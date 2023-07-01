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При беспорядках в Марселе избили двух полицейских - РИА Новости, 01.07.2023
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00:15 01.07.2023 (обновлено: 00:16 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/marsel-1881587556.html
При беспорядках в Марселе избили двух полицейских
При беспорядках в Марселе избили двух полицейских - РИА Новости, 01.07.2023
При беспорядках в Марселе избили двух полицейских
Два офицера судебной полиции французского Марселя были избиты в центре города в ночь на 30 июня, один получил ножевые ранения, сообщает местная газета Figaro,... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T00:15
2023-07-01T00:16
в мире
франция
марсель
париж
жеральд дарманен
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Два офицера судебной полиции французского Марселя были избиты в центре города в ночь на 30 июня, один получил ножевые ранения, сообщает местная газета Figaro, информацию подтвердил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. "Возвращаясь вечером домой на машине, чиновники были заблокированы на дороге горящим мусорным баком в 1-м округе города. Один из них вышел из машины, чтобы расчистить дорогу. При этом он был опознан участниками беспорядков. Затем двое полицейских были схвачены примерно двадцатью людьми и подверглись жестокому нападению", - заявил газете источник в полиции. Добавляется, что у одного была сломана челюсть, другой получил ножевые ранения, они были госпитализированы. "Их били на земле, как собак, других слов нет", - прокомментировал министр внутренних дел Франции в интервью телеканалу TF1. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как лежащего без сознания мужчину оскорбляют. Утверждается, что оно было снято после нападения. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
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в мире, франция, марсель, париж, жеральд дарманен, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Марсель, Париж, Жеральд Дарманен, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
При беспорядках в Марселе избили двух полицейских

Figaro: в Марселе в ходе беспорядков избили двух полицейских, один получил ножевые ранения

© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFIВзрывы при беспорядках во Франции
Взрывы при беспорядках во Франции - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI
Взрывы при беспорядках во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Два офицера судебной полиции французского Марселя были избиты в центре города в ночь на 30 июня, один получил ножевые ранения, сообщает местная газета Figaro, информацию подтвердил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
«
"Возвращаясь вечером домой на машине, чиновники были заблокированы на дороге горящим мусорным баком в 1-м округе города. Один из них вышел из машины, чтобы расчистить дорогу. При этом он был опознан участниками беспорядков. Затем двое полицейских были схвачены примерно двадцатью людьми и подверглись жестокому нападению", - заявил газете источник в полиции.
Добавляется, что у одного была сломана челюсть, другой получил ножевые ранения, они были госпитализированы.
"Их били на земле, как собак, других слов нет", - прокомментировал министр внутренних дел Франции в интервью телеканалу TF1.
На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как лежащего без сознания мужчину оскорбляют. Утверждается, что оно было снято после нападения.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
Сотрудники полиции во время беспорядков во Франции - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
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В миреФранцияМарсельПарижЖеральд ДарманенБеспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
 
 
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