https://ria.ru/20230701/moskva-1881618860.html

Московские водохранилища наполнены в достаточном объеме, заявил Бирюков

Московские водохранилища наполнены в достаточном объеме, заявил Бирюков - РИА Новости, 01.07.2023

Московские водохранилища наполнены в достаточном объеме, заявил Бирюков

Все водохранилища столичной системы, несмотря на установившуюся с середины июня жаркую погоду, заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T10:57

2023-07-01T10:57

2023-07-01T10:57

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40029/38/400293889_0:151:3020:1850_1920x0_80_0_0_8c3ccb741bab0dd85f0498ddaaaa00e4.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Все водохранилища столичной системы, несмотря на установившуюся с середины июня жаркую погоду, заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок - на 84% и 76% соответственно. Созданных резервов достаточно для стабильного водоснабжения города независимо от погодных условий", - сказал Бирюков. Заммэра напомнил, что подготовка питьевой воды для столицы осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей. "Ежедневно столица потребляет 2,8 миллионов кубометров воды, в городе проложено более 13 тысячи километров водопроводных сетей. Эта сложная система нуждается в постоянном контроле. Сегодня состояние воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и при необходимости оперативно вносят корректировки в технологию водоподготовки.

https://ria.ru/20230518/voda-1872568422.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

петр бирюков, москва