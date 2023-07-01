https://ria.ru/20230701/mir-1881655797.html

В офисе Зеленского помечтали о достижении мира на условиях Украины

В офисе Зеленского помечтали о достижении мира на условиях Украины - РИА Новости, 01.07.2023

В офисе Зеленского помечтали о достижении мира на условиях Украины

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что обсудил с послами ряда государств и ООН важность достижения мира на условиях формулы мира Владимира... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T16:25

2023-07-01T16:25

2023-07-01T16:30

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

андрей ермак

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что обсудил с послами ряда государств и ООН важность достижения мира на условиях формулы мира Владимира Зеленского, следует из сообщения, опубликованного на сайте офиса Зеленского.Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. "Ермак обсудил с руководителями дипломатических представительств государств G7, G-19 (19 стран G-20 - ред.), Дании и ООН реализацию формулы мира Владимира Зеленского - универсальный механизм, внедрение которого позволит достичь устойчивого и справедливого мира на Украине, а также создать основы безопасности во всем мире, базирующиеся на принципах международного права и устава ООН", - говорится в сообщении. По его словам, сегодня "остро стоит" необходимость реализации и других пунктов формулы, в частности, касающихся ядерной, продовольственной и энергетической безопасности. Из сообщения следует, что было принято решение расширять формат обсуждений, проводя регулярные встречи-консультации с послами заинтересованных стран по эффективной реализации каждого пункта инициативы. Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал утопией так называемую "формула мира" Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230629/nebenzya-1881329117.html

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877916653.html

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в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак