https://ria.ru/20230701/karty-1881591447.html
Все банки обязали обеспечивать оплату сертификатами по картам "Мир"
Все банки обязали обеспечивать оплату сертификатами по картам "Мир" - РИА Новости, 01.07.2023
Все банки обязали обеспечивать оплату сертификатами по картам "Мир"
Все российские банки с сегодняшнего дня обязаны обеспечивать использование электронных сертификатов по картам "Мир": 1 июля вступили в силу соответствующие... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T01:24
2023-07-01T01:24
2023-07-01T01:24
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Все российские банки с сегодняшнего дня обязаны обеспечивать использование электронных сертификатов по картам "Мир": 1 июля вступили в силу соответствующие поправки к закону "О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата". Электронный сертификат – это новый способ получения населением социальной поддержки. Этот инструмент предоставляет возможность самостоятельно приобретать отдельные виды товаров, работ и услуг за счет средств бюджетов при наличии оснований на получение мер государственной поддержки в натуральной форме. Электронный сертификат выпускается к карте "Мир" любого банка, а оплата работает аналогично операциям с использованием банковских карт и позволяет мгновенно оплатить отдельные виды товаров при наличии оснований на предоставление мер социальной поддержки. При этом у системно значимых банков такая обязанность появилась еще раньше: обеспечить возможность использования электронного сертификата они были обязаны не позднее 1 января этого года.
https://ria.ru/20230616/karta-1878661145.html
https://ria.ru/20230620/venesuela-1879264799.html
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экономика, технологии, россия
Экономика, Технологии, Россия
Все банки обязали обеспечивать оплату сертификатами по картам "Мир"
С 1 июля все банки обязаны обеспечивать оплату электронными сертификатами по картам "Мир"
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Все российские банки с сегодняшнего дня обязаны обеспечивать использование электронных сертификатов по картам "Мир": 1 июля вступили в силу соответствующие поправки к закону "О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата".
Электронный сертификат – это новый способ получения населением социальной поддержки. Этот инструмент предоставляет возможность самостоятельно приобретать отдельные виды товаров, работ и услуг за счет средств бюджетов при наличии оснований на получение мер государственной поддержки в натуральной форме.
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Электронный сертификат выпускается к карте "Мир" любого банка, а оплата работает аналогично операциям с использованием банковских карт и позволяет мгновенно оплатить отдельные виды товаров при наличии оснований на предоставление мер социальной поддержки.
При этом у системно значимых банков такая обязанность появилась еще раньше: обеспечить возможность использования электронного сертификата они были обязаны не позднее 1 января этого года.
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