https://ria.ru/20230701/khakery-1881597322.html
В Британии хакеры взломали базу данных системы здравоохранения, пишут СМИ
В Британии хакеры взломали базу данных системы здравоохранения, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2023
В Британии хакеры взломали базу данных системы здравоохранения, пишут СМИ
Спецслужбы Великобритании расследуют хакерский взлом базы данных одного из отделений национальной системы здравоохранения хакерами, якобы "связанными с... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T03:55
2023-07-01T03:55
2023-07-01T03:55
в мире
великобритания
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837164049_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_7a04b8eb7163d9d5ed3b8cd0634e8083.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Спецслужбы Великобритании расследуют хакерский взлом базы данных одного из отделений национальной системы здравоохранения хакерами, якобы "связанными с Россией", сообщает газета Telegraph. "Сотрудники спецслужб расследуют возможную российскую кибератаку на отделение Национальной системы здравоохранения, у которого 2,5 миллиона пациентов", - говорится в сообщении издания. Как отмечается, хакерскому нападению подверглось отделение, в которое входят шесть больниц и десять клиник. По данным издания, хакерская группировка BlackCat, также известная как ALPHV, в пятницу заявила, что получила доступ к личным данным сотрудников, а также к финансовой информации, включая данные кредитных карт. Также группировка заявила, что в ее распоряжении есть "конфиденциальные документы граждан". Согласно информации издания, хакеры заявили, что если до понедельника представители отделения не выйдут на связь с ними, то они начнут публиковать информацию. Как отмечает издание, к расследованию также подключился национальный центр кибербезопасности.
https://ria.ru/20230615/khakery-1878471222.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837164049_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c6bd0d6ac64ab83458cfa94faf836220.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, технологии
В мире, Великобритания, Технологии
В Британии хакеры взломали базу данных системы здравоохранения, пишут СМИ
Telegraph: в Британии хакеры взломали базу данных национальной системы здравоохранения
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Спецслужбы Великобритании расследуют хакерский взлом базы данных одного из отделений национальной системы здравоохранения хакерами, якобы "связанными с Россией", сообщает газета Telegraph
.
«
"Сотрудники спецслужб расследуют возможную российскую кибератаку на отделение Национальной системы здравоохранения, у которого 2,5 миллиона пациентов", - говорится в сообщении издания.
Как отмечается, хакерскому нападению подверглось отделение, в которое входят шесть больниц и десять клиник.
По данным издания, хакерская группировка BlackCat, также известная как ALPHV, в пятницу заявила, что получила доступ к личным данным сотрудников, а также к финансовой информации, включая данные кредитных карт. Также группировка заявила, что в ее распоряжении есть "конфиденциальные документы граждан".
Согласно информации издания, хакеры заявили, что если до понедельника представители отделения не выйдут на связь с ними, то они начнут публиковать информацию.
Как отмечает издание, к расследованию также подключился национальный центр кибербезопасности.
СМИ: банкам в ЕС угрожали хакеры, предположительно, связанные с Россией