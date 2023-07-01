https://ria.ru/20230701/lavra-1881633499.html

Власти Украины обязали монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля

Власти Украины обязали монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля - РИА Новости, 01.07.2023

Власти Украины обязали монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля

Министерство культуры и информационной политики Украины призвало монахов канонической Украинской православной церкви освободить помещения Киево-Печерской лавры... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T13:17

2023-07-01T13:17

2023-07-01T13:53

религия

украина

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины призвало монахов канонической Украинской православной церкви освободить помещения Киево-Печерской лавры до 4 июля, следует из указа, который опубликовал в Telegram-канале адвокат монастыря Никита Чекман."Указом заповедника создана комиссия по опечатыванию корпусов, которая начинает работу 04.07.2023 года. В связи с этим просим освободить помещения и передать ключи от них заповеднику. В случае отказа монастыря передать ключи от корпусов <…> такие замки будут заменены, а корпуса (помещения) опечатаны", — говорится в документе.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался в марте, после того как министерство культуры разорвало договор аренды и потребовало от монахов покинуть монастырь к концу месяца. Впрочем, как заявлял глава ведомства Александр Ткаченко, монахи могли бы остаться, если бы согласились перейти в раскольническую ПЦУ.В УПЦ заявили, что расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Наместник монастыря митрополит Павел заверил, что братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России. По его словам, ему предлагали снятие всех обвинений в обмен на переход монахов в ПЦУ.Верующие по мере сил препятствовали работе комиссии, которая пыталась опечатывать монастырские корпуса, нередко запирая внутри монахов и верующих. В результате задержали не менее четырех прихожан и правозащитницу Викторию Кохановскую. Всех их отправили под домашний арест.

https://radiosputnik.ria.ru/20230627/kievo-pecherskaya-lavra-1880653655.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра