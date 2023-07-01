https://ria.ru/20230701/lavra-1881647893.html

В УПЦ раскритиковали требование освободить корпуса Киево-Печерской лавры

В УПЦ раскритиковали требование освободить корпуса Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 01.07.2023

В УПЦ раскритиковали требование освободить корпуса Киево-Печерской лавры

В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявили, что требование освободить корпуса Киево-Печерской лавры является незаконным, назвали такие действия РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T15:22

2023-07-01T15:22

2023-07-01T15:29

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киево-печерская лавра

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявили, что требование освободить корпуса Киево-Печерской лавры является незаконным, назвали такие действия самоуправством.Ранее адвокат монастыря Никита Чекман опубликовал указ министерства культуры и информационной политики Украины, где говорилось, что ведомство создало комиссию по опечатыванию помещений Киево-Печерской лавры, призвало монахов УПЦ освободить помещения до 4 июля."В связи с этим юридический отдел УПЦ сообщает, что по состоянию на сегодняшний день одностороннее расторжение договора обжалуется в судебном порядке. По этому поводу судом ни одно решение не принято. Соответственно, у заповедника отсутствуют какие-либо законные основания для таких действий, а требование освободить корпуса и передать от них ключи незаконно и его следует рассматривать как самоуправство", - говорится в сообщении на сайте УПЦ.Юридический отдел УПЦ призвал заповедник и членов комиссии не нарушать законодательство и дождаться законного решения суда.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в суд Киева.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ.

https://ria.ru/20230630/lavra-1881490326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

киев, киево-печерская лавра, ситуация вокруг упц, украина, россия