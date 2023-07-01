https://ria.ru/20230701/mikrozaymy-1881588999.html

Максимальная ставка по микрозаймам снизилась до 0,8 процентов в день

Максимальная ставка по микрозаймам снизилась до 0,8 процентов в день - РИА Новости, 01.07.2023

Максимальная ставка по микрозаймам снизилась до 0,8 процентов в день

Максимальное значение ставки по микрозаймам в РФ с 1 июля этого года снизилось до 0,8% в день, или 292% годовых, с прежних 1% в день, или 365% годовых. Кроме... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T00:41

2023-07-01T00:41

2023-07-01T01:39

экономика

россия

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Максимальное значение ставки по микрозаймам в РФ с 1 июля этого года снизилось до 0,8% в день, или 292% годовых, с прежних 1% в день, или 365% годовых. Кроме того, предельный размер задолженности по кредитам сроком до года, с учетом штрафов, пеней и других начислений, теперь будет составлять не более 130% от суммы кредита или займа против прежних 150%. Новые ограничения введены на основании соответствующего закона, подписанного президентом России Владимиром Путиным в конце 2022 года. Банк России в своем обзоре показателей микрофинансовых институтов за первый квартал этого года, который вышел 28 июня, отметил, что ограничение полной стоимости кредита (ПСК) на уровне 292% годовых в значительной степени затронет около трети участников рынка. Кроме того, это будет способствовать перестроению бизнес-моделей МФО. В частности, по данным ЦБ, показатели ПСК по крупным и среднесрочным займам, а также займам "до зарплаты" находились в диапазоне 327–349% годовых. Комментируя РИА Новости эти изменения, генеральный директор МФК "Честное слово" Андрей Петков заявил, что снижение максимальной ставки, во-первых, вызовет турбулентность на рынке. Те игроки, которые не сумеют адаптироваться к новым ограничениям, прекратят работу. "На некоторое время это может даже привести к всплеску "черного" кредитования. Однако ЦБ тщательно отслеживает мошенников, поэтому едва ли последствия здесь будут серьезными", - отметил Петков. Во-вторых, легальные МФО потеряют в доходе, и им будет нелегко компенсировать это увеличением объема портфелей из-за новых макропруденциальных лимитов, которые ограничивают выдачу кредитов лицам с высокой долговой нагрузкой. "Поэтому многие компании пойдут путем расширения продуктовой линейки, станут вводить новые услуги и улучшать сервис, чтобы эффективнее привлекать и удерживать заемщиков", - считает Петков. Говоря о своей компании, он отметил, что средняя ставка по займам "до зарплаты" у новых клиентов в 2022 году составляла 0,87% в день, у повторных - 0,97%. А в 2023 году у "новичков" средняя ставка была - 0,45%, у "старичков" - 0,87%. В то же время средняя ставка по долгосрочным ссудам с графиком платежей в 2022 году составляла 0,9% для новых клиентов, 0,8% - для давних, а в 2023 году пока держится на уровне 0,9% для тех и других.

https://ria.ru/20230605/deputat-1876255967.html

https://ria.ru/20230321/mikrozaym-1859340750.html

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экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)