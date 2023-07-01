Китай вскоре может начать добычу ископаемых на Луне, пишут СМИ
Times: Китай может начать добычу ископаемых на Луне в ближайшие десятилетия
© AP Photo / CNSРакета Long March 5B перед запуском на космодроме Вэньчан
© AP Photo / CNS
Ракета Long March 5B перед запуском на космодроме Вэньчан. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава космического командования Великобритании Пол Годфри заявил, что Китай в ближайшие десятилетия может начать добывать полезные ископаемые на Луне и астероидах, пишет газета Times.
«
"Китай выпустил "Белую книгу", в которой рассматриваются важнейшие минералы на Луне. Они уже доставили образцы с Луны на Землю. Они просто хотят пойти дальше в этом направлении. Добыча полезных ископаемых на астероидах станет реальностью еще при нашей жизни", - заявил изданию Годфри.
Он добавил, что Китай и Россия вкладывают "миллиарды" в освоение космоса и создание космического оружия.
"Конечно, мы видели демонстрацию гиперзвукового оружия другими странами, в частности Китаем и Россией. Мы продолжаем изучать эту область с точки зрения того, как мы можем свести угрозу такого типа к минимуму", - отметил Дикинсон.
Китайская программа зондирования Луны, получившая название "Чанъэ", по имени героини древнекитайских мифов, включает три этапа: облет вокруг искусственного спутника Земли, посадка на Луну и возвращение с Луны на Землю. Первый лунный спутник "Чанъэ-1" был запущен в 2007 году и работал до 2009 года. Собранные им данные позволили китайским ученым создать, в частности, первую тепловую карту Луны.
В 2019 году Китай приступил к реализации очередной фазы своей лунной программы - первой в истории посадки на обратную сторону Луны. Посадочная платформа и луноход "Юйту-2" успешно проработали на неизведанной территории несколько месяцев и продолжают изучение Луны. "Юйту-2" обнаружил на обратной стороне Луны два типа пород лунной мантии, в чьем существовании ученые сомневались.
24 ноября 2020 года Китай запустил возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", 1 декабря он совершил посадку в заданном районе на видимой стороне Луны, за последующие двое суток при помощи установленных на посадочном модуле бурового устройства и манипулятора с ковшом был собран лунный грунт, который был помещен в специальный отсек модуля для взлета. Вся миссия заняла 23 дня. Зонд "Чанъэ-5" доставил на Землю 1731 граммов лунных образцов. Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны. Китай стал третьей страной после США и СССР, которая смогла осуществить подобную миссию.