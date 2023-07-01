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Охрана назвала причину затруднения движения на подходе к Крымскому мосту - РИА Новости, 01.07.2023
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14:09 01.07.2023 (обновлено: 14:33 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/most-1881640714.html
Охрана назвала причину затруднения движения на подходе к Крымскому мосту
Охрана назвала причину затруднения движения на подходе к Крымскому мосту - РИА Новости, 01.07.2023
Охрана назвала причину затруднения движения на подходе к Крымскому мосту
Образование автомобильных очередей со стороны Краснодарского края на Крымский мост связано с увеличением количества автотранспорта и подлежащего досмотру... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T14:09
2023-07-01T14:33
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
республика крым
краснодарский край
россия
тамань (станица)
авто
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Образование автомобильных очередей со стороны Краснодарского края на Крымский мост связано с увеличением количества автотранспорта и подлежащего досмотру багажа, сообщили журналистам в управлении ведомственной охраны Минтранса России.Информацию о пробках также сообщили в ФКУ Упрдор Тамань (структура Росавтодора).Очередь из автомобилей до пяти километров образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, время досмотра увеличилось до двух часов, сообщил ранее министр транспорта республики Крым Николай Лукашенко. В целях увеличения пропускной способности досмотрового пункта был увеличен штат сотрудников на линиях досмотра и усилен контроль за их работой. Министр принес извинения гражданам за доставленные неудобства."По состоянию на 13:20 мск на автоподходе со стороны Тамани есть затруднения движения в связи с увеличением машин, направляющихся в Крым и провозом большого количеством багажа, подлежащего досмотру", - говорится в сообщении ведомства.Подразделения УВО Минтранса России увеличили количество постов и смен для проведения досмотра из-за начала летнего отпускного сезона, в настоящее время затор на подъезде к Крымскому мосту сокращается, говорится в сообщении.В ведомстве просят водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки.
https://ria.ru/20230622/most-1879741031.html
республика крым
краснодарский край
россия
тамань (станица)
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федеральное дорожное агентство (росавтодор), республика крым, краснодарский край, россия, тамань (станица), авто
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Республика Крым, Краснодарский край, Россия, Тамань (станица), Авто
Охрана назвала причину затруднения движения на подходе к Крымскому мосту

Охрана Минтранса: у Крымского моста есть затруднения из-за роста трафика и досмотра багажа

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили на Крымском мосту
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Образование автомобильных очередей со стороны Краснодарского края на Крымский мост связано с увеличением количества автотранспорта и подлежащего досмотру багажа, сообщили журналистам в управлении ведомственной охраны Минтранса России.
Информацию о пробках также сообщили в ФКУ Упрдор Тамань (структура Росавтодора).
Очередь из автомобилей до пяти километров образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, время досмотра увеличилось до двух часов, сообщил ранее министр транспорта республики Крым Николай Лукашенко. В целях увеличения пропускной способности досмотрового пункта был увеличен штат сотрудников на линиях досмотра и усилен контроль за их работой. Министр принес извинения гражданам за доставленные неудобства.
"По состоянию на 13:20 мск на автоподходе со стороны Тамани есть затруднения движения в связи с увеличением машин, направляющихся в Крым и провозом большого количеством багажа, подлежащего досмотру", - говорится в сообщении ведомства.
Подразделения УВО Минтранса России увеличили количество постов и смен для проведения досмотра из-за начала летнего отпускного сезона, в настоящее время затор на подъезде к Крымскому мосту сокращается, говорится в сообщении.
В ведомстве просят водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Крымский мост работает в штатном режиме
22 июня, 10:22
 
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)Республика КрымКраснодарский крайРоссияТамань (станица)Авто
 
 
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