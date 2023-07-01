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ВС России зачистили левый берег Днепра у Антоновского моста - РИА Новости, 01.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:40 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/most-1881607285.html
ВС России зачистили левый берег Днепра у Антоновского моста
ВС России зачистили левый берег Днепра у Антоновского моста - РИА Новости, 01.07.2023
ВС России зачистили левый берег Днепра у Антоновского моста
Военнослужащие группировки "Днепр" ночью зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста, опорный пункт и гостиница, где засели украинские боевики,... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T08:40
2023-07-01T08:40
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсонская область
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Днепр" ночью зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста, опорный пункт и гостиница, где засели украинские боевики, были взяты, написал в своем телеграм-канале врио губернатора херсонской области Владимир Сальдо. "Минувшей ночью военнослужащие группировки войск "Днепр" окончательно зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста. Бойцы спецподразделений провели внезапную атаку с тыла, подойдя со стороны реки на лодках. К 3 часам ночи опорный пункт и гостиница, где засели украинские боевики, были взяты", - отметил Сальдо. Он добавил, что "наши воины, как всегда, проявили смелость, решительность и находчивость. Противник оказался ошеломлен и разгромлен. "Все, никаких "плацдармов" на левом берегу нет".
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владимир сальдо, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсонская область , Безопасность
ВС России зачистили левый берег Днепра у Антоновского моста

Сальдо сообщил о зачистке левого берега Днепра у Антоновского моста от украинских войск

© AP Photo / Bernat ArmangueАнтоновский мост
Антоновский мост - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Антоновский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Днепр" ночью зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста, опорный пункт и гостиница, где засели украинские боевики, были взяты, написал в своем телеграм-канале врио губернатора херсонской области Владимир Сальдо.
"Минувшей ночью военнослужащие группировки войск "Днепр" окончательно зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста. Бойцы спецподразделений провели внезапную атаку с тыла, подойдя со стороны реки на лодках. К 3 часам ночи опорный пункт и гостиница, где засели украинские боевики, были взяты", - отметил Сальдо.
Он добавил, что "наши воины, как всегда, проявили смелость, решительность и находчивость. Противник оказался ошеломлен и разгромлен. "Все, никаких "плацдармов" на левом берегу нет".
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоХерсонская областьБезопасность
 
 
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