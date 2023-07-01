https://ria.ru/20230701/kishinev-1881642247.html

Мэрия Кишинева выделит помощь семьям погибших в аэропорту силовиков

Мэрия Кишинева выделит помощь семьям погибших в аэропорту силовиков - РИА Новости, 01.07.2023

Мэрия Кишинева выделит помощь семьям погибших в аэропорту силовиков

Мэрия Кишинева выделит финансовую помощь семьям пограничника и сотрудника безопасности аэропорта, погибшим в ходе стрельбы в пятницу, заявил градоначальник... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T14:24

2023-07-01T14:24

2023-07-01T14:24

в мире

кишинев

ион чебан

молдавия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881550011_0:118:3222:1930_1920x0_80_0_0_ba69fc1a46fe811f37cbf27eb5135fd7.jpg

КИШИНЕВ, 1 июл – РИА Новости. Мэрия Кишинева выделит финансовую помощь семьям пограничника и сотрудника безопасности аэропорта, погибшим в ходе стрельбы в пятницу, заявил градоначальник молдавской столицы Ион Чебан. "Мэрия Кишинева выделит финансовую помощь в размере 100 тысяч леев (более 5400 долларов) каждой семье жертв вчерашнего теракта в Кишиневском международном аэропорту. Я обсудил с коллегами возможность предоставления этих средств из резервного окружного фонда Кишинева", - сообщил Чебан в социальных сетях. В пятницу иностранец устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. Пассажиры были эвакуированы, вылеты – временно отложены. По данным МВД, стрелял гражданин Таджикистана, которого не впустили в страну. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта, а также ранил одного пассажира. Стрелявший был задержан, но ранен, он находится в больнице в тяжелом состоянии. Прокуратура Таджикистана сообщила в субботу, что стрелявшим являлся находившийся в розыске за похищение человека 43-летний Рустам Ашуров.

https://ria.ru/20230701/strelba-1881606252.html

кишинев

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кишинев, ион чебан, молдавия