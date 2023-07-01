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Жители Москвы и Подмосковья смогут наблюдать МКС в ночь на 2 июля
Жители Москвы и Подмосковья смогут наблюдать МКС в ночь на 2 июля - РИА Новости, 01.07.2023
Жители Москвы и Подмосковья смогут наблюдать МКС в ночь на 2 июля
Жители Москвы и Подмосковья смогут наблюдать Международную космическую станцию в период с 00.00 до 03.00 часов в ночь на 2 июля, сообщила РИА Новости ведущий... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T10:34
2023-07-01T10:34
2023-07-01T10:34
москва
московская область (подмосковье)
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Жители Москвы и Подмосковья смогут наблюдать Международную космическую станцию в период с 00.00 до 03.00 часов в ночь на 2 июля, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. Ранее Музей космонавтики сообщал, что Международную космическую станцию (МКС) можно будет наблюдать невооруженным глазом в Москве и Московской области с 1 по 25 июля. В настоящее время на борту МКС находятся российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев. "В какой-то период после 12 ночи и до 3 утра по прогнозу будет довольно малооблачно, поэтому вероятность увидеть МКС будет", - сказала Котилевская.
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москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), международная космическая станция (мкс)
Москва, Московская область (Подмосковье), Международная космическая станция (МКС)
Жители Москвы и Подмосковья смогут наблюдать МКС в ночь на 2 июля
Синоптик Котилевская: жители Москвы и Подмосковья смогут наблюдать МКС до 3 часов ночи
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Жители Москвы и Подмосковья смогут наблюдать Международную космическую станцию в период с 00.00 до 03.00 часов в ночь на 2 июля, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
Ранее Музей космонавтики сообщал, что Международную космическую станцию (МКС) можно будет наблюдать невооруженным глазом в Москве и Московской области с 1 по 25 июля. В настоящее время на борту МКС находятся российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев.
"В какой-то период после 12 ночи и до 3 утра по прогнозу будет довольно малооблачно, поэтому вероятность увидеть МКС будет", - сказала Котилевская.
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