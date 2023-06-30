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Талант или бездарность: актер оценил игру Киркорова и Ивлеевой в кино - РИА Новости, 30.06.2023
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15:00 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/shoubiz-1881230311.html
Талант или бездарность: актер оценил игру Киркорова и Ивлеевой в кино
Талант или бездарность: актер оценил игру Киркорова и Ивлеевой в кино - РИА Новости, 30.06.2023
Талант или бездарность: актер оценил игру Киркорова и Ивлеевой в кино
Филипп Киркоров и Анастасия Ивлеева – безусловно, одаренные и неординарные люди. Но так ли они талантливы, когда снимаются в фильмах. В этом помог разобраться актер Богдан Жилин.
2023-06-30T15:00
2023-06-30T15:00
роман о шоубизе
технологии
анастасия ивлеева
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Талант или бездарность: актер оценил игру Киркорова и Ивлеевой в кино
Филипп Киркоров и Анастасия Ивлеева – безусловно, одаренные и неординарные люди. Но так ли они талантливы, когда снимаются в фильмах. В этом помог разобраться актер Богдан Жилин.
audio/mpeg
Талант или бездарность: актер оценил игру Киркорова и Ивлеевой в кино
Филипп Киркоров и Анастасия Ивлеева – безусловно, одаренные и неординарные люди. Но так ли они талантливы, когда снимаются в фильмах. В этом помог разобраться актер Богдан Жилин.
audio/mpeg
Из нового подкаста "Роман о шоубизе" шеф-редактора отдела "Культура и стиль жизни" РИА Новости Романа Харрасова с актером театра и кино, артистом Театра на Бронной Богданом Жилиным вы узнаете: 1. Как Киркоров справился с ролью святого Валентина в фильме "Любовь в большом городе".2. Почему король эстрады "яро вдул", сыграв Жар-Птицу в "Последнем богатыре".3. Смогла ли стать другой Анастасия Ивлеева в сериале "Монастырь". 4. Какие характерные черты есть у непрофессиональных актеров.5. Есть ли актерский талант у Киркорова и Ивлеевой. ________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, VK Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Cледите за новостями и новыми выпусками во ВКонтакте, в Telegram и Яндекс.Дзене.
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технологии, анастасия ивлеева, филипп киркоров, google, яндекс.музыка, telegram, аудио
Роман о шоубизе, Технологии, Анастасия Ивлеева, Филипп Киркоров, Google, Яндекс.Музыка, Telegram
Роман о шоубизе

Талант или бездарность: актер оценил игру Киркорова и Ивлеевой в кино

Роман о шоубизе
Талант или бездарность: актер оценил игру Киркорова и Ивлеевой в кино
Вчера, 15:00
Читать ria.ru в
Филипп Киркоров и Анастасия Ивлеева – безусловно, одаренные и неординарные люди. Но так ли они талантливы, когда снимаются в фильмах. В этом помог разобраться актер Богдан Жилин.
Из нового подкаста "Роман о шоубизе" шеф-редактора отдела "Культура и стиль жизни" РИА Новости Романа Харрасова с актером театра и кино, артистом Театра на Бронной Богданом Жилиным вы узнаете:
1. Как Киркоров справился с ролью святого Валентина в фильме "Любовь в большом городе".
2. Почему король эстрады "яро вдул", сыграв Жар-Птицу в "Последнем богатыре".
3. Смогла ли стать другой Анастасия Ивлеева в сериале "Монастырь".
4. Какие характерные черты есть у непрофессиональных актеров.
5. Есть ли актерский талант у Киркорова и Ивлеевой.
________
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, VK Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Роман о шоубизеТехнологииАнастасия ИвлееваФилипп КиркоровGoogleЯндекс.МузыкаTelegram
 
 
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