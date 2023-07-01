https://ria.ru/20230701/kino-1881213617.html

Киркоров и Ивлеева: актер разобрал их игру в кино

Киркоров и Ивлеева: актер разобрал их игру в кино - РИА Новости, 01.07.2023

Киркоров и Ивлеева: актер разобрал их игру в кино

Нередко российские звезды, которые не связаны с киноиндустрией, снимаются в фильмах. Но так ли они талантливы, когда играют непривычные для себя роли в... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T06:00

2023-07-01T06:00

2023-07-01T06:00

культура

филипп киркоров

анастасия ивлеева

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Нередко российские звезды, которые не связаны с киноиндустрией, снимаются в фильмах. Но так ли они талантливы, когда играют непривычные для себя роли в художественных картинах. Актер театра и кино, артист Театра на Бронной Богдан Жилин разобрал роли Филиппа Киркорова и Анастасии Ивлеевой специально для РИА Новости. Святой и огненный: драма Филиппа КиркороваОдной из самых ярких ролей Филиппа Киркорова в кино стал святой Валентин в трилогии "Любовь в большой городе". По мнению Жилина, певец справился со своей актерской задачей, хотя и остался верен себе. "Он был достаточно органичен, нет особых моментов, к которым можно придраться. Как непрофессиональный актер, он выполнил свою работу на четыре из пяти. У персонажа явно была сверхзадача, которую он пытался выполнить в течение фильма, этим он и подкупил. Но стоит отметить, что это все же был певец Филипп Киркоров в предлагаемых ему, как актеру, обстоятельствах", – отметил Богдан.Звезд эстрады и Сети приглашают в фильмы для коммерческого успеха, это не секрет. Однако не каждый может показать драматизм своего героя, а вот Киркорову удалось передать характер персонажа. "Видна внутренняя боль героя, некая рана. Мы никогда не узнаем, о чем Киркоров переживает в своей душе, но в фильме он показал свою личную трагедию в персонаже. За этим всегда интересно наблюдать. В третьей части также видны любовь и страсть святого Валентина — в глазах и действиях, настолько, насколько Филипп смог это сыграть", – сказал Жилин.Другая, самая яркая (в прямом смысле слова), роль короля эстрады – он сам в образе Жар-Птицы в третьей части "Последнего богатыря". Как отметил Жилин, здесь Киркоров показал самого себя – каким его видит зритель на сцене. "На театральном сленге Филипп "яро вдувал". Возможно, создатели картины этого и хотели. Но это было смешно и весело, особенно его обращения к помощнице Лене. Но в рамках фильма, конечно, он выделялся: отдельный клип Киркорова в киноленте. Было много фишек именно Филиппа: удивление, агрессия – это все эмоции Киркорова. Но по сути и в картине-то он играл самого себя", – пояснил актер театра.При этом Жилин отметил, что не стоит путать "актерскую" игру певца в клипах и работу в фильмах. "В клипах, которые по сценарию показывают драматизм, Филипп более преувеличенно существует: широкие жесты, взмахи ресниц, сценическая манерность – это особенность музыкального жанра. Для фанатов это прекрасно, но его актерская работа в клипах – это не одно и тоже с работой кино. Частично певец, конечно, переносит этот гротеск и в создание ролей в фильмах и в озвучку мультипликации", – сказал Жилин.Блогер в монастыре: игра Анастасии ИвлеевойАнастасия Ивлеева удивила фанатов, снявшись в сериале "Монастырь". Она сыграла тусовщицу Марию. По мнению приглашенного эксперта РИА Новости, блогер справилась со своей актерской задачей. "Ивлеева – большая молодец. Еще по ее сторис и роликам в соцестях я заметил, что она органичная и простая девушка. Есть люди, которым не нужно заканчивать театральные вузы, они просто выходят и, опять же, актерский сленг – "органичны, как собаки". Но в "Монастыре", безусловно, была проведена большая работа режиссера с актрисой. Это видно по состояниям, в которые Анастасия погружается в рамках роли: когда ей холодно или страшно, или она прячется", – заметил актер.При этом, как рассказал Жилин, Ивлеевой удалось сохранить харизму и передать ее своей героине. "В начале фильма кажется, что она играет саму себя: тусовщица, которая ищет приключений. Но в части, когда она уже попадает в монастырь, уже видна хорошая актерская работа. Никаких огрехов не видно. Но она сохранила себя в роли", – сказал Жилин."Роман о шоубизе": полный разбор ролей Киркорова и ИвлеевойБогдан Жилин принял участие в подкасте "Роман о шоибузе". В нем артист не только разобрал работу Киркорова и Ивлеевой в кино и поделился секретами актерского мастерства.

https://ria.ru/20230630/shoubiz-1881230311.html

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

филипп киркоров, анастасия ивлеева