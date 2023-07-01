https://ria.ru/20230701/most-1881607285.html

ВС России зачистили левый берег Днепра у Антоновского моста

ВС России зачистили левый берег Днепра у Антоновского моста - РИА Новости, 01.07.2023

ВС России зачистили левый берег Днепра у Антоновского моста

Военнослужащие группировки "Днепр" ночью зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста, опорный пункт и гостиница, где засели украинские боевики,... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T08:40

2023-07-01T08:40

2023-07-01T08:40

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

херсонская область

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Днепр" ночью зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста, опорный пункт и гостиница, где засели украинские боевики, были взяты, написал в своем телеграм-канале врио губернатора херсонской области Владимир Сальдо. "Минувшей ночью военнослужащие группировки войск "Днепр" окончательно зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста. Бойцы спецподразделений провели внезапную атаку с тыла, подойдя со стороны реки на лодках. К 3 часам ночи опорный пункт и гостиница, где засели украинские боевики, были взяты", - отметил Сальдо. Он добавил, что "наши воины, как всегда, проявили смелость, решительность и находчивость. Противник оказался ошеломлен и разгромлен. "Все, никаких "плацдармов" на левом берегу нет".

https://ria.ru/20230701/soledar-1881605057.html

херсонская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир сальдо, херсонская область , безопасность