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В Китае на химзаводе прогремел взрыв - РИА Новости, 01.07.2023
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08:59 01.07.2023 (обновлено: 13:16 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/kitay-1881608671.html
В Китае на химзаводе прогремел взрыв
В Китае на химзаводе прогремел взрыв - РИА Новости, 01.07.2023
В Китае на химзаводе прогремел взрыв
В городском уезде Гуйси провинции Цзянси прогремел взрыв на химзаводе, сообщило Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T08:59
2023-07-01T13:16
в мире
китай
цзянси
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ПЕКИН, 1 июл — РИА Новости. В городском уезде Гуйси провинции Цзянси прогремел взрыв на химзаводе, сообщило Центральное телевидение Китая. Это произошло около полудня по местному времени (07:00 мск). Завод принадлежит компании Jiangxi Qiantai New Materials. Сколько человек находилось там в момент ЧП, неизвестно. Сообщений о погибших и пострадавших не поступало. Позже в провинциальном управлении по чрезвычайным ситуациям уточнили, что на заводе загорелось силиконовое масло. Это привело к сильному пожару. Персонал полностью эвакуировали.Пожарные продолжают бороться с огнем, на месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Ведется расследование.
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в мире, китай, цзянси
В мире, Китай, Цзянси
В Китае на химзаводе прогремел взрыв

На химзаводе в уезде Гуйси в Китае прогремел взрыв после возгорания силиконового масла

© AP Photo / Ng Han GuanКитайские пожарные
Китайские пожарные - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Китайские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 1 июл — РИА Новости. В городском уезде Гуйси провинции Цзянси прогремел взрыв на химзаводе, сообщило Центральное телевидение Китая.
Это произошло около полудня по местному времени (07:00 мск). Завод принадлежит компании Jiangxi Qiantai New Materials. Сколько человек находилось там в момент ЧП, неизвестно. Сообщений о погибших и пострадавших не поступало.
Позже в провинциальном управлении по чрезвычайным ситуациям уточнили, что на заводе загорелось силиконовое масло. Это привело к сильному пожару. Персонал полностью эвакуировали.
Пожарные продолжают бороться с огнем, на месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Ведется расследование.
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