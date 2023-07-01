https://ria.ru/20230701/lavra-1881633499.html
Власти Украины обязали монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля
Власти Украины обязали монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля - РИА Новости, 01.07.2023
Власти Украины обязали монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля
Министерство культуры и информационной политики Украины призвало монахов канонической Украинской православной церкви освободить помещения Киево-Печерской лавры... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T13:17
2023-07-01T13:17
2023-07-01T13:53
религия
украина
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины призвало монахов канонической Украинской православной церкви освободить помещения Киево-Печерской лавры до 4 июля, следует из указа, который опубликовал в Telegram-канале адвокат монастыря Никита Чекман."Указом заповедника создана комиссия по опечатыванию корпусов, которая начинает работу 04.07.2023 года. В связи с этим просим освободить помещения и передать ключи от них заповеднику. В случае отказа монастыря передать ключи от корпусов <…> такие замки будут заменены, а корпуса (помещения) опечатаны", — говорится в документе.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался в марте, после того как министерство культуры разорвало договор аренды и потребовало от монахов покинуть монастырь к концу месяца. Впрочем, как заявлял глава ведомства Александр Ткаченко, монахи могли бы остаться, если бы согласились перейти в раскольническую ПЦУ.В УПЦ заявили, что расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Наместник монастыря митрополит Павел заверил, что братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России. По его словам, ему предлагали снятие всех обвинений в обмен на переход монахов в ПЦУ.Верующие по мере сил препятствовали работе комиссии, которая пыталась опечатывать монастырские корпуса, нередко запирая внутри монахов и верующих. В результате задержали не менее четырех прихожан и правозащитницу Викторию Кохановскую. Всех их отправили под домашний арест.
https://radiosputnik.ria.ru/20230627/kievo-pecherskaya-lavra-1880653655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра
Религия, Украина, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Киево-Печерская Лавра
Власти Украины обязали монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля
Минкульт Украины обязал монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости
. Министерство культуры и информационной политики Украины призвало монахов канонической Украинской православной церкви освободить помещения Киево-Печерской лавры до 4 июля, следует из указа, который опубликовал в Telegram-канале
адвокат монастыря Никита Чекман.
«
"Указом заповедника создана комиссия по опечатыванию корпусов, которая начинает работу 04.07.2023 года. В связи с этим просим освободить помещения и передать ключи от них заповеднику. В случае отказа монастыря передать ключи от корпусов <…> такие замки будут заменены, а корпуса (помещения) опечатаны", — говорится в документе.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался в марте, после того как министерство культуры разорвало договор аренды и потребовало от монахов покинуть монастырь к концу месяца. Впрочем, как заявлял глава ведомства Александр Ткаченко, монахи могли бы остаться, если бы согласились перейти в раскольническую ПЦУ.
В УПЦ заявили, что расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет.
Наместник монастыря митрополит Павел заверил, что братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России. По его словам, ему предлагали снятие всех обвинений в обмен на переход монахов в ПЦУ.
Верующие по мере сил препятствовали работе комиссии, которая пыталась опечатывать монастырские корпуса, нередко запирая внутри монахов и верующих. В результате задержали не менее четырех прихожан и правозащитницу Викторию Кохановскую. Всех их отправили под домашний арест.
Европейцы намерены разграбить Киево-Печерскую лавру руками украинцев