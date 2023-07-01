https://ria.ru/20230701/ip-adresa-1881671365.html

Франция запросит у операторов IP-адреса лидеров беспорядков в соцсетях

Франция запросит у операторов IP-адреса лидеров беспорядков в соцсетях - РИА Новости, 01.07.2023

Франция запросит у операторов IP-адреса лидеров беспорядков в соцсетях

Французские прокуроры должны запросить у интернет-операторов IP-адреса молодых людей, призывающих к беспорядкам в приложении Snapchat, заявил на... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T18:29

2023-07-01T18:29

2023-07-01T18:31

в мире

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Французские прокуроры должны запросить у интернет-операторов IP-адреса молодых людей, призывающих к беспорядкам в приложении Snapchat, заявил на пресс-конференции министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти. "В социальных сетях сегодня можно прочитать "осторожно, они собираются взламывать наши аккаунты". И это правда. Пусть дети четко поймут, что мы собираемся взламывать их аккаунты. Судебный орган может по запросу потребовать от операторов предоставить IP-адреса, что позволяет нам установить личность тех, кто их (соцсети - ред.) использует, чтобы сказать, "когда, где и как мы собираемся все ломать". Это невыносимо", - сказал министр. Он добавил, что дети должны знать, что если это не удастся сделать "за секунду", то это "еще впереди". "Пусть они не думают, что они могут использовать Snapchat, прячась, и что они могут свободно писать все, что хотят", - уточнил глава Минюста. Snapchat - это социальная сеть, широко используемая во Франции, позволяющая публиковать видео, которые остаются видимыми всего несколько секунд, и обмениваться личными сообщениями. Большинство видеороликов о беспорядках, происходящих в стране, публикуются в этой социальной сети. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

https://ria.ru/20230701/stychki-1881652519.html

https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html

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в мире, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере