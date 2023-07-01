Рейтинг@Mail.ru
В Британии хакеры взломали базу данных системы здравоохранения, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:55 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/khakery-1881597322.html
В Британии хакеры взломали базу данных системы здравоохранения, пишут СМИ
В Британии хакеры взломали базу данных системы здравоохранения, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2023
В Британии хакеры взломали базу данных системы здравоохранения, пишут СМИ
Спецслужбы Великобритании расследуют хакерский взлом базы данных одного из отделений национальной системы здравоохранения хакерами, якобы "связанными с... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T03:55
2023-07-01T03:55
в мире
великобритания
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837164049_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_7a04b8eb7163d9d5ed3b8cd0634e8083.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Спецслужбы Великобритании расследуют хакерский взлом базы данных одного из отделений национальной системы здравоохранения хакерами, якобы "связанными с Россией", сообщает газета Telegraph. "Сотрудники спецслужб расследуют возможную российскую кибератаку на отделение Национальной системы здравоохранения, у которого 2,5 миллиона пациентов", - говорится в сообщении издания. Как отмечается, хакерскому нападению подверглось отделение, в которое входят шесть больниц и десять клиник. По данным издания, хакерская группировка BlackCat, также известная как ALPHV, в пятницу заявила, что получила доступ к личным данным сотрудников, а также к финансовой информации, включая данные кредитных карт. Также группировка заявила, что в ее распоряжении есть "конфиденциальные документы граждан". Согласно информации издания, хакеры заявили, что если до понедельника представители отделения не выйдут на связь с ними, то они начнут публиковать информацию. Как отмечает издание, к расследованию также подключился национальный центр кибербезопасности.
https://ria.ru/20230615/khakery-1878471222.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837164049_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c6bd0d6ac64ab83458cfa94faf836220.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, технологии
В мире, Великобритания, Технологии
В Британии хакеры взломали базу данных системы здравоохранения, пишут СМИ

Telegraph: в Британии хакеры взломали базу данных национальной системы здравоохранения

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Хакер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Спецслужбы Великобритании расследуют хакерский взлом базы данных одного из отделений национальной системы здравоохранения хакерами, якобы "связанными с Россией", сообщает газета Telegraph.
«
"Сотрудники спецслужб расследуют возможную российскую кибератаку на отделение Национальной системы здравоохранения, у которого 2,5 миллиона пациентов", - говорится в сообщении издания.
Как отмечается, хакерскому нападению подверглось отделение, в которое входят шесть больниц и десять клиник.
По данным издания, хакерская группировка BlackCat, также известная как ALPHV, в пятницу заявила, что получила доступ к личным данным сотрудников, а также к финансовой информации, включая данные кредитных карт. Также группировка заявила, что в ее распоряжении есть "конфиденциальные документы граждан".
Согласно информации издания, хакеры заявили, что если до понедельника представители отделения не выйдут на связь с ними, то они начнут публиковать информацию.
Как отмечает издание, к расследованию также подключился национальный центр кибербезопасности.
Хакер - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
СМИ: банкам в ЕС угрожали хакеры, предположительно, связанные с Россией
15 июня, 20:46
 
В миреВеликобританияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала