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Экс-советник Пентагона предрек Байдену скорый конец - РИА Новости, 01.07.2023
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01:53 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/konets-1881592605.html
Экс-советник Пентагона предрек Байдену скорый конец
Экс-советник Пентагона предрек Байдену скорый конец - РИА Новости, 01.07.2023
Экс-советник Пентагона предрек Байдену скорый конец
Президент США Джо Байден не протянет до конца этого года, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналистке Натали Брунелл. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T01:53
2023-07-01T01:53
в мире
джо байден
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министерство обороны сша
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден не протянет до конца этого года, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналистке Натали Брунелл.&quot;Мне трудно поверить, что старина Байден дотянет до конца года. Очевидно, что он просто картонная фигура. Другие люди суют ему бумажки со словами. Он сам на пределе своих возможностей&quot;, — высказался полковник.Экс-советник также предположил, что вице-президент Камала Харрис не сможет заменить Байдена. Полковник отметил, что не знает ни одного человека, который бы верил, что Харрис понимает, что делает. В таком случае, заключил Макгрегор, США окажутся в вакууме власти.Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
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в мире, джо байден, камала харрис, министерство обороны сша, сша
В мире, Джо Байден, Камала Харрис, Министерство обороны США, США
Экс-советник Пентагона предрек Байдену скорый конец

Американский полковник Макгрегор заявил, что Байден не протянет до конца этого года

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден в Сан-Франциско
Президент США Джо Байден в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден в Сан-Франциско. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден не протянет до конца этого года, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналистке Натали Брунелл.
«

"Мне трудно поверить, что старина Байден дотянет до конца года. Очевидно, что он просто картонная фигура. Другие люди суют ему бумажки со словами. Он сам на пределе своих возможностей", — высказался полковник.

Экс-советник также предположил, что вице-президент Камала Харрис не сможет заменить Байдена. Полковник отметил, что не знает ни одного человека, который бы верил, что Харрис понимает, что делает. В таком случае, заключил Макгрегор, США окажутся в вакууме власти.
Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
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В миреДжо БайденКамала ХаррисМинистерство обороны СШАСША
 
 
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