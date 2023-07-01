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Нижегородская пенсионерка кинула коктейль Молотова перед зданием банка - РИА Новости, 01.07.2023
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19:57 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/gorodets-1881681378.html
Нижегородская пенсионерка кинула коктейль Молотова перед зданием банка
Нижегородская пенсионерка кинула коктейль Молотова перед зданием банка - РИА Новости, 01.07.2023
Нижегородская пенсионерка кинула коктейль Молотова перед зданием банка
Пенсионерка кинула бутылку с воспламеняющийся жидкостью перед зданием банка в городе Городец Нижегородской области, пожара не произошло, женщину задержали,... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T19:57
2023-07-01T19:57
происшествия
городец
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Пенсионерка кинула бутылку с воспламеняющийся жидкостью перед зданием банка в городе Городец Нижегородской области, пожара не произошло, женщину задержали, сообщает региональное управление МВД. Сообщение о происшествии около здания одного из банков поступило в полицию в субботу в 16.20. "Сотрудники полиции, прибывшие на место, задержали 67-летнюю местную жительницу, которая после убеждений мошенников кинула на коврик около здания банка бутылку с воспламеняющейся смесью. Запланированное злоумышленниками возгорание не произошло", - говорится в сообщении. Женщину доставили в отдел полиции для разбирательства, идет проверка.
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происшествия, городец, нижегородская область
Происшествия, Городец, Нижегородская область
Нижегородская пенсионерка кинула коктейль Молотова перед зданием банка

В городе Городец Нижегородской области пенсионерка кинула коктейль Молотова перед банком

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Пенсионерка кинула бутылку с воспламеняющийся жидкостью перед зданием банка в городе Городец Нижегородской области, пожара не произошло, женщину задержали, сообщает региональное управление МВД.
Сообщение о происшествии около здания одного из банков поступило в полицию в субботу в 16.20.
"Сотрудники полиции, прибывшие на место, задержали 67-летнюю местную жительницу, которая после убеждений мошенников кинула на коврик около здания банка бутылку с воспламеняющейся смесью. Запланированное злоумышленниками возгорание не произошло", - говорится в сообщении.
Женщину доставили в отдел полиции для разбирательства, идет проверка.
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ПроисшествияГородецНижегородская область
 
 
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