https://ria.ru/20230630/shoubiz-1881230311.html

Талант или бездарность: актер оценил игру Киркорова и Ивлеевой в кино

Талант или бездарность: актер оценил игру Киркорова и Ивлеевой в кино - РИА Новости, 30.06.2023

Талант или бездарность: актер оценил игру Киркорова и Ивлеевой в кино

Филипп Киркоров и Анастасия Ивлеева – безусловно, одаренные и неординарные люди. Но так ли они талантливы, когда снимаются в фильмах. В этом помог разобраться актер Богдан Жилин.

2023-06-30T15:00

2023-06-30T15:00

2023-06-30T15:00

роман о шоубизе

технологии

анастасия ивлеева

филипп киркоров

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Талант или бездарность: актер оценил игру Киркорова и Ивлеевой в кино Филипп Киркоров и Анастасия Ивлеева – безусловно, одаренные и неординарные люди. Но так ли они талантливы, когда снимаются в фильмах. В этом помог разобраться актер Богдан Жилин. audio/mpeg

Талант или бездарность: актер оценил игру Киркорова и Ивлеевой в кино Филипп Киркоров и Анастасия Ивлеева – безусловно, одаренные и неординарные люди. Но так ли они талантливы, когда снимаются в фильмах. В этом помог разобраться актер Богдан Жилин. audio/mpeg

Из нового подкаста "Роман о шоубизе" шеф-редактора отдела "Культура и стиль жизни" РИА Новости Романа Харрасова с актером театра и кино, артистом Театра на Бронной Богданом Жилиным вы узнаете: 1. Как Киркоров справился с ролью святого Валентина в фильме "Любовь в большом городе".2. Почему король эстрады "яро вдул", сыграв Жар-Птицу в "Последнем богатыре".3. Смогла ли стать другой Анастасия Ивлеева в сериале "Монастырь". 4. Какие характерные черты есть у непрофессиональных актеров.5. Есть ли актерский талант у Киркорова и Ивлеевой. ________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, VK Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Cледите за новостями и новыми выпусками во ВКонтакте, в Telegram и Яндекс.Дзене.

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2023

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

технологии, анастасия ивлеева, филипп киркоров, google, яндекс.музыка, telegram, аудио