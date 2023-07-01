https://ria.ru/20230701/ip-adresa-1881671365.html
Франция запросит у операторов IP-адреса лидеров беспорядков в соцсетях
Франция запросит у операторов IP-адреса лидеров беспорядков в соцсетях - РИА Новости, 01.07.2023
Франция запросит у операторов IP-адреса лидеров беспорядков в соцсетях
Французские прокуроры должны запросить у интернет-операторов IP-адреса молодых людей, призывающих к беспорядкам в приложении Snapchat, заявил на... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T18:29
2023-07-01T18:29
2023-07-01T18:31
в мире
франция
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Французские прокуроры должны запросить у интернет-операторов IP-адреса молодых людей, призывающих к беспорядкам в приложении Snapchat, заявил на пресс-конференции министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти. "В социальных сетях сегодня можно прочитать "осторожно, они собираются взламывать наши аккаунты". И это правда. Пусть дети четко поймут, что мы собираемся взламывать их аккаунты. Судебный орган может по запросу потребовать от операторов предоставить IP-адреса, что позволяет нам установить личность тех, кто их (соцсети - ред.) использует, чтобы сказать, "когда, где и как мы собираемся все ломать". Это невыносимо", - сказал министр. Он добавил, что дети должны знать, что если это не удастся сделать "за секунду", то это "еще впереди". "Пусть они не думают, что они могут использовать Snapchat, прячась, и что они могут свободно писать все, что хотят", - уточнил глава Минюста. Snapchat - это социальная сеть, широко используемая во Франции, позволяющая публиковать видео, которые остаются видимыми всего несколько секунд, и обмениваться личными сообщениями. Большинство видеороликов о беспорядках, происходящих в стране, публикуются в этой социальной сети. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
https://ria.ru/20230701/stychki-1881652519.html
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в мире, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Франция запросит у операторов IP-адреса лидеров беспорядков в соцсетях
Глава Минюста: Франция запросит у операторов IP-адреса лидеров беспорядков в Snapchat
ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Французские прокуроры должны запросить у интернет-операторов IP-адреса молодых людей, призывающих к беспорядкам в приложении Snapchat, заявил на пресс-конференции министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти.
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"В социальных сетях сегодня можно прочитать "осторожно, они собираются взламывать наши аккаунты". И это правда. Пусть дети четко поймут, что мы собираемся взламывать их аккаунты. Судебный орган может по запросу потребовать от операторов предоставить IP-адреса, что позволяет нам установить личность тех, кто их (соцсети - ред.) использует, чтобы сказать, "когда, где и как мы собираемся все ломать". Это невыносимо", - сказал министр.
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Он добавил, что дети должны знать, что если это не удастся сделать "за секунду", то это "еще впереди".
"Пусть они не думают, что они могут использовать Snapchat, прячась, и что они могут свободно писать все, что хотят", - уточнил глава Минюста.
Snapchat - это социальная сеть, широко используемая во Франции, позволяющая публиковать видео, которые остаются видимыми всего несколько секунд, и обмениваться личными сообщениями. Большинство видеороликов о беспорядках, происходящих в стране, публикуются в этой социальной сети.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
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