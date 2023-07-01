https://ria.ru/20230701/gorodets-1881681378.html

Нижегородская пенсионерка кинула коктейль Молотова перед зданием банка

Нижегородская пенсионерка кинула коктейль Молотова перед зданием банка - РИА Новости, 01.07.2023

Нижегородская пенсионерка кинула коктейль Молотова перед зданием банка

Пенсионерка кинула бутылку с воспламеняющийся жидкостью перед зданием банка в городе Городец Нижегородской области, пожара не произошло, женщину задержали,... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T19:57

2023-07-01T19:57

2023-07-01T19:57

происшествия

городец

нижегородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Пенсионерка кинула бутылку с воспламеняющийся жидкостью перед зданием банка в городе Городец Нижегородской области, пожара не произошло, женщину задержали, сообщает региональное управление МВД. Сообщение о происшествии около здания одного из банков поступило в полицию в субботу в 16.20. "Сотрудники полиции, прибывшие на место, задержали 67-летнюю местную жительницу, которая после убеждений мошенников кинула на коврик около здания банка бутылку с воспламеняющейся смесью. Запланированное злоумышленниками возгорание не произошло", - говорится в сообщении. Женщину доставили в отдел полиции для разбирательства, идет проверка.

https://ria.ru/20230531/ufsb-1875331239.html

городец

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, городец, нижегородская область