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Талант или бездарность: актер оценил игру Киркорова и Ивлеевой в кино
Талант или бездарность: актер оценил игру Киркорова и Ивлеевой в кино - РИА Новости, 30.06.2023
Талант или бездарность: актер оценил игру Киркорова и Ивлеевой в кино
Филипп Киркоров и Анастасия Ивлеева – безусловно, одаренные и неординарные люди. Но так ли они талантливы, когда снимаются в фильмах. В этом помог разобраться актер Богдан Жилин.
2023-06-30T15:00
2023-06-30T15:00
2023-06-30T15:00
роман о шоубизе
технологии
анастасия ивлеева
филипп киркоров
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Талант или бездарность: актер оценил игру Киркорова и Ивлеевой в кино
Филипп Киркоров и Анастасия Ивлеева – безусловно, одаренные и неординарные люди. Но так ли они талантливы, когда снимаются в фильмах. В этом помог разобраться актер Богдан Жилин.
audio/mpeg
Талант или бездарность: актер оценил игру Киркорова и Ивлеевой в кино
Филипп Киркоров и Анастасия Ивлеева – безусловно, одаренные и неординарные люди. Но так ли они талантливы, когда снимаются в фильмах. В этом помог разобраться актер Богдан Жилин.
audio/mpeg
Из нового подкаста "Роман о шоубизе" шеф-редактора отдела "Культура и стиль жизни" РИА Новости Романа Харрасова с актером театра и кино, артистом Театра на Бронной Богданом Жилиным вы узнаете: 1. Как Киркоров справился с ролью святого Валентина в фильме "Любовь в большом городе".2. Почему король эстрады "яро вдул", сыграв Жар-Птицу в "Последнем богатыре".3. Смогла ли стать другой Анастасия Ивлеева в сериале "Монастырь". 4. Какие характерные черты есть у непрофессиональных актеров.5. Есть ли актерский талант у Киркорова и Ивлеевой. ________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, VK Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Cледите за новостями и новыми выпусками во ВКонтакте, в Telegram и Яндекс.Дзене.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, анастасия ивлеева, филипп киркоров, google, яндекс.музыка, telegram, аудио
Роман о шоубизе, Технологии, Анастасия Ивлеева, Филипп Киркоров, Google, Яндекс.Музыка, Telegram
Талант или бездарность: актер оценил игру Киркорова и Ивлеевой в кино
Филипп Киркоров и Анастасия Ивлеева – безусловно, одаренные и неординарные люди. Но так ли они талантливы, когда снимаются в фильмах. В этом помог разобраться актер Богдан Жилин.