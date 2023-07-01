https://ria.ru/20230701/luna-1881595031.html

Китай вскоре может начать добычу ископаемых на Луне, пишут СМИ

Китай вскоре может начать добычу ископаемых на Луне, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2023

Китай вскоре может начать добычу ископаемых на Луне, пишут СМИ

Глава космического командования Великобритании Пол Годфри заявил, что Китай в ближайшие десятилетия может начать добывать полезные ископаемые на Луне и... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T02:25

2023-07-01T02:25

2023-07-01T02:25

луна

китай

земля

космос - риа наука

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава космического командования Великобритании Пол Годфри заявил, что Китай в ближайшие десятилетия может начать добывать полезные ископаемые на Луне и астероидах, пишет газета Times. "Китай выпустил "Белую книгу", в которой рассматриваются важнейшие минералы на Луне. Они уже доставили образцы с Луны на Землю. Они просто хотят пойти дальше в этом направлении. Добыча полезных ископаемых на астероидах станет реальностью еще при нашей жизни", - заявил изданию Годфри. Он добавил, что Китай и Россия вкладывают "миллиарды" в освоение космоса и создание космического оружия. Глава космического командования США генерал Джеймс Дикинсон заявил изданию, что Пентагон по-прежнему уверен в своих возможностях на фоне опасений, что США отстают от Китая в комической гонке. Кроме того, Дикинсон поднял тему гиперзвукового оружия России и Китая. "Конечно, мы видели демонстрацию гиперзвукового оружия другими странами, в частности Китаем и Россией. Мы продолжаем изучать эту область с точки зрения того, как мы можем свести угрозу такого типа к минимуму", - отметил Дикинсон. Китайская программа зондирования Луны, получившая название "Чанъэ", по имени героини древнекитайских мифов, включает три этапа: облет вокруг искусственного спутника Земли, посадка на Луну и возвращение с Луны на Землю. Первый лунный спутник "Чанъэ-1" был запущен в 2007 году и работал до 2009 года. Собранные им данные позволили китайским ученым создать, в частности, первую тепловую карту Луны. В 2019 году Китай приступил к реализации очередной фазы своей лунной программы - первой в истории посадки на обратную сторону Луны. Посадочная платформа и луноход "Юйту-2" успешно проработали на неизведанной территории несколько месяцев и продолжают изучение Луны. "Юйту-2" обнаружил на обратной стороне Луны два типа пород лунной мантии, в чьем существовании ученые сомневались. 24 ноября 2020 года Китай запустил возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", 1 декабря он совершил посадку в заданном районе на видимой стороне Луны, за последующие двое суток при помощи установленных на посадочном модуле бурового устройства и манипулятора с ковшом был собран лунный грунт, который был помещен в специальный отсек модуля для взлета. Вся миссия заняла 23 дня. Зонд "Чанъэ-5" доставил на Землю 1731 граммов лунных образцов. Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны. Китай стал третьей страной после США и СССР, которая смогла осуществить подобную миссию.

https://ria.ru/20230428/nasa-1868311999.html

https://ria.ru/20230508/kosmos-1870410862.html

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луна, китай, земля, космос - риа наука