Мэрия Кишинева выделит помощь семьям погибших в аэропорту силовиков
Мэр Кишинева Чебан: город окажет финансовую помощь семьям погибших в аэропорту силовиков
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкМашины противопожарной службы у аэропорта Кишинева во время инцидента со стрельбой
© Sputnik / Родион Прока
Машины противопожарной службы у аэропорта Кишинева во время инцидента со стрельбой
КИШИНЕВ, 1 июл – РИА Новости. Мэрия Кишинева выделит финансовую помощь семьям пограничника и сотрудника безопасности аэропорта, погибшим в ходе стрельбы в пятницу, заявил градоначальник молдавской столицы Ион Чебан.
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"Мэрия Кишинева выделит финансовую помощь в размере 100 тысяч леев (более 5400 долларов) каждой семье жертв вчерашнего теракта в Кишиневском международном аэропорту. Я обсудил с коллегами возможность предоставления этих средств из резервного окружного фонда Кишинева", - сообщил Чебан в социальных сетях.
В пятницу иностранец устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. Пассажиры были эвакуированы, вылеты – временно отложены. По данным МВД, стрелял гражданин Таджикистана, которого не впустили в страну. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта, а также ранил одного пассажира. Стрелявший был задержан, но ранен, он находится в больнице в тяжелом состоянии.
Прокуратура Таджикистана сообщила в субботу, что стрелявшим являлся находившийся в розыске за похищение человека 43-летний Рустам Ашуров.