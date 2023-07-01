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В УПЦ раскритиковали требование освободить корпуса Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 01.07.2023
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Религия
 
15:22 01.07.2023 (обновлено: 15:29 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/lavra-1881647893.html
В УПЦ раскритиковали требование освободить корпуса Киево-Печерской лавры
В УПЦ раскритиковали требование освободить корпуса Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 01.07.2023
В УПЦ раскритиковали требование освободить корпуса Киево-Печерской лавры
В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявили, что требование освободить корпуса Киево-Печерской лавры является незаконным, назвали такие действия РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T15:22
2023-07-01T15:29
религия
киев
киево-печерская лавра
ситуация вокруг упц
украина
россия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявили, что требование освободить корпуса Киево-Печерской лавры является незаконным, назвали такие действия самоуправством.Ранее адвокат монастыря Никита Чекман опубликовал указ министерства культуры и информационной политики Украины, где говорилось, что ведомство создало комиссию по опечатыванию помещений Киево-Печерской лавры, призвало монахов УПЦ освободить помещения до 4 июля."В связи с этим юридический отдел УПЦ сообщает, что по состоянию на сегодняшний день одностороннее расторжение договора обжалуется в судебном порядке. По этому поводу судом ни одно решение не принято. Соответственно, у заповедника отсутствуют какие-либо законные основания для таких действий, а требование освободить корпуса и передать от них ключи незаконно и его следует рассматривать как самоуправство", - говорится в сообщении на сайте УПЦ.Юридический отдел УПЦ призвал заповедник и членов комиссии не нарушать законодательство и дождаться законного решения суда.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в суд Киева.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ.
https://ria.ru/20230630/lavra-1881490326.html
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киев, киево-печерская лавра, ситуация вокруг упц, украина, россия
Религия, Киев, Киево-Печерская Лавра, Ситуация вокруг УПЦ, Украина, Россия
В УПЦ раскритиковали требование освободить корпуса Киево-Печерской лавры

В канонической УПЦ назвали требование освободить корпуса Киево-Печерской лавры незаконным

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции и Национальной гвардии перекрыли вход в Киево-Печерскую лавру
Сотрудники полиции и Национальной гвардии перекрыли вход в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции и Национальной гвардии перекрыли вход в Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявили, что требование освободить корпуса Киево-Печерской лавры является незаконным, назвали такие действия самоуправством.
Ранее адвокат монастыря Никита Чекман опубликовал указ министерства культуры и информационной политики Украины, где говорилось, что ведомство создало комиссию по опечатыванию помещений Киево-Печерской лавры, призвало монахов УПЦ освободить помещения до 4 июля.
Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Наместник Киево-Печерской лавры заявил, что следствие предлагало ему сделку
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"В связи с этим юридический отдел УПЦ сообщает, что по состоянию на сегодняшний день одностороннее расторжение договора обжалуется в судебном порядке. По этому поводу судом ни одно решение не принято. Соответственно, у заповедника отсутствуют какие-либо законные основания для таких действий, а требование освободить корпуса и передать от них ключи незаконно и его следует рассматривать как самоуправство", - говорится в сообщении на сайте УПЦ.
Юридический отдел УПЦ призвал заповедник и членов комиссии не нарушать законодательство и дождаться законного решения суда.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ.
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