметил, что последствия рабовладельческого прошлого Нидерландов до сих пор ощущаются в обществе в виде проявлений расизма. Король также сообщил, что заказанное им независимое исследование должно пролить больше света на роль королевской семьи Оранских-Нассау в колониальном прошлом Нидерландов и истории рабства. Ранее стало известно, что королевская династия Оранских-Нассау в Нидерландах заработала по меньшей мере 545 миллионов евро в пересчете на сегодняшний день на своих колониях на пике работорговли в период с 1675 по 1770 годы Нидерланды в XVI-XX веках были значимой колониальной державой. В голландских колониях рабство было отменено 1 июля 1863 года. В настоящее время от Нидерландов находятся в зависимости несколько заморских территорий расформированных Нидерландских Антильских островов: Аруба, Кюрасао, Синт-Мартен, а также Карибские Нидерланды: острова Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус.
https://ria.ru/20230627/potomok-1880716005.html
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в мире, нидерланды, амстердам, марк рютте, виллем-александр, король нидерландов
В мире, Нидерланды, Амстердам, Марк Рютте, Виллем-Александр, король Нидерландов
Король Нидерландов извинился за роль страны в рабовладении

Король Нидерландов в день 150-летия отмены рабства извинился за колониальное прошлое

© AP Photo / Pool Photo/Frederic SierakowskiКороль Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима
Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© AP Photo / Pool Photo/Frederic Sierakowski
Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима. Архивное фото
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ГААГА, 1 июл – РИА Новости. Король Нидерландов Виллем-Александр в День 150-летия отмены рабства в королевстве принес извинения за роль страны в рабовладении и его последствиях.
В Нидерландах 1 июля отмечают 150 лет с отмены рабства в королевстве. В этот день король Виллем-Александр выступил с речью на мероприятии у Национального памятника в честь отмены рабства в Остерпарке в Амстердаме.
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В декабре 2022 года извинения за роль Нидерландов в рабовладении принес премьер-министр страны Марк Рютте.
"Сегодня, как ваш король и как член правительства, я лично приношу извинения. Работорговля и рабство признаны преступлением против человечества, но штатгальтеры и королевский дом Оранских ничего не сделали, чтобы помешать этому. Вторая мировая война показала, что нельзя прятаться за законами, когда людей превращают в животных. Существует также моральное обязательство действовать. Поэтому я также прошу прощение за бездействие", - сказал король, слова которого приводятся на сайте Королевского дома Нидерландов.
Он отметил, что последствия рабовладельческого прошлого Нидерландов до сих пор ощущаются в обществе в виде проявлений расизма.
Король также сообщил, что заказанное им независимое исследование должно пролить больше света на роль королевской семьи Оранских-Нассау в колониальном прошлом Нидерландов и истории рабства.
Ранее стало известно, что королевская династия Оранских-Нассау в Нидерландах заработала по меньшей мере 545 миллионов евро в пересчете на сегодняшний день на своих колониях на пике работорговли в период с 1675 по 1770 годы
Нидерланды в XVI-XX веках были значимой колониальной державой. В голландских колониях рабство было отменено 1 июля 1863 года. В настоящее время от Нидерландов находятся в зависимости несколько заморских территорий расформированных Нидерландских Антильских островов: Аруба, Кюрасао, Синт-Мартен, а также Карибские Нидерланды: острова Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус.
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