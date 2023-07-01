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Мэрия Кишинева выделит помощь семьям погибших в аэропорту силовиков - РИА Новости, 01.07.2023
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14:24 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/kishinev-1881642247.html
Мэрия Кишинева выделит помощь семьям погибших в аэропорту силовиков
Мэрия Кишинева выделит помощь семьям погибших в аэропорту силовиков - РИА Новости, 01.07.2023
Мэрия Кишинева выделит помощь семьям погибших в аэропорту силовиков
Мэрия Кишинева выделит финансовую помощь семьям пограничника и сотрудника безопасности аэропорта, погибшим в ходе стрельбы в пятницу, заявил градоначальник... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T14:24
2023-07-01T14:24
в мире
кишинев
ион чебан
молдавия
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КИШИНЕВ, 1 июл – РИА Новости. Мэрия Кишинева выделит финансовую помощь семьям пограничника и сотрудника безопасности аэропорта, погибшим в ходе стрельбы в пятницу, заявил градоначальник молдавской столицы Ион Чебан. "Мэрия Кишинева выделит финансовую помощь в размере 100 тысяч леев (более 5400 долларов) каждой семье жертв вчерашнего теракта в Кишиневском международном аэропорту. Я обсудил с коллегами возможность предоставления этих средств из резервного окружного фонда Кишинева", - сообщил Чебан в социальных сетях. В пятницу иностранец устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. Пассажиры были эвакуированы, вылеты – временно отложены. По данным МВД, стрелял гражданин Таджикистана, которого не впустили в страну. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта, а также ранил одного пассажира. Стрелявший был задержан, но ранен, он находится в больнице в тяжелом состоянии. Прокуратура Таджикистана сообщила в субботу, что стрелявшим являлся находившийся в розыске за похищение человека 43-летний Рустам Ашуров.
https://ria.ru/20230701/strelba-1881606252.html
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в мире, кишинев, ион чебан, молдавия
В мире, Кишинев, Ион Чебан, Молдавия
Мэрия Кишинева выделит помощь семьям погибших в аэропорту силовиков

Мэр Кишинева Чебан: город окажет финансовую помощь семьям погибших в аэропорту силовиков

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкМашины противопожарной службы у аэропорта Кишинева во время инцидента со стрельбой
Машины противопожарной службы у аэропорта Кишинева во время инцидента со стрельбой - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Машины противопожарной службы у аэропорта Кишинева во время инцидента со стрельбой
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КИШИНЕВ, 1 июл – РИА Новости. Мэрия Кишинева выделит финансовую помощь семьям пограничника и сотрудника безопасности аэропорта, погибшим в ходе стрельбы в пятницу, заявил градоначальник молдавской столицы Ион Чебан.
«
"Мэрия Кишинева выделит финансовую помощь в размере 100 тысяч леев (более 5400 долларов) каждой семье жертв вчерашнего теракта в Кишиневском международном аэропорту. Я обсудил с коллегами возможность предоставления этих средств из резервного окружного фонда Кишинева", - сообщил Чебан в социальных сетях.
В пятницу иностранец устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. Пассажиры были эвакуированы, вылеты – временно отложены. По данным МВД, стрелял гражданин Таджикистана, которого не впустили в страну. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта, а также ранил одного пассажира. Стрелявший был задержан, но ранен, он находится в больнице в тяжелом состоянии.
Прокуратура Таджикистана сообщила в субботу, что стрелявшим являлся находившийся в розыске за похищение человека 43-летний Рустам Ашуров.
Сотрудники правоохранительных органов у аэропорта Кишинева - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
Появились подробности инцидента со стрельбой в аэропорту Кишинева
Вчера, 08:29
 
В миреКишиневИон ЧебанМолдавия
 
 
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