https://ria.ru/20230701/most-1881640714.html

Охрана назвала причину затруднения движения на подходе к Крымскому мосту

Охрана назвала причину затруднения движения на подходе к Крымскому мосту - РИА Новости, 01.07.2023

Охрана назвала причину затруднения движения на подходе к Крымскому мосту

Образование автомобильных очередей со стороны Краснодарского края на Крымский мост связано с увеличением количества автотранспорта и подлежащего досмотру... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T14:09

2023-07-01T14:09

2023-07-01T14:33

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

республика крым

краснодарский край

россия

тамань (станица)

авто

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Образование автомобильных очередей со стороны Краснодарского края на Крымский мост связано с увеличением количества автотранспорта и подлежащего досмотру багажа, сообщили журналистам в управлении ведомственной охраны Минтранса России.Информацию о пробках также сообщили в ФКУ Упрдор Тамань (структура Росавтодора).Очередь из автомобилей до пяти километров образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, время досмотра увеличилось до двух часов, сообщил ранее министр транспорта республики Крым Николай Лукашенко. В целях увеличения пропускной способности досмотрового пункта был увеличен штат сотрудников на линиях досмотра и усилен контроль за их работой. Министр принес извинения гражданам за доставленные неудобства."По состоянию на 13:20 мск на автоподходе со стороны Тамани есть затруднения движения в связи с увеличением машин, направляющихся в Крым и провозом большого количеством багажа, подлежащего досмотру", - говорится в сообщении ведомства.Подразделения УВО Минтранса России увеличили количество постов и смен для проведения досмотра из-за начала летнего отпускного сезона, в настоящее время затор на подъезде к Крымскому мосту сокращается, говорится в сообщении.В ведомстве просят водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки.

https://ria.ru/20230622/most-1879741031.html

республика крым

краснодарский край

россия

тамань (станица)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

федеральное дорожное агентство (росавтодор), республика крым, краснодарский край, россия, тамань (станица), авто