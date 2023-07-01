https://ria.ru/20230701/khakery-1881597322.html

В Британии хакеры взломали базу данных системы здравоохранения, пишут СМИ

В Британии хакеры взломали базу данных системы здравоохранения, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2023

В Британии хакеры взломали базу данных системы здравоохранения, пишут СМИ

Спецслужбы Великобритании расследуют хакерский взлом базы данных одного из отделений национальной системы здравоохранения хакерами, якобы "связанными с... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T03:55

2023-07-01T03:55

2023-07-01T03:55

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Спецслужбы Великобритании расследуют хакерский взлом базы данных одного из отделений национальной системы здравоохранения хакерами, якобы "связанными с Россией", сообщает газета Telegraph. "Сотрудники спецслужб расследуют возможную российскую кибератаку на отделение Национальной системы здравоохранения, у которого 2,5 миллиона пациентов", - говорится в сообщении издания. Как отмечается, хакерскому нападению подверглось отделение, в которое входят шесть больниц и десять клиник. По данным издания, хакерская группировка BlackCat, также известная как ALPHV, в пятницу заявила, что получила доступ к личным данным сотрудников, а также к финансовой информации, включая данные кредитных карт. Также группировка заявила, что в ее распоряжении есть "конфиденциальные документы граждан". Согласно информации издания, хакеры заявили, что если до понедельника представители отделения не выйдут на связь с ними, то они начнут публиковать информацию. Как отмечает издание, к расследованию также подключился национальный центр кибербезопасности.

https://ria.ru/20230615/khakery-1878471222.html

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в мире, великобритания, технологии