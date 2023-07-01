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Байден согласился отложить публикацию документов об убийстве Кеннеди
Байден согласился отложить публикацию документов об убийстве Кеннеди - РИА Новости, 01.07.2023
Байден согласился отложить публикацию документов об убийстве Кеннеди
Президент США Джо Байден согласился отложить публикацию части секретных материалов об убийстве Джона Кеннеди в 1963 году. Об этом говорится в распространенном... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T02:41
2023-07-01T02:41
2023-07-01T06:47
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ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден согласился отложить публикацию части секретных материалов об убийстве Джона Кеннеди в 1963 году. Об этом говорится в распространенном меморандуме главы государства.В мае этого года национальные архивы попросили рассекретить некоторую информацию в другое время, на что президент ответил согласием."Я утверждаю дальнейший перенос публикации и раскрытия информации из соображений необходимости защиты операций разведки, правоохранительных органов и армии и ведения международных отношений, которые по своему значению превышают интересы общественности в раскрытии материалов", — говорится в меморандуме. Остальные материалы, как говорится в документе, могут быть опубликованы. Байден распорядился продолжать раскрывать информацию после оценки о том, что такое действие не навредит правительственным структурам. В декабре прошлого года нацархивы сообщали, что нерассекреченными остаются менее трех процентов материалов на эту тему, тогда они опубликовали около 13 тысяч документов. Кеннеди застрелили в Далласе 22 ноября 1963 года. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальда застрелили через два дня после задержания. На протяжении более чем полувека возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, но ни одна из них не получила официального подтверждения. Через неделю после убийства Кеннеди в США создали комиссию по расследованию во главе с председателем Верховного суда Эрлом Уорреном. Опубликованы почти все материалы комиссии. Конгресс в 1992 году решил собрать и объединить все документы об убийстве Кеннеди в национальный архив. Допускалась отсрочка распространения сведений, обнародование которых могло навредить оборонной безопасности или работе спецслужб. Материалы публикуют с 2017 года.
https://ria.ru/20221027/kennedi-1827371957.html
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в мире, сша, даллас, джон кеннеди (политик), джо байден
В мире, США, Даллас, Джон Кеннеди (политик), Джо Байден
Байден согласился отложить публикацию документов об убийстве Кеннеди
Байден согласился отложить публикацию части секретных документов об убийстве Кеннеди
ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости.
Президент США Джо Байден согласился отложить публикацию части секретных материалов об убийстве Джона Кеннеди в 1963 году. Об этом говорится в распространенном меморандуме
главы государства.
В мае этого года национальные архивы попросили рассекретить некоторую информацию в другое время, на что президент ответил согласием.
«
"Я утверждаю дальнейший перенос публикации и раскрытия информации из соображений необходимости защиты операций разведки, правоохранительных органов и армии и ведения международных отношений, которые по своему значению превышают интересы общественности в раскрытии материалов", — говорится в меморандуме.
Остальные материалы, как говорится в документе, могут быть опубликованы. Байден распорядился продолжать раскрывать информацию после оценки о том, что такое действие не навредит правительственным структурам.
В США представили, как Кеннеди отреагировал бы на украинский кризис
В декабре прошлого года нацархивы сообщали, что нерассекреченными остаются менее трех процентов материалов на эту тему, тогда они опубликовали около 13 тысяч документов.
Кеннеди застрелили в Далласе
22 ноября 1963 года. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальда застрелили через два дня после задержания. На протяжении более чем полувека возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, но ни одна из них не получила официального подтверждения.
Через неделю после убийства Кеннеди в США создали комиссию по расследованию во главе с председателем Верховного суда Эрлом Уорреном. Опубликованы почти все материалы комиссии. Конгресс в 1992 году решил собрать и объединить все документы об убийстве Кеннеди в национальный архив. Допускалась отсрочка распространения сведений, обнародование которых могло навредить оборонной безопасности или работе спецслужб. Материалы публикуют с 2017 года.
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