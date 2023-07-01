https://ria.ru/20230701/myatezh-1881677425.html

Сийярто получал данные о мятеже ЧВК "Вагнер" напрямую, заявил МИД Венгрии

Сийярто получал данные о мятеже ЧВК "Вагнер" напрямую, заявил МИД Венгрии - РИА Новости, 01.07.2023

Сийярто получал данные о мятеже ЧВК "Вагнер" напрямую, заявил МИД Венгрии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто был осведомлен о ходе мятежа ЧВК "Вагнер" как мало кто в мире, потому что получал... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T19:14

2023-07-01T19:14

2023-07-01T19:14

в мире

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венгрия

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петер сийярто

европарламент

сергей лавров

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БУДАПЕШТ, 1 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто был осведомлен о ходе мятежа ЧВК "Вагнер" как мало кто в мире, потому что получал информацию напрямую от российских и белорусских министров, заявил госсекретарь МИД Венгрии, ответственный за двусторонние отношения, Тамаш Менцер. Ранее депутат Европарламента от оппозиционной партии Momentum Анна Донат направила в адрес Сийярто письмо, где упрекнула его в пренебрежении безопасностью венгров из-за того, что Венгрия не рекомендовала своим гражданам покинуть Россию 24 июня, как сделали некоторые зарубежные страны. "Что касается мятежа группы Вагнера, то могу почтительно сообщить, что во время событий министр Сийярто контактировал с заместителем премьер-министра России, министром иностранных дел России и министром иностранных дел Белоруссии, то есть у него была такая достоверная информация о том, что происходит и что будет происходить, которая предположительно, была доступна лишь нескольким людям на мировом уровне. Министр иностранных дел также публично сообщил об упомянутых телефонных разговорах", - написал Менцер в ответ на письмо евродепутата, опубликовав его соцсети. "Должен обратить ваше внимание на то, что венгры находятся в большей безопасности, когда решения принимает министр иностранных дел, который точно знает, что происходит, нежели вы", - добавил он. Госсекретарь напомнил, что "мятеж закончился в короткие сроки, руководство России на своих местах". "Все это также подтверждает, что единственно правильный ответ на войну – это мир, Вашингтон и Москва должны принять политическое решение о прекращении огня, переговорах и мире!" - написал Менцер. Глава МИД Венгрии ранее заявил, что 24 июня получал информацию о событиях в России напрямую от вице-премьера РФ Дениса Мантурова, глав МИД России и Белоруссии Сергея Лаврова и Сергея Алейника и передавал ее премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

https://ria.ru/20230629/evropa-1880985843.html

https://ria.ru/20230630/myatezh-1881328304.html

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в мире, россия, венгрия, белоруссия, денис мантуров, петер сийярто, европарламент, сергей лавров, попытка вооруженного мятежа