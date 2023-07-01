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Зеленский уволил глав четырех районов Киева - РИА Новости, 01.07.2023
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10:45 01.07.2023 (обновлено: 21:44 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/kiev-1881618149.html
Зеленский уволил глав четырех районов Киева
Зеленский уволил глав четырех районов Киева - РИА Новости, 01.07.2023
Зеленский уволил глав четырех районов Киева
Владимир Зеленский в четверг подписал распоряжения об увольнении с должности руководителей Подольского, Святошинского, Деснянского и Днепровского районов Киева. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T10:45
2023-07-01T21:44
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владимир зеленский
виталий кличко
алексей данилов
верховная рада украины
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский в четверг подписал распоряжения об увольнении с должности руководителей Подольского, Святошинского, Деснянского и Днепровского районов Киева. "Распоряжение &lt;...&gt; об освобождении от временного исполнения обязанностей главы Подольской районной государственной администрации в городе Киеве Коваленко Сергея", — говорится в документе, опубликованном на сайте Зеленского. В других распоряжениях сообщается, что Павел Бабий освобожден от временного исполнения обязанностей главы Днепровской районной госадминистрации, а также уволены с поста председателя Святошинской районной госадминистрации Сергей Павловский и Дмитрий Ратников в должности председателя Деснянской районной госадминистрации. Как сообщал 27 июля представитель правительства страны в Верховной раде Тарас Мельничук, кабинет министров Украины во вторник согласовал увольнение семи госслужащих с должности председателей районных администраций в Киеве и ряде областей, причина кадровых изменений не называется. Ранее Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, согласно которому, в частности, предусмотрено привлечение к ответственности должностных лиц за ненадлежащие содержание бомбоубежищ и ужесточение ответственности. Ранее в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, закрытое во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений. Позже секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключил, что могут быть приняты кадровые решения по итогам проверки бомбоубежищ.
https://ria.ru/20230628/klichko-1880912209.html
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, виталий кличко, алексей данилов, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Виталий Кличко, Алексей Данилов, Верховная Рада Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Зеленский уволил глав четырех районов Киева

Зеленский уволил глав Подольского, Святошинского, Деснянского и Днепровского районов Киева

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский в четверг подписал распоряжения об увольнении с должности руководителей Подольского, Святошинского, Деснянского и Днепровского районов Киева.
"Распоряжение <...> об освобождении от временного исполнения обязанностей главы Подольской районной государственной администрации в городе Киеве Коваленко Сергея", — говорится в документе, опубликованном на сайте Зеленского.
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В других распоряжениях сообщается, что Павел Бабий освобожден от временного исполнения обязанностей главы Днепровской районной госадминистрации, а также уволены с поста председателя Святошинской районной госадминистрации Сергей Павловский и Дмитрий Ратников в должности председателя Деснянской районной госадминистрации.
Как сообщал 27 июля представитель правительства страны в Верховной раде Тарас Мельничук, кабинет министров Украины во вторник согласовал увольнение семи госслужащих с должности председателей районных администраций в Киеве и ряде областей, причина кадровых изменений не называется.
Ранее Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, согласно которому, в частности, предусмотрено привлечение к ответственности должностных лиц за ненадлежащие содержание бомбоубежищ и ужесточение ответственности.
Ранее в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, закрытое во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений. Позже секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключил, что могут быть приняты кадровые решения по итогам проверки бомбоубежищ.
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В миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийВиталий КличкоАлексей ДаниловВерховная Рада УкраиныСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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