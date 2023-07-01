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Московские водохранилища наполнены в достаточном объеме, заявил Бирюков - РИА Новости, 01.07.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:57 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/moskva-1881618860.html
Московские водохранилища наполнены в достаточном объеме, заявил Бирюков
Московские водохранилища наполнены в достаточном объеме, заявил Бирюков - РИА Новости, 01.07.2023
Московские водохранилища наполнены в достаточном объеме, заявил Бирюков
Все водохранилища столичной системы, несмотря на установившуюся с середины июня жаркую погоду, заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T10:57
2023-07-01T10:57
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Все водохранилища столичной системы, несмотря на установившуюся с середины июня жаркую погоду, заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок - на 84% и 76% соответственно. Созданных резервов достаточно для стабильного водоснабжения города независимо от погодных условий", - сказал Бирюков. Заммэра напомнил, что подготовка питьевой воды для столицы осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей. "Ежедневно столица потребляет 2,8 миллионов кубометров воды, в городе проложено более 13 тысячи километров водопроводных сетей. Эта сложная система нуждается в постоянном контроле. Сегодня состояние воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и при необходимости оперативно вносят корректировки в технологию водоподготовки.
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петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва
Московские водохранилища наполнены в достаточном объеме, заявил Бирюков

Заммэра Бирюков: воды в водохранилищах достаточно для бесперебойного водоснабжения Москвы

© РИА Новости / В. Павлов | Перейти в медиабанкХимкинское водохранилище
Химкинское водохранилище - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / В. Павлов
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Химкинское водохранилище. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Все водохранилища столичной системы, несмотря на установившуюся с середины июня жаркую погоду, заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок - на 84% и 76% соответственно. Созданных резервов достаточно для стабильного водоснабжения города независимо от погодных условий", - сказал Бирюков.
Заммэра напомнил, что подготовка питьевой воды для столицы осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.
"Ежедневно столица потребляет 2,8 миллионов кубометров воды, в городе проложено более 13 тысячи километров водопроводных сетей. Эта сложная система нуждается в постоянном контроле. Сегодня состояние воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и при необходимости оперативно вносят корректировки в технологию водоподготовки.
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