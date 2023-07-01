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Экс-советник Пентагона предрек Байдену скорый конец

Экс-советник Пентагона предрек Байдену скорый конец - РИА Новости, 01.07.2023

Экс-советник Пентагона предрек Байдену скорый конец

Президент США Джо Байден не протянет до конца этого года, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналистке Натали Брунелл. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T01:53

2023-07-01T01:53

2023-07-01T01:53

в мире

джо байден

камала харрис

министерство обороны сша

сша

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден не протянет до конца этого года, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналистке Натали Брунелл."Мне трудно поверить, что старина Байден дотянет до конца года. Очевидно, что он просто картонная фигура. Другие люди суют ему бумажки со словами. Он сам на пределе своих возможностей", — высказался полковник.Экс-советник также предположил, что вице-президент Камала Харрис не сможет заменить Байдена. Полковник отметил, что не знает ни одного человека, который бы верил, что Харрис понимает, что делает. В таком случае, заключил Макгрегор, США окажутся в вакууме власти.Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.

https://ria.ru/20230630/bayden-1881343794.html

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в мире, джо байден, камала харрис, министерство обороны сша, сша