Зеленский уволил глав четырех районов Киева
Зеленский уволил глав Подольского, Святошинского, Деснянского и Днепровского районов Киева
© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский в четверг подписал распоряжения об увольнении с должности руководителей Подольского, Святошинского, Деснянского и Днепровского районов Киева.
"Распоряжение <...> об освобождении от временного исполнения обязанностей главы Подольской районной государственной администрации в городе Киеве Коваленко Сергея", — говорится в документе, опубликованном на сайте Зеленского.
В других распоряжениях сообщается, что Павел Бабий освобожден от временного исполнения обязанностей главы Днепровской районной госадминистрации, а также уволены с поста председателя Святошинской районной госадминистрации Сергей Павловский и Дмитрий Ратников в должности председателя Деснянской районной госадминистрации.
Как сообщал 27 июля представитель правительства страны в Верховной раде Тарас Мельничук, кабинет министров Украины во вторник согласовал увольнение семи госслужащих с должности председателей районных администраций в Киеве и ряде областей, причина кадровых изменений не называется.
Ранее Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, согласно которому, в частности, предусмотрено привлечение к ответственности должностных лиц за ненадлежащие содержание бомбоубежищ и ужесточение ответственности.
Ранее в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, закрытое во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений. Позже секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключил, что могут быть приняты кадровые решения по итогам проверки бомбоубежищ.