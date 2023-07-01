https://ria.ru/20230701/kitay-1881608671.html
В Китае на химзаводе прогремел взрыв
В Китае на химзаводе прогремел взрыв - РИА Новости, 01.07.2023
В Китае на химзаводе прогремел взрыв
В городском уезде Гуйси провинции Цзянси прогремел взрыв на химзаводе, сообщило Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T08:59
2023-07-01T08:59
2023-07-01T13:16
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цзянси
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ПЕКИН, 1 июл — РИА Новости. В городском уезде Гуйси провинции Цзянси прогремел взрыв на химзаводе, сообщило Центральное телевидение Китая. Это произошло около полудня по местному времени (07:00 мск). Завод принадлежит компании Jiangxi Qiantai New Materials. Сколько человек находилось там в момент ЧП, неизвестно. Сообщений о погибших и пострадавших не поступало. Позже в провинциальном управлении по чрезвычайным ситуациям уточнили, что на заводе загорелось силиконовое масло. Это привело к сильному пожару. Персонал полностью эвакуировали.Пожарные продолжают бороться с огнем, на месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Ведется расследование.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, цзянси
В Китае на химзаводе прогремел взрыв
На химзаводе в уезде Гуйси в Китае прогремел взрыв после возгорания силиконового масла
ПЕКИН, 1 июл — РИА Новости.
В городском уезде Гуйси провинции Цзянси прогремел взрыв на химзаводе, сообщило Центральное телевидение Китая
.
Это произошло около полудня по местному времени (07:00 мск). Завод принадлежит компании Jiangxi Qiantai New Materials. Сколько человек находилось там в момент ЧП, неизвестно. Сообщений о погибших и пострадавших не поступало.
Позже в провинциальном управлении по чрезвычайным ситуациям уточнили, что на заводе загорелось силиконовое масло. Это привело к сильному пожару. Персонал полностью эвакуировали.
Пожарные продолжают бороться с огнем, на месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Ведется расследование.
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