https://ria.ru/20230701/kitay-1881608671.html

В Китае на химзаводе прогремел взрыв

В Китае на химзаводе прогремел взрыв - РИА Новости, 01.07.2023

В Китае на химзаводе прогремел взрыв

В городском уезде Гуйси провинции Цзянси прогремел взрыв на химзаводе, сообщило Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T08:59

2023-07-01T08:59

2023-07-01T13:16

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цзянси

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ПЕКИН, 1 июл — РИА Новости. В городском уезде Гуйси провинции Цзянси прогремел взрыв на химзаводе, сообщило Центральное телевидение Китая. Это произошло около полудня по местному времени (07:00 мск). Завод принадлежит компании Jiangxi Qiantai New Materials. Сколько человек находилось там в момент ЧП, неизвестно. Сообщений о погибших и пострадавших не поступало. Позже в провинциальном управлении по чрезвычайным ситуациям уточнили, что на заводе загорелось силиконовое масло. Это привело к сильному пожару. Персонал полностью эвакуировали.Пожарные продолжают бороться с огнем, на месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Ведется расследование.

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цзянси

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, цзянси