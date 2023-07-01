https://ria.ru/20230701/mks-1881616742.html

Жители Москвы и Подмосковья смогут наблюдать МКС в ночь на 2 июля

Жители Москвы и Подмосковья смогут наблюдать МКС в ночь на 2 июля - РИА Новости, 01.07.2023

Жители Москвы и Подмосковья смогут наблюдать МКС в ночь на 2 июля

Жители Москвы и Подмосковья смогут наблюдать Международную космическую станцию в период с 00.00 до 03.00 часов в ночь на 2 июля, сообщила РИА Новости ведущий... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T10:34

2023-07-01T10:34

2023-07-01T10:34

москва

московская область (подмосковье)

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Жители Москвы и Подмосковья смогут наблюдать Международную космическую станцию в период с 00.00 до 03.00 часов в ночь на 2 июля, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. Ранее Музей космонавтики сообщал, что Международную космическую станцию (МКС) можно будет наблюдать невооруженным глазом в Москве и Московской области с 1 по 25 июля. В настоящее время на борту МКС находятся российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев. "В какой-то период после 12 ночи и до 3 утра по прогнозу будет довольно малооблачно, поэтому вероятность увидеть МКС будет", - сказала Котилевская.

https://ria.ru/20230603/dragon-1875996102.html

москва

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, московская область (подмосковье), международная космическая станция (мкс)