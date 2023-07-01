https://ria.ru/20230701/karty-1881591447.html

Все банки обязали обеспечивать оплату сертификатами по картам "Мир"

Все банки обязали обеспечивать оплату сертификатами по картам "Мир" - РИА Новости, 01.07.2023

Все банки обязали обеспечивать оплату сертификатами по картам "Мир"

Все российские банки с сегодняшнего дня обязаны обеспечивать использование электронных сертификатов по картам "Мир": 1 июля вступили в силу соответствующие... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T01:24

2023-07-01T01:24

2023-07-01T01:24

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технологии

россия

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Все российские банки с сегодняшнего дня обязаны обеспечивать использование электронных сертификатов по картам "Мир": 1 июля вступили в силу соответствующие поправки к закону "О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата". Электронный сертификат – это новый способ получения населением социальной поддержки. Этот инструмент предоставляет возможность самостоятельно приобретать отдельные виды товаров, работ и услуг за счет средств бюджетов при наличии оснований на получение мер государственной поддержки в натуральной форме. Электронный сертификат выпускается к карте "Мир" любого банка, а оплата работает аналогично операциям с использованием банковских карт и позволяет мгновенно оплатить отдельные виды товаров при наличии оснований на предоставление мер социальной поддержки. При этом у системно значимых банков такая обязанность появилась еще раньше: обеспечить возможность использования электронного сертификата они были обязаны не позднее 1 января этого года.

https://ria.ru/20230616/karta-1878661145.html

https://ria.ru/20230620/venesuela-1879264799.html

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экономика, технологии, россия