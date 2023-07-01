https://ria.ru/20230701/moskva-1881618860.html
Московские водохранилища наполнены в достаточном объеме, заявил Бирюков
Московские водохранилища наполнены в достаточном объеме, заявил Бирюков - РИА Новости, 01.07.2023
Московские водохранилища наполнены в достаточном объеме, заявил Бирюков
Все водохранилища столичной системы, несмотря на установившуюся с середины июня жаркую погоду, заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T10:57
2023-07-01T10:57
2023-07-01T10:57
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40029/38/400293889_0:151:3020:1850_1920x0_80_0_0_8c3ccb741bab0dd85f0498ddaaaa00e4.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Все водохранилища столичной системы, несмотря на установившуюся с середины июня жаркую погоду, заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок - на 84% и 76% соответственно. Созданных резервов достаточно для стабильного водоснабжения города независимо от погодных условий", - сказал Бирюков. Заммэра напомнил, что подготовка питьевой воды для столицы осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей. "Ежедневно столица потребляет 2,8 миллионов кубометров воды, в городе проложено более 13 тысячи километров водопроводных сетей. Эта сложная система нуждается в постоянном контроле. Сегодня состояние воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и при необходимости оперативно вносят корректировки в технологию водоподготовки.
https://ria.ru/20230518/voda-1872568422.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40029/38/400293889_177:0:2844:2000_1920x0_80_0_0_80697421a14b6699ac99de24cec4e7d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва
Московские водохранилища наполнены в достаточном объеме, заявил Бирюков
Заммэра Бирюков: воды в водохранилищах достаточно для бесперебойного водоснабжения Москвы
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Все водохранилища столичной системы, несмотря на установившуюся с середины июня жаркую погоду, заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок - на 84% и 76% соответственно. Созданных резервов достаточно для стабильного водоснабжения города независимо от погодных условий", - сказал Бирюков.
Заммэра напомнил, что подготовка питьевой воды для столицы осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.
"Ежедневно столица потребляет 2,8 миллионов кубометров воды, в городе проложено более 13 тысячи километров водопроводных сетей. Эта сложная система нуждается в постоянном контроле. Сегодня состояние воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и при необходимости оперативно вносят корректировки в технологию водоподготовки.
Более 850 тыс анализов качества воды проведено в Москве в этом году