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Умер бывший первый замначальника Генштаба Валерий Манилов - РИА Новости, 01.07.2023
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16:20 01.07.2023 (обновлено: 19:04 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/manilov-1881655372.html
Умер бывший первый замначальника Генштаба Валерий Манилов
Умер бывший первый замначальника Генштаба Валерий Манилов - РИА Новости, 01.07.2023
Умер бывший первый замначальника Генштаба Валерий Манилов
Бывший первый замначальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Валерий Манилов умер от последствий коронавируса, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T16:20
2023-07-01T19:04
россия
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безопасность
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Бывший первый замначальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Валерий Манилов умер от последствий коронавируса, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин. "К сожалению, сегодня Валерий Леонидович скончался. Как мне рассказал его брат, он ослаб после пандемии и так и не выкарабкался. Последние четыре-пять месяцев лежал в госпитале. Похороны запланированы в понедельник, 3 июля, на военном мемориальном кладбище в Мытищах", — сказал он. Собеседник агентства отметил, что генерал Манилов был известен своей работой по информационному обеспечению контртеррористической операции в Чечне в 1999-2000 годах. "Его журналисты помнят: он проводил брифинги через день. Был "говорящей головой" во время второй чеченской кампании. Если первая чеченская война шла архиплохо, то вторую мы в информационном плане — в том числе благодаря Манилову — выиграли: велось оповещение, информирование общественности", — рассказал Дерябин, который возглавлял в те годы пресс-службу Минобороны России. Бывшему первому заместителю начальника Генерального штаба ВС России было 84 года.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Умер бывший первый замначальника Генштаба Валерий Манилов

Бывший первый замглавы Генштаба ВС России Манилов умер в 84 года от последствий COVID-19

© РИА Новости / Борис Приходько | Перейти в медиабанкГенерал-полковник Валерий Манилов
Генерал-полковник Валерий Манилов - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Борис Приходько
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Генерал-полковник Валерий Манилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Бывший первый замначальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Валерий Манилов умер от последствий коронавируса, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.
"К сожалению, сегодня Валерий Леонидович скончался. Как мне рассказал его брат, он ослаб после пандемии и так и не выкарабкался. Последние четыре-пять месяцев лежал в госпитале. Похороны запланированы в понедельник, 3 июля, на военном мемориальном кладбище в Мытищах", — сказал он.
Собеседник агентства отметил, что генерал Манилов был известен своей работой по информационному обеспечению контртеррористической операции в Чечне в 1999-2000 годах.
"Его журналисты помнят: он проводил брифинги через день. Был "говорящей головой" во время второй чеченской кампании. Если первая чеченская война шла архиплохо, то вторую мы в информационном плане — в том числе благодаря Манилову — выиграли: велось оповещение, информирование общественности", — рассказал Дерябин, который возглавлял в те годы пресс-службу Минобороны России.
Бывшему первому заместителю начальника Генерального штаба ВС России было 84 года.
 
РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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